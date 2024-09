Giappone: Anime AUTUNNO 2024

–

Acro Trip (アクロトリップ)

scheda

Studio Voil – Regia: Kotake Ayumu

data uscita: 02 Ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Comedy, Fantasy, Mahou Shoujo

tratto: Manga di Sawata Yone

trama: Chizuko, che vive a Sakai City, nella prefettura di Niigata, è una ragazza otaku che è una grande fan della ragazza magica Berry Blossom che protegge la città dall’organizzazione malvagia Fossa Magna. Tuttavia, nessuno si preoccupava più della battaglia tra i due perché Chroma, il malvagio cattivo, era troppo pigro e debole. Così Chizuko decise “Voglio far brillare di più la mia ragazza magica…!” Quel desiderio (?) conduce la timida studentessa delle scuole medie lungo uno strano, malvagio sentiero…

sito ufficiale

–

Amagami-san Chi no Enmusubi (Tying the Knot with an Amagami Sister – 甘神さんちの縁結び)

scheda

Studio Drive – Regia: Abe Yuujirou

data uscita: 02 Ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Comedy, Romance, Harem

tratto: Manga di Naitou Marcey

trama: Uryuu Kamihate è uno studente delle superiori che aspira a entrare alla facoltà di medicina dell’Università di Kyoto. Dopo essere cresciuto in un orfanotrofio, Uryuu viene accolto dal sommo sacerdote del Santuario di Amagami, dove inizia a convivere con Yae, Yuna e Asahi, le tre bellissime sorelle fanciulle del santuario! Inoltre, la condizione che deve soddisfare per vivere gratuitamente nel santuario è sposare una di loro ed ereditare il santuario! Come riuscirà Uryuu a superare i suoi incontri di matrimonio con le tre sorelle e le numerose sfide che il Santuario di Amagami deve affrontare? Così inizia una commedia romantica miracolosa sulla convivenza sotto lo stesso tetto con tre fanciulle del santuario!

sito ufficiale

–

Ao no Exorcist: Yuki no Hate Hen (Blue Exorcist: Beyond the Snow Saga – Blue Exorcist Season 4 – 青の祓魔師 雪ノ果篇)

scheda

Studio Voln – Regia: Yoshida Daisuke

data uscita: 06 Ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Fantasy

tratto: manga “Blue Exorcist” di Katou Kazue (in Italia edito da Planet Manga)

trama: Quarta stagione

sito ufficiale

–

Ao no Hako (Blue Box – アオのハコ)

scheda

Studio Telecom Animation Film – Regia: Yano Yuuichirou

data uscita: 03 Ottobre

In Italia: Netflix

temi: Romance, Sports

tratto: manga “Blue Box” di Miura Kouji (edito in Italia da Star Comics)

trama: Taiki Inomata ama il badminton, ma ha ancora molta strada da fare prima di poter raggiungere le nazionali. Quando Taiki vede la senpai Chinatsu Kano allenarsi con tutto il cuore nella squadra di basket femminile, se ne innamora perdutamente. Dopo che un’inaspettata svolta degli eventi avvicina i due, lo sport potrebbe non essere più la prima cosa a cui pensano!

sito ufficiale

–

Ao no Miburo (The Blue Wolves of Mibu – Blue Miburo – 青のミブロ)

scheda

Studio Maho Film – Regia: Habara Kumiko

data uscita: 19 Ottobre

In Italia:

temi: Action, Historical, Samurai

tratto: manga di Yasuda Tsuyoshi

trama: È il 1863, il crepuscolo dello shogunato, e il Giappone è sull’orlo di un cambiamento monumentale. Le strade della capitale sono intrise di sangue mentre sconvolgimenti politici e crescenti tensioni tra ronin senza padrone e vagabondi e samurai del governo preparano il terreno per uno dei periodi più turbolenti della storia del Giappone. Il giovane orfano Nio non è estraneo alle dure realtà del mondo, eppure non può fare a meno di aggrapparsi alla sua ardente passione per la giustizia e al desiderio di cambiare il mondo in meglio. Un giorno, incrocia due uomini che diventeranno figure centrali della rivoluzione imminente: Hijikata Toshizo e Okita Souji, due dei membri fondatori di un gruppo di odiati ronin noti come Miburo, che in seguito sarebbero diventati noti come Shinsengumi. Ispirato dagli sforzi dei cosiddetti “Lupi blu di Mibu”, Nio decide di unirsi ai ranghi per aiutare a tracciare un percorso verso il mondo che desidera vedere. Ma tra nuovi tradimenti e capovolgimenti quotidiani, Nio riuscirà a restare fedele alla sua coscienza?

sito ufficiale

–

Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou Season 3 (Arifureta: From Commonplace to World’s Strongest Season 3 – ありふれた職業で世界最強 season 3)

scheda

Studio Asread. – Regia: Iwanaga Akira

data uscita: 14 Ottobre

In Italia:

temi: Action, Adventure, Fantasy, Harem, Isekai

tratto: Light novel

trama: Hajime Nagumo e la sua classe di liceo vengono improvvisamente convocati in una terra fantastica come eroi. Ma mentre la maggior parte dei suoi compagni di classe ha statistiche e abilità potenti, Hajime non ne ha. Sottovalutato e impreparato, precipita nelle profondità di un dungeon infestato da mostri dove voracità e sacrificio sono le sue uniche opzioni. Per prosperare in questo mondo selvaggio, non avrà altra scelta che accogliere l’abisso.

