manga – ELEMENTALORS – di Takeshi Okazaki

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Seirei Tsukai Elementalors – (精霊使い エレメンタラー)

Titolo internazionale: Elementalors

Autore: Takeshi Okazaki

Genere: avventura, azione, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1990 (prima edizione) – 2007 (seconda edizione)

Casa Editrice giapponese: Kadokawa

Rivista: Comic Genki

Volumi: 4 (concluso) – ristampato poi in 3 volumi (concluso) con nuove copertine e un nuovo finale (questa ultima versione è inedita in Italia)

Titolo in Italia: Elementalors

Anno di pubblicazione in Italia: 1995

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione “sottiletta”, con volumi più piccoli per pagine di quelli originali giapponesi, a 4,5 mila lire (circa 2,30 € di oggi)

Volumi: 7 (concluso)

TRAMA

Nell’antichità alcuni guerrieri che manovravano gli elementi naturali, chiamati Elementalors, si scontrarono in terribili guerre sacre che videro la morte di alcuni di loro. Nel presente, lo studente delle superiori Kagura scopre di essere la reincarnazione di un elementalors del fuoco, e deve risvegliare i suoi poteri al più presto, dato che le battaglie sono ricominciate…

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Manga

– Seirei Tsukai: Chito no Jinshi – sequel

Anime

– Seirei Tsukai Elementalors – film d’animazione

RECENSIONI