anime – LET THIS GRIEVING SOUL RETIRE! – di Masahiro Takata

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Night Ninja.

SCHEDA

Titolo originale: Nageki no Bourei wa Intai shitai – (嘆きの亡霊は引退したい)

Titolo internazionale: Let This Grieving Soul Retire – Let This Grieving Soul Retire! Woe Is the Weakling Who Leads the Strongest Party

Genere: serie tv – azione, fantasy, avventura

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2024

Rete tv giapponese: Tokyo MX

Trasmissione: martedì alle 23:30 (JST)

Tratto: Light Novel

Director: Masahiro Takata

Series Composition: Hideki Shirane

Character design: Shingo Fujisaki, Yusuke Isōchi

Music: Ryōhei Sataka

Studios: Zero-G

Titolo in Italia: Let This Grieving Soul Retire!

Anno di pubblicazione in Italia: Ottobre 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening Theme:

“Kattou Tomorrow” by Lezel

Ending Theme:

“Scream!” by Pmarusama

Trailer



TRAMA

Un gruppo di sei amici ha l’obiettivo di diventare il party più importante e famoso di “cacciatori di tesori”, persone che affrontano cripte piene di pericoli alla ricerca di ricchezza e fama.

Krai si rende subito conto di non avere lo stesso potenziale dei suoi amici e, mentre cerca di trovare le parole giuste per lasciare il party, viene nominato capitano: ma l’unico desiderio di Krai è ritirarsi e “tornare a casa” a rilassarsi.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Kenshō Ono – Krai Andrey

Miyu Kubota – Tino Shade

Fairouz Ai – Liz Smart

Konomi Kohara – Sitri Smart

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Nageki no Bourei wa Intai shitai: Saijaku Hunter ni Yoru Saikyou Party Ikuseijutsu

RECENSIONI