sito ufficiale

–

Asatir 2: Mirai no Mukashi Banashi (Future’s Folktales 2 – アサティール2 未来の昔ばなし)

scheda

Studio Toei Animation

data uscita: 04 Novembre

In Italia:

temi: Adventure, Children

tratto: storia originale

trama:

sito ufficiale

–

Beastars Final Season – (Beastars 3 – 新章)

scheda

Studio Orange – Regia: Matsumi Shinichi

data uscita: Dicembre

In Italia: Netflix (anche doppiato in italiano)

temi: Anthropomorphic, Psychological, School

tratto: manga “Beastars” di Itagaki Paru (edito in Italia da Planet Manga)

trama: Terza e ultima stagione

sito ufficiale

–

Bleach: Sennen Kessen Hen – Soukoku Tan (Bleach: Thousand-Year Blood War Arc Part 3 – BLEACH 千年血戦篇-相剋譚-)

scheda

Studio Pierrot Films – Regia: Murata Hikaru

data uscita: 05 Ottobre

In Italia: Disney+

temi: Action, Adventure, Fantasy

tratto: manga di Kubo Taito (edito in Italia da Planet Manga)

trama: Terza parte dell’arco

sito ufficiale

–

Blue Lock vs. U-20 Japan (Blue Lock 2nd Season – ブルーロック VS. U-20 JAPAN)

scheda

Studio 8bit – Regia: Inokawa Shintarou

data uscita: 05 Ottobre

In Italia: Crunchyroll (anche doppiato in italiano)

temi: Sports

tratto: manga “Blue Lock” di Kaneshiro Muneyuki, Nomura Yuusuke (edito in Italia da Planet Manga)

trama: Seconda stagione

sito ufficiale

–

Chi. Chikyuu no Undou ni Tsuite (Orb: On the Movements of the Earth – チ。―地球の運動について―-)

scheda

Studio Madhouse – Regia: Shimizu Ken`ichi

data uscita: 05 Ottobre

In Italia:

temi: Drama, Historical

tratto: Manga “Il movimento della Terra” di Uoto (edito in Italia da Dynit)

trama: Polonia del XV secolo. Era un’epoca in cui le idee eretiche portavano coloro che possedevano una tale mentalità a essere bruciati sul rogo per le loro convinzioni. Il protagonista, Rafał, un bambino prodigio, dovrebbe laurearsi in teologia, la materia più importante all’epoca, all’università dove ha intenzione di saltare un anno. Un giorno, tuttavia, incontra un uomo misterioso e ora sta studiando una possibile “verità” nel mezzo del pensiero eretico!

sito ufficiale

–

Dandadan (ダンダダン)

scheda

Studio Science SARU – Regia: Tatsu Yukinobu

data uscita: 04 Ottobre

In Italia: Crunchyroll, Netflix

temi: Action, Comedy, Supernatural

tratto: manga “Dandadan” (edito in Italia da JPop)

trama: Momo, una studentessa delle superiori che proviene da una famiglia di medium, e il suo compagno di classe Okarun, un fanatico dell’occulto. Dopo che Momo salva Okarun da dei bulli, iniziano a chiacchierare. Tuttavia, tra loro nasce una discussione perché Momo crede nei fantasmi ma nega che gli alieni esistano, e Okarun crede negli alieni ma nega che i fantasmi esistano.

Per dimostrare l’un l’altro che ciò in cui credono è reale, Momo va in un ospedale abbandonato dove è stato avvistato un UFO e Okarun va in un tunnel che si dice sia infestato. Con loro sorpresa, entrambi incontrano travolgenti attività paranormali che trascendono la comprensione. In mezzo a queste situazioni difficili, Momo risveglia il suo potere nascosto e Okarun ottiene il potere di una maledizione tipo quella di finaldream per superare questi nuovi pericoli! Inizia anche il loro amore fatale!?

sito ufficiale

–

Dragon Ball Daima (ドラゴンボール ダイマ)

scheda

Studio Toei Animation – Regia: Komaki Aya, Yashima Yoshitaka

data uscita: 11 Dicembre

In Italia:

temi: Action, Adventure, Comedy, Fantasy, Martial Arts, Super Power

tratto: manga “Dragon Ball” di Akira Toriyama (edito in Italia da Star Comics)

trama: Goku, Vegeta, Bulma e tutti gli altri tornano bambini. Tuttavia, per un motivo diverso da quella ciofeca di Dragon Ball GT, in cui Goku torna bambino dopo la fine della serie originale. Sebbene il titolo “Daima” non significhi nulla, il kanji potrebbe essere interpretato come “Evil” in inglese.

sito ufficiale

–

Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darouka: Familia Myth V (Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? V – DanMachi 5th Season – Is It Wrong That I Want to Meet You in a Dungeon 5th Season – ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかV 豊穣の女神篇)

scheda

Studio J.C.Staff – Regia: Tachibana Hideki

data uscita: 05 Ottobre

In Italia: Prime Video – Yamato Video

temi: Action, Adventure, Fantasy

tratto: Light novel (edite in Italia da JPop)

trama: Goddess Festival: un festival della frutta che dà vita alla città labirintica di Orario. Le dee che simboleggiano la fertilità sono consacrate sull’altare e tra loro c’è la Dea della Bellezza. Bell Cranel, che è sopravvissuto ed è tornato alla sua vita quotidiana dalle profondità morte del dungeon, è qui e pronto a godersi il trambusto del Goddess Festival finché non riceve una lettera da una ragazza in un piccolo bar in un angolo di Orario: “Al signor Bell, per favore esci con noi due al prossimo Goddess Festival. Da Syr”. La determinazione ostinata di Syr farà impazzire sia Bell che la città labirintica. Nel frattempo, gli Einherjar, i guerrieri che affermano di essere i “più forti”, sono improvvisamente in subbuglio…

