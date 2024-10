anime – THE MOST NOTORIOUS “TALKER” RUNS THE WORLD’S GREATEST CLAN – di Yuta Takamura

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Saikyou no Shienshoku “Wajutsushi” de Aru Ore wa Sekai Saikyou Clan wo Shitagaeru – (最凶の支援職【話術士】である俺は世界最強クランを従える)

Titolo internazionale: The Most Notorious “Talker” Runs the World’s Greatest Clan

Genere: serie tv – azione, fantasy, avventura

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2024

Rete tv giapponese: Tokyo MX

Trasmissione: martedì alle 23:30 (JST)

Tratto: Light Novel

Director: Yuta Takamura

Series Composition: Takayo Ikami

Character design: Kenji Terao

Director of Photography: Masaaki Onodera

Music: Masanori Tsuchiya

Studios: Felix Film, Ga-Crew

Titolo in Italia: The Most Notorious “Talker” Runs the World’s Greatest Clan

Anno di pubblicazione in Italia: Ottobre 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening Theme:

“Tactics” by KOHTA YAMAMOTO feat. SAIKI

Ending Theme:

“Liberation” by KOHTA YAMAMOTO feat. AAAMYYY

Trailer



TRAMA

Il desiderio di Noel è di diventare un seeker più abile di suo nonno. I seeker sono dei cacciatori, che esplorano le tane dei mostri che si formano quando si crea un grande accumulo di mana nell’aria.

Purtroppo Noel scopre di appartenere alla classe di seeker più debole: i “talker” (nota: “Oratori” nella versione italiana), supporter che hanno l’abilità di aumentare il potenziale del proprio party dando ordini al gruppo. Nulla può fermare Noel dal raggiungere il suo obiettivo.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Daiki Yamashita – Noel Stollen

Yōsuke Ōmomo – Kōga Tsukishima

Yū Serizawa – Alma Judikhali

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Saikyou no Shienshoku “Wajutsushi” de Aru Ore wa Sekai Saikyou Clan wo Shitagaeru

