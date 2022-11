manga – BARON – di Masayuki Taguchi

3.5 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Baron Gong Battle – (バロン・ゴング・バトル)

Titolo internazionale: Baron Gong Battle

Autore: Masayuki Taguchi

Genere: azione, drammatico, fantascienza, violenza

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo e non facilmente impressionabile

Anno di pubblicazione in Giappone: 1998

Casa Editrice giapponese: Akita Shoten

Rivista: Shuukan Shounen Champion

Volumi: 9 (concluso)

Titolo in Italia: Baron

Anno di pubblicazione in Italia: 2010

Casa Editrice italiana: Ronin Manga

edizione a 5,90 €

Traduzione:

Volumi: 9 (concluso)

TRAMA

1944: i nazisti scoprono in Egitto il capostipite di una nuova specie di esseri viventi, superiori alla razza umana. I discendenti di questa creatura vengono chiamati i “Neo Hume”, i “neo-umani”. Cinquant’anni dopo, a Chicago, l’avvocatessa Mary May viene brutalmente assassinata da un neo-umano. Il suo fidanzato, Baron Gong, si mette sulle tracce di quel mostro per avere la sua vendetta, che non si placherà con la morte dell’assassino della sua amata, ma si rivolgerà contro tutti i neo-umani, finchè non li avrà sterminati tutti.

