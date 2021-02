anime – AKUDAMA DRIVE – di Tomohisa Taguchi

Vota! [Totale: 1 Media: 4 ] Devi fare il login per votare

Scheda a cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Akudama Drive – (アクダマドライブ)

Titolo internazionale: Akudama Drive

Genere: azione, fantascienza, cyberpunk, mistero, criminali

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: da Ottobre a Dicembre 2020

Rete tv giapponese: Tokyo Mx

Tratto: storia originale

Director: Tomohisa Taguchi

Series Composition: Norimitsu Kaihō, Tomohisa Taguchi

Script: Hikaru Murata (ep 7) Norimitsu Kaihō (eps 1-2, 4-5) Ryou Morise (eps 3, 5) Tomohisa Taguchi (eps 1-12) Yoshifumi Sasahara (eps 2-3, 5-6)

Character design: Cindy H. Yamauchi

Music: Maiko Iuchi, Shigekazu Aida

Studios: Studio Pierrot

Titolo in Italia: Akudama Drive

Anno di pubblicazione in Italia: da Ottobre a Dicembre 2020 (simulcast)

Trasmissione tv online: VVVVID (audio giapponese con sottotitoli in italiano)

Edizione italiana: Dynit – Anime Factory

Traduzione: Alessio Federico

Editing: Marco Ciffarelli

Sigle:

Opening

“STEAL!!” by SPARK!!SOUND!!SHOW!!

Ending

“Ready” by Urashimasakatasen

Trailer



TRAMA

Regione del Kansai, in Giappone, in un futuro molto tecnologico. In una metropoli sta per essere trasmessa in diretta, sui tanti schermi presenti nella città, la condanna a morte del pericoloso Omicida.

Nello stesso momento quattro criminali con poteri speciali, chiamati “akudama”, ricevono sul proprio cellulare un misterioso messaggio che promette un grande premio in denaro, in cambio della liberazione di Omicida. Così, singolarmente, assaltano la base di polizia, combattendo sia contro i poliziotti, sia uno contro l’altro; coinvolgendo però anche due persone normali che vengono scambiati per akudama.

Ma poi scoprono di essere stati ingannati… E i 7 si ritrovano ad essere coinvolti in un pericoloso “gioco”.

Particolarità: nella serie i protagonisti non vengono chiamati per nome, ma con le loro “specialità criminali”. Sono: Ragazza ordinaria/Truffatrice, Corriere, Dottoressa, Hacker, Lottatore, Teppista e Omicida.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Ragazza ordinaria/Truffatrice – Tomoyo Kurosawa

Corriere – Yuichiro Umehara

Dottoressa – Megumi Ogata

Hacker – Shun Horie

Lottatore – Shunsuke Takeuchi

Teppista – Subaru Kimura

Omicida – Takahiro Sakurai

Maaya Uchida – Gatto Nero

LINK relativi all’opera

Altre opere di Tomohisa Taguchi presenti sul sito:

RECENSIONI