sito ufficiale

–

Goukon ni Ittara Onna ga Inakatta Hanashi (How I Attended an All-Guy’s Mixer – The Story of How I Went to a Mixer and There Were No Women There – 合コンに行ったら女がいなかった話)

scheda

Studio Ashi Productions – Regia: Koga Kazuomi

data uscita: 05 Ottobre

In Italia:

temi: Comedy, Romance

tratto: manga di Aokawa Nana

trama:

sito ufficiale

–

Haigakura (ハイガクラ)

scheda

Studio Typhoon Graphics – Regia: Yamamoto Jun`ichi

data uscita: 07 Ottobre

In Italia:

temi: Fantasy

tratto: manga di Takayama Shinobu

trama: Nozomu vuole diventare una scrittrice, ma per ora sta solo cercando di trovare la storia giusta. Un giorno, tornando a casa da scuola, incontra alcuni ragazzi e, nonostante sia un incidente, la importunano finché non viene salvata da un uomo misterioso. Il suo nome è Ichiyou e sta cercando gli Dei. Nozomu lo manda per la sua strada solo per essere avvicinata da Tenkou, che sta cercando il suo Maestro. Nozomu riunisce Ichiyou e Tenkou (e la loro relazione violenta) e ottiene una visione di un altro mondo. I due uomini sono in viaggio per trovare gli Dei. Il mondo che un tempo era sostenuto da quattro Dei malvagi, è caduto in crisi. Usando canti e balli, spetta ai kashikan riportare indietro gli Dei che sono fuggiti dalla loro prigionia…

sito ufficiale

–

Hamidashi Creative (ハミダシクリエイティブ)

scheda

Studio Hayabusa Film

data uscita: 04 Ottobre

In Italia:

temi: Romance, School

tratto: visual novel

trama: È la fine di giugno e l’estate sembra essersi bloccata. Tomohiro Izumi, riconosciuto da lui e da chi gli sta intorno come un introverso, sta trascorrendo un altro giorno tranquillo nel suo piccolo angolo della sua classe… o almeno così pensava. “Congratulazioni! Sei stato scelto come prossimo presidente del consiglio studentesco!” La lotteria del presidente del consiglio studentesco, tenuta all’ultimo minuto dall’accademia. Tomohiro riesce a essere quello scelto a caso grazie alla sua ridicola fortuna! Ora i riflettori sono improvvisamente puntati su di lui e, di conseguenza, iniziano a circolare voci su di lui. Senza via d’uscita, Tomohiro si affida al suo consigliere per iniziare a radunare alleati su cui può contare. Ma nessuno dei candidati suggeriti dal suo consigliere, da Kano alla sua matricola Asumi, e persino la sua sorellina Hiyori, verrà al campus!? In mezzo a tutto questo caos, si presenta anche l’ex presidente che nessuno è mai riuscito a raggiungere, Shio…! È destino o è una conclusione scontata? Le battaglie inaudite e senza precedenti del “Presidente del Consiglio studentesco della lotteria casuale” stanno per iniziare!

sito ufficiale

–

Hitoribocchi no Isekai Kouryaku (Loner Life in Another World – ひとりぼっちの異世界攻略 )

scheda

Studio Passione, Hayabusa Film – Reguia

data uscita: 04 Ottobre

In Italia:

temi: Action, Adventure, Fantasy, Isekai

tratto: Light novel

trama: Quando il solitario Haruka viene trasportato in un altro mondo con la sua classe, non è un tipo che ama le avventure, ma non gli dispiacerebbe un po’ di magia. Sfortunatamente, i poteri magici sono assegnati in base all’ordine di arrivo e, quando tocca ad Haruka, non c’è più niente di buono tra cui scegliere. Ora dovrà affrontare questo mondo fantasy nel modo più duro, con una selezione di abilità bizzarre e con tutte le ragazze della classe al seguito!

sito ufficiale

–

Hoshi Furu Oukoku no Nina (Nina the Starry Bride – 星降る王国のニナ)

scheda

Studio Signal.MD – Regia: Komaya Ken`ichirou

data uscita: 10 Ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Fantasy, Romance

tratto: manga di Rikachi

trama: Nina, una ragazza che vive come orfana nella città del castello di Fortna, ha gli occhi della stessa tonalità blu intenso del lapislazzuli, proprio come il Dio delle stelle. Sono anche dello stesso colore degli occhi della principessa Alisha, recentemente deceduta. Per questo motivo, quando il secondo principe di Fortna, Azure, scopre Nina, ordina che lei viva come principessa al posto di Alisha. Come principessa sostituta e sacerdotessa delle stelle, Nina è obbligata a diventare la falsa sposa di Sett, il primo principe della grande nazione vicina di Galgada dopo che è trascorso il terzo mese. Nonostante sia in balia del destino, Nina è semplicemente felice di sentirsi necessaria a qualcuno. Cosa vedono i suoi occhi aperti e onesti? I destini di tutti i giocatori su questo palco iniziano a muoversi quando decidono di proteggere coloro che amano!

sito ufficiale

–

Houkago Shounen Hanako-kun Part 2 (After-School Hanako-kun Part 2 – 放課後少年花子くん 続編)

scheda

Studio Lerche – Regia: Kitamura Masaki

data uscita: 08 Ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Comedy, Supernatural

tratto: manga “Hanako kun – Il doposcuola dell’Accademia Kamome” di Aida Iro (edito in Italia da JPop), a sua volta parodia del manga “Hanako kun – I sette misteri dell’Accademia Kamome”

trama: Lo spirito Hanako-kun e il suo assistente umano, la studentessa del primo anno Nene Yashiro, mantengono la pace tra le forze soprannaturali e gli studenti della Kamome Academy. Quando non combattono per mantenere l’equilibrio tra il mondo dei vivi e quello degli spiriti, come trascorrono il loro tempo? Unisciti a Hanako-kun e Nene nelle loro avventure dopo la scuola!

sito ufficiale

–

Hyakushou Kizoku 2nd Season (Noble Farmer Season 2 – 百姓貴族 2nd Season)

scheda

Studio Pie in the sky – Regia: Sawada Yuutarou

data uscita: 04 Ottobre

In Italia:

temi: Comedy, Slice of Life

tratto: manga “Nobiltà Contadina” di Arakawa Hiromu (edito in Italia da Planet Manga)

trama:

sito ufficiale

–

Kabushikigaisha Magilumiere (Magilumiere Magical Girls Inc. – Magilumiere Co. Ltd – 株式会社マジルミエ)

scheda

Studio J.C.Staff, Studio Moe – Regia: Hiraoka Masahiro

data uscita: 04 Ottobre

In Italia: Prime Video

temi: Action, Comedy, Fantasy

tratto: manga “Magilumiere” di Aoki Yuu, Iwata Sekka (edito in Italia da JPop)

trama: “Magical Girl”: una professione che si occupa di sterminare un tipo di disastro naturale chiamato “Kaii”. Kana Sakuragi, una studentessa universitaria che ha difficoltà a trovare lavoro, viene assunta da una startup di ragazze magiche e…?! La vita lavorativa di Magical Girl inizia ora!

sito ufficiale

–

Kamierabi 2 (KamiErabi GOD.app Season 2 – カミエラビ GOD.app)

scheda

Studio Unend – Regia: Seshita Hiroyuki

data uscita: 03 Ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Suspense

tratto: storia originale

trama:

sito ufficiale

–

Kamonohashi Ron no Kindan Suiri 2nd Season (Ron Kamonohashi’s Forbidden Deductions Season 2 – 鴨乃橋ロンの禁断推理 2nd Season)

scheda

Studio Diomedea – Regia: Ibata Shouta

data uscita: 07 Ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Comedy, Mystery

tratto: manga “Il mistero di Ron Kamonohashi” di Amano Akira (edito in Italia da JPop)

trama:

sito ufficiale

–

Kankin Kuiki Level X (Lockdown Zone: Lv. X – 監禁区域レベルX)

scheda

Studio Imagica Infos, Imageworks Studio – Regia: Satou Hikaru

data uscita: 07 Settembre (viene comunque contato come anime autunnale)

In Italia:

temi: Horror, Mystery

tratto: romanzo interattivo di Romy Ooishi

trama: Ryoka viene svegliata da una raffica di messaggi di testo da parte di sua madre! In preda al panico e alla fretta, la mamma è chiaramente preoccupata per la sicurezza di Ryoka, ma non è troppo propensa a far sapere alla figlia il perché. Il suo ragionamento è che niente potrebbe descrivere davvero correttamente ciò che sta accadendo! Il mondo potrebbe finire! E potrebbe esserci una nuova enorme forma di vita sul tetto del loro condominio!

sito ufficiale

–

Kekkon Surutte, Hontou Desuka (365 Days to the Wedding – Are You Really Getting Married? – 結婚するって、本当ですか)

scheda

Studio Ashi Productions – Regia: Hiroshi Ikehata

data uscita: 03 Ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Romance, Adult Cast, Workplace

tratto: manga di Wakaki Tamiki

trama: Takuya e Rika sono colleghi in un’agenzia di viaggi a Tokyo. Sono entrambi single, ma non gli importa, dato che sono introversi e hanno una vita appagante a casa. Sfortunatamente, ora il loro ufficio sta cercando personale per un ufficio in Siberia e i primi a essere presi in considerazione sono i dipendenti non sposati. Rika è disperata per evitare il trasferimento e va da Takuya con un’idea: se fingono di doversi sposarsi, possono rimanere a Tokyo. L’unico problema è che si conoscono a malapena! Se questi due colleghi silenziosi “fingono” una relazione, si trasformerà in qualcosa di reale?

sito ufficiale

–

Kimi wa Meido-sama. (You Are Ms. Servant.- 君は冥土様。)

scheda

Studio Felix Film – Regia: Watanabe Ayumu

data uscita: 06 Ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Comedy, Romantic Subtext

tratto: manga di Shotan

trama: Questa è la storia di una domestica che è completamente sola al mondo, ma che alla fine trova una famiglia. Convinta fin da piccola che la sua unica qualità sia quella di assassina, Yuki non ha mai conosciuto altro che la fredda efficienza e l’esecuzione degli ordini. Ora che ha la possibilità di lasciarsi il passato alle spalle, si presenta alla porta di Hitoyoshi Yokoya, chiedendo di essere assunta… come domestica?! Inizia così il viaggio di un’ex assassina che impara cosa significa essere “normale”!

sito ufficiale

–

Kinoko Inu (Mushroom Pup – きのこいぬ)

scheda

Studio C-Station – Regia: Asano Kagetoshi

data uscita: 03 Ottobre

In Italia:

temi: Slice of Life, Adult Cast, Pets

tratto: manga di Aoboshi Kimama

trama:

sito ufficiale

–

Love Live! Superstar!! 3rd Season (ラブライブ!スーパースター!!)

scheda

Studio Sunrise – Regia: Kyougoku Takahiko

data uscita: 06 Ottobre

In Italia:

temi: Idols (Female), Music, School

tratto: storia originale, ma che fa parte del franchise “Love Live!”

trama:

sito ufficiale

–

Mahoutsukai ni Narenakatta Onnanoko no Hanashi (The Stories of Girls Who Couldn’t Be Magicians – 魔法使いになれなかった女の子の話)

scheda

Studio J.C.Staff – Regia: Matsune Masato

data uscita: 05 Ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Drama, Fantasy, School

tratto: romanzo

trama: Kurumi Mirai è al primo anno di liceo. Si è iscritta alla sezione delle scuole medie della Redrun Magic School, l’unica struttura al mondo per maghi approvata dall’International Mage League e in grado di lavorare sotto le famiglie reali una volta diplomati, ed è sempre stata la prima della classe. Tuttavia, quando fa domanda per la sezione delle scuole superiori e sostiene l’esame per entrare in una classe di addestramento per maghi “Ma-gumi (classe di maghi)”, non è riuscita a entrare nonostante avesse ottenuto il punteggio pieno e fosse stata la prima della classe per tutti e tre gli anni. Ci sono alcuni studenti nella classe accanto a lei che frequentano quella classe. Tra loro c’è qualcuno che ammira. Come farà Kurumi Mirai, che ha un cervello straordinario ma non è stata ammessa come candidata maga, a superare le difficoltà e a crescere? Qual è l’obiettivo di Minami Suzuki, una maga leale che all’improvviso appare come insegnante di classe? Questa è una storia rilassante della sua crescita.

sito ufficiale

–

Maou 2099 (Demon Lord 2099 – 魔王2099)

scheda

Studio J.C.Staff – Regia: Andou Ryou

data uscita: 13 Ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Fantasy, Sci-Fi

tratto: light novel

trama: La metropoli cyberpunk Shinjuku, un’enorme città-stato ornata di insegne al neon, grattacieli torreggianti e l’ultima tecnologia all’avanguardia. È qui, nell’anno 2099 dell’Era Fusa, che il leggendario Signore dei Demoni Veltol ha la sua seconda venuta cinque secoli dopo. Ma questo paesaggio non è per niente come quello che ha conquistato tanti anni fa, perché la fusione di magia e ingegneria ha elevato la civiltà a vette sbalorditive e senza precedenti. Veltol potrebbe essere stato ridotto a una nota a piè di pagina storica, ma non fatevi illusioni… questo coraggioso nuovo mondo sarà suo!

sito ufficiale

–

Maou-sama, Retry! R (Demon Lord, Retry! R – 魔王様、リトライ! R)

scheda

Studio Gekkou – Regia: Koga Kazuomi

data uscita: 05 Ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Adventure, Fantasy, Isekai

tratto: light novel

trama: Il Signore dei Demoni continua la sua avventura in questa serie rinnovata! Dopo aver incontrato la misteriosa entità nel livello più basso del Bastille Dungeon, parte per Hellion Territory, dove i Grandi Diavoli si contendono il dominio del regno. Con l’aggiunta di un nuovo consigliere, l’ottimista (apparentemente) senza speranza Akane, l’esercito del Signore dei Demoni diventa ancora più colorato e le sue buffonate ancora più stravaganti.

sito ufficiale

–

Mecha-ude – (Mechanical Arms – メカウデ)

scheda

Studio Trif – Regia: Okamoto

data uscita: 03 Ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Sci-Fi

tratto: Oav (ma la serie tv riinizia la storia da capo)

trama:

sito ufficiale

–

MF Ghost 2nd Season (MFゴースト 2nd Season)

scheda

Studio Felix Film – Regia: Naka Tomohito

data uscita: 07 Ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Racing

tratto: manga di Shigeno Shuuichi

trama:

sito ufficiale

–

Murai no Koi (Murai in Love – 村井の恋)

scheda

Studio J.C.Staff – Regia: Yamakawa Yoshiki

data uscita: 04 Settembre (viene comunque contato come anime autunnale)

In Italia: Disney+

temi: Comedy, Romance

tratto: manga di Shima Junta

trama: Lo studente delle superiori un po’ strano Murai ha confessato il suo amore al suo insegnante e fanatico dei giochi otome Tanaka. Lei ha rifiutato dicendogli che non è interessata ai ragazzi con capelli lunghi e neri (nella vita reale). Il giorno dopo, Murai è tornato con i capelli corti e biondi, che lo facevano sembrare proprio il personaggio del gioco preferito di Tanaka-sensei! Una commedia romantica senza sosta tra un testardo studente delle superiori e il suo insegnante preferito!

sito ufficiale

–

Nageki no Bourei wa Intai Shitai (Let This Grieving Soul Retire – Let This Grieving Soul Retire! Woe Is the Weakling Who Leads the Strongest Party – 嘆きの亡霊は引退したい)

scheda

Studio Zero-G – Regia: Takata Masahiro

data uscita: 01 Ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Adventure, Fantasy

tratto: light novel

trama: È l’età dell’oro per i cacciatori di tesori, avventurieri affamati di ricchezza, fama, potere e gloria, che rischiano la vita nelle casseforti del tesoro sparse per il mondo. “Diventiamo cacciatori di tesori”. Krai e i suoi amici d’infanzia giurarono di diventare i più grandi di tutti, ma quel sogno avrebbe dovuto morire il giorno in cui Krai si rese conto di non essere tagliato per quel lavoro! Eppure le aspettative continuano a crescere, insieme alla paura di Krai per la sua vita. Mentre i suoi amici d’infanzia si avvicinano sempre di più al loro sogno, quest’anima in lutto ha un semplice desiderio: mollare tutto e andare in pensione!

