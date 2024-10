anime – ACRO TRIP- di Ayumu Kotake

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Night Ninja.

SCHEDA

Titolo originale: Acro Trip – (アクロトリップ)

Titolo internazionale: Acro Trip

Genere: serie tv – commedia, fantasy, mahou shoujo

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2024

Rete tv giapponese: Tokyo Mx

Trasmissione: mercoledì alle 22:00 (JST)

Tratto: manga di Yone Sawata.

Director: Ayumu Kotake

Series Composition: Shinichi Inotsume

Director of Photography: Kento Kida

Character design: Toshie Kawamura

Music: TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND

Studios: Voil

Titolo in Italia: Acro Trip

Anno di pubblicazione in Italia: Ottobre 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening Theme:

“Fragum” by Inori Minase

Ending Theme:

Reversible Baby” by KanoeRana

Trailer



TRAMA

Chizuku è una ragazza apatica senza interessi. Ospitata a casa di suo nonno, assiste al combattimento fra l’eroina della città Berry Blossom e il capo dell’organizzazione “Fossa magna” Chroma.

Chizuku diventa la fan n* 1 di Berry Blossom, peccato che Chroma sia un inetto abile solo a convincere la gente a passare dalla parte del male, tanto bravo che nemmeno Chizuku riuscirà a resistergli, diventando sua alleata. Tutto è lecito pur di vedere il vero potenziale della propria eroina, e ammirare in prima fila le sue gesta!

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Inori Minase – Berry Blossom/Kaju Noichigo

Miku Itō – Chizuko Date

Nobunaga Shimazaki – Chroma

OPERE RELATIVE

Manga

– Acro Trip

