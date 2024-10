anime – I’LL BECOME A VILLAINESS WHO GOES DOWN IN HISTORY – di Yuji Yanase

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Rekishi ni Nokoru Akujo ni Naru zo – (歴史に残る悪女になるぞ)

Titolo internazionale: I’ll Become a Villainess Who Goes Down in History

Genere: serie tv – fantasy, sentimentale, isekai

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2024

Rete tv giapponese: Tokyo MX

Trasmissione: mercoledì alle 00:30 (JST)

Tratto: Light Novel

Director: Yuji Yanase

Series Composition: Sawako Hirabayashi

Character design: Eri Kojima, Yūko Watabe

Music: Moe Hyūga

Director of Photography: Yukina Nomura

Studios: Maho Film

Titolo in Italia: I’ll Become a Villainess Who Goes Down in History

Anno di pubblicazione in Italia: Ottobre 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening Theme:

“Baddududu” by Liyuu

Ending Theme:

“What’s Your Name?” by Rin Kurusu

Trailer

TRAMA

“Diventerò una cattiva che passerà alla storia”, è questo che pensa Alicia, una ragazza che si è reincarnata nella cattiva del suo otome preferito.

Per raggiungere il suo obiettivo inizia a soli 7 anni a studiare tutto ciò che potrà tornarle utile in futuro. Ma attirerà l’attenzione.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Kanna Nakamura – Alicia Williams

Kaito Ishikawa – Duke Seeker

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Rekishi ni Nokoru Akujo ni Naru zo: Akuyaku Reijou ni Naru hodo Ouji no Dekiai wa Kasoku suru you desu!