sito ufficiale

–

Nanatsu no Taizai: Mokushiroku no Yonkishi (The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse Season 2 – 七つの大罪 黙示録の四騎士 第2期)

scheda

Studio Telecom Animation Film – Regia: Kodaira Maki

data uscita: 06 Ottobre

In Italia:

temi: Action, Adventure, Fantasy

tratto: manga “The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse” di Suzuki Nakaba (edito in Italia da Star Comics)

trama:

sito ufficiale

–

Natsume Yuujinchou Shichi (Natsume’s Book of Friends Season 7 – 夏目友人帳 漆)

scheda

Studio Shuka – Regia: Itou Hideki

data uscita: 08 Ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Slice of Life, Supernatural

tratto: manga “Natsume degli spiriti” di Midorikawa Yuki (edito in Italia da Planet Manga)

trama:

sito ufficiale

–

NegaPosi Angler (Negative Positive Angler – ネガポジアングラー)

scheda

Studio Nut – Regia: Uemura Yutaka

data uscita: 03 Ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Adult Cast

tratto: storia originale

trama: La storia dell’anime è incentrata su Tsunehiro Sasaki, uno studente universitario con un grosso debito e il cui medico gli dice che gli restano solo due anni di vita. Dopo aver trascorso il resto dei suoi giorni in depressione, Tsunehiro un giorno viene inseguito da un esattore e cade in mare. Viene salvato da Hana, una ragazza che ama pescare, e dai suoi amici pescatori, tra cui Takaaki. Hana esorta Tsunehiro a provare la pesca per la prima volta nella sua vita e lui inizia a stringere amicizia con altri appassionati di pesca. Le cose iniziano a migliorare per Tsunehiro quando inizia a lavorare al minimarket dove lavorano Hana e Takaaki e lentamente si appassiona alla pesca.

sito ufficiale

–

Ooi! Tonbo 2nd Season (Hey! Tonbo – オーイ!とんぼ 第2期)

scheda

Studio OLM – Regia: Oh Jin Koo

data uscita: 05 Ottobre

In Italia: Prime Video – Yamato Video

temi: Drama, Sports

tratto: manga di Furusawa Yuu e Kawasaki Ken

trama:

sito ufficiale

–

Party kara Tsuihou Sareta Sono Chiyushi, Jitsu wa Saikyou ni Tsuki (The Healer Who Was Banished From His Party, Is, in Fact, the Strongest – パーティーから追放されたその治癒師、実は最強につき)

scheda

Studio Elle – Regia: Oonishi Keisuke

data uscita: 06 Ottobre

In Italia:

temi: Action, Adventure, Fantasy

tratto: light novel

trama: La storia segue Raust, un guaritore che può usare solo un incantesimo base e viene espulso da un gruppo di prima classe perché troppo debole. Mentre il leader di quel gruppo si rende conto di quanto siano grandi le sue abilità dopo aver assunto un altro guaritore, Raust trova nuovi amici come Narsena che supportano lui e la sua ascesa al vertice.

sito ufficiale

–

Puniru wa Kawaii Slime (ぷにるはかわいいスライム)

scheda

Studio Toho – Regia: Ibe Yuushi

data uscita: 06 Ottobre

In Italia:

temi: Comedy, Romance, Gag Humor, School

tratto: manga di Maeda-kun

trama: Lo slime creato da Kotarou può trasformarsi in una ragazza super bella! Kotarou viene costantemente spinto in giro dalle buffonate spensierate di Puniru. È una vita gioiosa ed eccitante ogni giorno!

sito ufficiale

–

Raise wa Tanin ga Ii (Yakuza Fiancé – 来世は他人がいい)

scheda

Studio Deen – Regia: Kawase Toshifumi

data uscita: 07 Ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Romance, Organized Crime

tratto: manga “Nella prossima vita non voglio conoscerti” di Asuka Konishi (pubblicato – teoricamente – In Italia da Goen)

trama: Somei Renji è il nonno di Yoshino e leader del “Gruppo Somei “, il più grande gruppo yakuza della regione del Kansai. Quando organizza il suo matrimonio con Miyama Kirishima, Yoshino deve trasferirsi nella tenuta del “Clan Miyama”, il più grande gruppo yakuza della regione del Kanto. Kirishima accoglie calorosamente Yoshino ed è un ragazzo così piacevole, affabile e simpatico che nessuno sospetterebbe che provenga da una famiglia yakuza. Questo mette a suo agio Yoshino, anche se inizialmente si sentiva insicura in questo posto sconosciuto. Ma poi, un certo evento porta Yoshino a vedere il vero Kirishima.

sito ufficiale

–

Ranma 1/2 (2024) (らんま1/2)

scheda

Studio Mappa – Regia: Uda Kounosuke

data uscita: 06 Ottobre

In Italia: Netflix

temi: Action, Comedy, Romance

tratto: manga “Ranma 1/2” di Rumiko Takahashi (edito in Italia da Star Comics)

trama: Ranma Saotome e Akane Tendou Dojo sono promessi sposi dai loro genitori. Ma Ranma deve affrontare un problema unico… Da quando è caduto nelle sorgenti maledette di Jusenkyo mentre si allenava in Cina, il suo corpo ha acquisito la caratteristica peculiare di trasformarsi in una ragazza quando viene bagnato con acqua fredda e di tornare un ragazzo quando viene bagnato con acqua calda. Preparatevi per la commedia romantica piena di azione e farsa con Ranma, Akane e un cast vibrante di personaggi unici!

