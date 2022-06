fumetto – PULVIS NOVA – di Giorgia Sulpizi

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo: Pulvis Nova

Autore: Giorgia Sulpizi

Genere: avventura, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Italia

Anno di pubblicazione: 2021 – in corso

Casa Editrice: Tora Edizioni – Prismatics

Volumi: 1 (in corso) – previsti 4 volumi

Trailer



TRAMA

Mica, una maga astrale, da tempo sognava di lasciare il suo piccolo villaggio per vivere tante avventure. Infatti, trasferendosi in città, ha compiuto il suo primo passo. Un giorno per sbaglio stabilì un legame con un gon di nome Lif, un burattino precedente usato dai maghi come scudo. Le avventure dei due compagni hanno inizio!

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI