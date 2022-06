fumetto – LOLITA DREAM – di Valeria Passarelli

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Titolo: Lolita Dream

Autore: Valeria Passarelli

Genere: slice of life – sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Italia

Anno di pubblicazione: 2021 – in corso

Casa Editrice: Tora Edizioni – Prismatics

Volumi: 1 (in corso)

TRAMA

Josephine: viziata, capricciosa, sleale. Già, non conosce cose come lealtà o amicizia, per questo nemmeno si farà scrupoli nel cercare di rubare il ragazzo della sua amica Maya. Riuscirà mai a maturare la nostra patita dello stile loli?