sito ufficiale

–

Rekishi ni Nokoru Akujo ni Naru zo (I’ll Become a Villainess Who Goes Down in History – 歴史に残る悪女になるぞ)

scheda

Studio Maho Film – Regia: Yanase Yuuji

data uscita: 02 Ottobre

In Italia:

temi: Comedy, Fantasy, Romance, Isekai, Reincarnation

tratto: light novel

trama: “Io, la stessa ragazza che odia tutte quelle eroine perbene e perbene, mi sono reincarnata come la cattiva nel mondo del mio simulatore di appuntamenti fantasy preferito! È il mio sogno che si avvera, quindi lascerò il segno nella storia diventando la più grande cattiva del mondo! Ma per farlo, dovrò diventare molto più forte e intelligente. C’è solo un problema: più mi sforzo di essere cattiva, più il principe si innamora di me! A questo ritmo, riuscirò mai a guadagnarmi un posto nella storia!?”

sito ufficiale

–

Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu 3rd Season (Re:ZERO -Starting Life in Another World- Season 3 – Re:ゼロから始める異世界生活)

scheda

Studio White Fox – Regia: Shinohara Masahiro

data uscita: 02 Ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Drama, Fantasy, Suspense, Isekai

tratto: light novel “Re:ZERO -Starting Life in Another World” (edite in Italia da JPop)

trama: È passato un anno dalla vittoria di Subaru al Santuario. Si gode una vita appagante mentre il campo di Emilia si unisce per la selezione reale, finché non arriva una lettera fatale. Anastasia, una candidata alla selezione reale, ha invitato Emilia alla Città di Priestella. Ma mentre il gruppo inizia il suo viaggio, la crisi si agita sotto la superficie e Subaru incontra di nuovo un destino crudele.

sito ufficiale

–

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan – Kyoto Douran (Rurouni Kenshin: Kyoto Disturbance – Rurouni Kenshin Season 2 – るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- 京都動乱)

scheda

Studio LIDENFILMS – Regia: Komada Yuki

data uscita: 04 Ottobre

In Italia:

temi: Action, Historical, Samurai

tratto: manga “Kenshin samurai vagabondo” di Watsuki Nobuhiro (edito in Italia da Star Comics)

trama:

sito ufficiale

–

Saikyou no Shien-shoku “Wajutsushi” Dearu Ore wa Sekai Saikyou Clan o Shitagaeru (The Most Notorious “Talker” Runs the World’s Greatest Clan – 最凶の支援職【話術士】である俺は世界最強クランを従える)

scheda

Studio Felix Film, Ga-Crew – Regia: Takamura Yuuta

data uscita: 07 Ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Adventure, Fantasy

tratto: light novel

trama: Noel è cresciuto idolatrando suo nonno, un leggendario avventuriero della classe nota come Cercatori. Ma quando arriva il momento per Noel di mettersi in proprio, con suo grande sgomento, si rivela essere un Parlatore: una classe di supporto con scarse abilità. Ma Noel ha ambizione a palate, e l’intelligenza per ottenerla, quindi è determinato a fare tutto il necessario per far conoscere il suo nome al mondo!

sito ufficiale

–

Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei (Good Bye, Dragon Life – さようなら竜生、こんにちは人生)

scheda

Studio Synergy, SPVEGA entertainment – Regia: Nishida Ken`ichi

data uscita: 11 Ottobre

In Italia:

temi: Action, Adventure, Fantasy, Reincarnation

tratto: light novel

trama: Molto tempo fa, il più antico dei draghi divini fu ucciso da un umano. Il potente drago accettò la sua morte quando, all’improvviso, rinacque come Dolan, un uomo che vive in un tranquillo villaggio. Mentre trascorre un altro giorno tranquillo a faticare nei campi, incontra Celina, una creatura per metà umana e per metà serpente in cerca di un partner. L’improbabile duo fa amicizia, ma le sfide che lo attendono minacciano il loro nuovo legame.

sito ufficiale

–

Seirei Gensouki 2 (Seirei Gensouki: Spirit Chronicles Season 2 – 精霊幻想記2)

scheda

Studio TMS Entertainment – Regia: Yamasaki Osamu

data uscita: 08 Ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Adventure, Fantasy, Romance, Harem, Isekai, Reincarnation

tratto: light novel

trama: Seconda stagione

sito ufficiale

–

Shangri-La Frontier: Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su 2nd Season – (Shangri-La Frontier Season 2 – シャングリラ・フロンティア~クソゲーハンター、神ゲーに挑まんとす~ 2nd season)

scheda

Studio C2C – Regia: Kubooka Toshiyuki

data uscita: 13 Ottobre

In Italia: Crunchyroll (anche doppiato in italiano)

temi: Action, Adventure, Fantasy, Video Game

tratto: manga “Shangri-La Frontier” (edito in Italia da Planet Manga)

trama: A Rakuro Hizutome interessa solo una cosa: battere i giochi di merda in VR. Dedica la sua intera vita a questi giochi pieni di bug e potrebbe finirli tutti nel sonno. Un giorno, decide di sfidare se stesso e giocare a un popolare gioco di livello divino chiamato Shangri-La Frontier. Ma scopre rapidamente quanto sia difficile. Le sue abilità da esperto saranno sufficienti per scoprire i suoi segreti nascosti?

