anime – TYING THE KNOT WITH AN AMAGAMI SISTER – di Yujiro Abe

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Night Ninja.

SCHEDA

Titolo originale: Amagami-san Chi no Enmusubi – (甘神さんちの縁結び)

Titolo internazionale: Tying the Knot with an Amagami Sister

Genere: serie tv – sentimentale, harem

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2024

Rete tv giapponese: Tokyo Mx

Trasmissione: mercoledì alle 00:00 (JST)

Tratto: manga di Marcey Naito.

Director: Yujiro Abe

Series Composition: Yasuko Aoki

Director of Photography: Hideki Eto

Character design: Haruko Iizuka

Music: Ryo Kawasaki, Tomoyuki Kono

Studios: Drive

Titolo in Italia: Tying the Knot with an Amagami Sister

Anno di pubblicazione in Italia: Ottobre 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening Theme:

“Yawaku Koishite ~Zutto Bokura de Iraremasu you ni” by Momoiro Clover Z

Ending Theme:

“Kimi ni Koi o Musunde” by Amagami Sisters (Sumire Uesaka, Kaede Hondo, Shion Wakayama)

Trailer



TRAMA

Uryuu viene accolto dal sommo sacerdote in un tempio, sperando di trovare la tranquillità giusta per potersi dedicare allo studio per iscriversi alla facoltà di medicina dell’Università.

Purtroppo il tempio non è così tranquillo come sperava: come coinquiline ha tre splendide sorelle Miko, e scopre che il vero motivo per cui viene ospitato è che deve scegliere quale delle 3 sorelle sposare, per poi ereditare il tempio.

C’è un ultimo inconveniente: Uryuu non crede negli dei.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Ryōta Suzuki – Uryu Kamihate

Kaede Hondo – Yuna Amagami

Shion Wakayama – Asahi Amagami

Sumire Uesaka – Yae Amagami

OPERE RELATIVE

Manga

– Amagami-san Chi no Enmusubi

RECENSIONI