anime – DIGIMON UNIVERSE: APPLI MONSTER – di Go Koga

SCHEDA

Titolo originale: Digimon Universe: Appli Monsters – (デジモンユニバース アプリモンスターズ)

Titolo internazionale: Digimon Universe: Appli Monsters

Genere: serie tv – azione, avventura, fantascienza

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 67 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2016

Rete tv giapponese: Fuji TV

Trasmissione: domenica alle 09:30 (JST)

Tratto: storia originale

Informazioni utili: settimana serie del franchise, con nuovi personaggi.

Director: Go Koga

Series Composition: Yoichi Kato

Character design: Kenichi Onuki

Music: Kotaro Nakagawa

Studios: Toei Animation

In Italia: inedito

Sigle

Opening Theme:

1: “DiVE!!” by Amatsuki

2: “Gacchen!” by SymaG

Ending Theme:

1: “Aoi Honō Syndrome” by Riho Iida

2: “Ai” by Ami Wajima

3: “Little Pi” by AngeReve

4: “Perfect World” by Traffic LightK

TRAMA

Anno 2045. Il mondo reale progredisce, il World Wide Web è diventata la casa degli Appmon, creaturine nate con la creazione di applicazioni.

Shinkai, uno studente delle superiori che trova Gatchmon sul suo telefono, un Appmon che sta scappando da…

DOPPIATORI

Doppiatori giapponesi – Personaggi

Kokoro Kikuchi – Gatchmon

Yumi Uchiyama – Haru Shinkai

Ayumi Tsunematsu – Beautymon

Daisuke Sakaguchi – Hackmon

Inori Minase – Hajime Katsura

Kōsuke Okano – Cameramon

Mai Fuchigami – Ai Kashiki

Makoto Furukawa – Yūjin Ōzora

Mitsuo Iwata – Messemon

Motoko Kumai – Dokamon

OPERE RELATIVE

Anime, serie tv

1 – Digimon Adventure – opera capostipite

2 – Digimon Adventure 02

3 – Digimon Tamers

4 – Digimon Frontier

5 – Digimon Savers

6 – Digimon Fusion Battles

7 – Digimon Universe: App Monsters

8 – Digimon Adventure (2020) – reboot della 1 serie tv

9 – Digimon Ghost Game

Anime, film d’animazione

– Digimon Adventure

– Digimon Adventure: Our War Game!

– Digimon Adventure 02: Digimon Hurricane Touchdown

– Digimon il film – movie creato in Usa con sequenze tratte dai prime tre film giapponesi

– Digimon Adventure 02: Diaboromon Strikes Back

– Digimon Tamers: Battle of Adventurers

– Digimon Tamers: Runaway Locomon

– Digimon Frontier: Island of Lost Digimon

– Digital Monster X-Evolution

– Digimon Savers: Ultimate Power! Activate Burst Mode!!

– Digimon Savers 3D: The Digital World in Imminent Danger!

– Digimon Adventure 3D: Digimon Grandprix!

– Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna

– Digimon Adventure tri. – serie di 6 movie

Manga

– Digimon Adventure (suddiviso in varie saghe)

Videogames

– Digimon Story: Cyber Sleuth