sito ufficiale

–

Shin Tennis no Ouji-sama: U-17 World Cup Semifinal – (The Prince of Tennis II U-17 World Cup Semifinal – 新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP SEMIFINAL)

scheda

Studio M.S.C – Regia: Tokumoto Yoshinobu

data uscita: 03 Ottobre

In Italia:

temi: Sports, School

tratto: manga “Il principe del tennis” di Konomi Takeshi (edito in Italia da Planet Manga)

trama:

sito ufficiale

–

Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online II (ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンラインⅡ)

scheda

Studio A-1 Pictures – Regia: Sakoi Masayuki

data uscita: 05 Ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Military, Video Game

tratto: light novel (questo spinoff è inedito da noi, mentre la serie principale di romanzi “Sword Art Online” è invece edita in Italia da JPop)

trama: Seconda stagione

sito ufficiale

–

Tensei Kizoku, Kantei Skill de Nariagaru (As a Reincarnated Aristocrat, I’ll Use My Appraisal Skill to Rise in the World Season 2 – 転生貴族、鑑定スキルで成り上がる 第2期)

scheda

Studio Mother – Regia: Kato Takao

data uscita: 01 Ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Adventure, Fantasy, Isekai, Reincarnation

tratto: light novel

trama:

sito ufficiale

–

The Idolmaster Shiny Colors 2nd Season (アイドルマスター シャイニーカラーズ 2nd season)

scheda

Studio Polygon Pictures – Regia: Mankyuu

data uscita: 05 Ottobre

In Italia:

temi: Idols (Female), Music

tratto: videogames

trama:

sito ufficiale

–

Touhai: Ura Rate Mahjong Touhai Roku ( 凍牌〜裏レート麻雀闘牌録〜)

scheda

Studio East Fish – Regia: Hatori Jun

data uscita: 05 Ottobre

In Italia:

temi: Drama, Suspense, Psychological, Strategy Game

tratto: manga di Shinasaka Koji

trama: Soldi, donne, organi. Kei, uno studente delle superiori, frequenta la sala da mahjong sotterranea brulicante di desideri, guadagnandosi il soprannome di “K of Ice” negli inferi a causa della sua strategia fredda e del suo stile di gioco. Circolano anche voci secondo cui trattenga una ragazza a casa sua.

sito ufficiale

–

Tono to Inu (殿と犬)

scheda

Studio OLM, Live2D Creative Studio – Regia: Kasugamori Haruki

data uscita: 10 Ottobre

In Italia:

temi: Slice of Life, Historical, Pets, Samurai

tratto: manga di Nishida Rie

trama: La storia è ambientata nel periodo degli Stati Combattenti in Giappone. Tono, un uomo che un tempo era un dio temibile sul campo di battaglia, è caduto in povertà e ora vive in una casa popolare, e un cane che prende in braccio nonostante la sua inadeguata vita quotidiana. Tono viene spinto in giro dal cane, che non lo ascolta e trascorre il suo tempo liberamente e senza freni.

sito ufficiale

–

Trillion Game – (トリリオンゲーム)

scheda

Studio Madhouse – Regia: Satou Yuuzou

data uscita: 04 Ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Drama, Adult Cast

tratto: manga “Trillion Game” di Inagaki Riichiro e Ikegami Ryouichi (edito in Italia da Star Comics)

trama: I vecchi compagni di scuola Haru e Gaku farebbero di tutto per raggiungere il successo. E per loro il successo significa guadagnare un trilione di dollari! Ma per farlo, dovranno sfruttare al massimo le loro abilità uniche. Haru è un oratore persuasivo e sicuro di sé che riesce a entrare in sintonia con chiunque, mentre Gaku, sebbene goffo, è un programmatore esperto. I loro talenti combinati saranno sufficienti a trasformare il loro sogno in realtà?

sito ufficiale

–

Tsuma, Shougakusei ni Naru. – (Tsumacho – If My Wife Becomes an Elementary School Student. – 妻、小学生になる。)

scheda

Studio Signpost – Regia: Abe Noriyuki

data uscita: 06 Ottobre

In Italia:

temi: Comedy, Romance, Reincarnation

tratto: manga di Murata Yayu

trama: Le prove e le tribolazioni di un padre single, che un giorno incontra la reincarnazione della moglie defunta.

sito ufficiale

–

Uzumaki – (Spiral -うずまき)

scheda

Studio Production I.G – Regia: Nagahama Hiroshi

data uscita: 28 Settembre (comunque contato come anime autunnale)

In Italia:

temi: Drama, Horror, Supernatural, Suspense

tratto: manga “Uzumaki” di Itou Junji (edito in Italia da Star Comics)

trama: Kurozu-cho, una piccola città avvolta nella nebbia sulla costa del Giappone, è maledetta. Secondo Shuichi Saito, il fidanzato introverso dell’adolescente Kirie Goshima, la loro città non è infestata da una persona o da dedalus, ma da uno schema: uzumaki, la spirale, la forma segreta e ipnotica del mondo. Si manifesta in piccoli modi: conchiglie, felci, mulinelli nell’acqua, mulinelli nell’aria. E in grandi modi: i segni a spirale sui corpi delle persone, le folli ossessioni del padre di Shuichi, la voce dalla coclea nell’orecchio interno. Mentre la follia si diffonde, gli abitanti di Kurouzu-cho vengono trascinati sempre più in profondità, come in un vortice da cui non c’è ritorno…

sito ufficiale

–

Yarinaoshi Reijou wa Ryuutei Heika o Kouryakuchuu (The Do-Over Damsel Conquers The Dragon Emperor – やり直し令嬢は竜帝陛下を攻略中)

scheda

Studio J.C.Staff – Regia: Suzuki Kentarou

data uscita: 09 Ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Comedy, Fantasy, Romance, Time Travel

tratto: light novel

trama: Jill evade dalla prigione la notte prima di essere giustiziata dal suo fidanzato, il principe ereditario Gerald. Viene colpita da una freccia mentre scappa, ma invece di morire, viene trasportata indietro di sei anni, alla notte in cui lei e Gerald si sono incontrati. Disperata per cambiare il destino, chiede invece di sposarlo al primo uomo che vede, Hadis Teos Rave, il suo nemico nel futuro. Questa è la sua ultima possibilità di fare le cose per bene!

sito ufficiale