manga – BESHARI GURASHI: I RE DELLA RISATA – di Masanori Morita

SCHEDA

Titolo originale: Beshari-Gurashi – (べしゃり暮らし)

Titolo internazionale: The Kings of Laughter

Autore: Masanori Morita

Genere: comico, scolastico, slice of life

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2005 – 2015

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shuukan Young Jump

Volumi: 20 (concluso)

Titolo in Italia: Beshari Gurashi – I re della risata

Anno di pubblicazione in Italia: 2011 – sospeso

Casa Editrice italiana: Ronin Manga

edizione a 7,90 €

Volumi: 3 (interrotto)

TRAMA

Nel liceo Yoshitake è famoso il programma comico di Keisuke Agatsuma alla radio della scuola, che fa ridere a crepapelle chiunque lo ascolti. Il ragazzo è infatti uno studente poco dotato, ma ha un grande senso dell’umorismo, tanto che si definisce “Re della Risata”.

Agatsuma ha però contro il preside e suo padre, che non vuole che il figlio diventi un comico professionista. Le cose cambiano quando si trasferisce nella sua scuola Jun Tsujimoto, che già lavora come intrattenitore.

