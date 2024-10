anime – DAHLIA IN BLOOM – di Yosuke Kubo

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Night Ninja.

SCHEDA

Titolo originale: Madougushi Dahliya wa Utsumukanai – (魔導具師ダリヤはうつむかない)

Titolo internazionale: Dahlia in Bloom: Crafting a Fresh Start with Magical Tools

Genere: serie tv – fantasy, slice of life, isekai

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2024

Rete tv giapponese: TBS, AT-X

Trasmissione: Sabato alle 21:00 (JST)

Tratto: Light Novel

Director: Yosuke Kubo

Series Composition: Yuichiro Higashide

Character design: Satomi Kurita

Music: Kō Otani

Studios: Typhoon Graphics, Imagica Infos

Titolo in Italia: Dahlia in Bloom: Crafting a Fresh Start with Magical Tools

Anno di pubblicazione in Italia: Luglio 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening Theme:

“Chiisana Tsubomi” by Nako Misaki

Ending Theme:

“Glitter” by Marina Horiuchi

Trailer



TRAMA

Una donna, dopo essere morta per il troppo lavoro, si reincarna in un mondo pieno di magia.

Dahlia sfrutterà le conoscenze della vita precedente, e gli insegnamenti del padre, per creare nuovi oggetti magici per facilitare e migliorare la vita di tutti i giorni.

Dopo una serie di sfortunati eventi, Dahlia incontra Volfred, un soldato che diventerà fonte di ispirazione per oggetti magici sempre più utili.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Saori Onishi – Dahlia Rossetti

Atsushi Tamaru – Wolfred Scalfarotto

Fūka Izumi – Lucia Fano

Hiroki Takahashi – Ivano Badoer

Ken Narita – Carlo Rossetti

Kenichirō Matsuda – Marcella Nuvolari

Riho Iida – Irma Nuvolari

Tomohiro Ono – Tobias Orlando

Yuriko Yamaguchi – Gabriella Jedda

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Madougushi Dahliya wa Utsumukanai

RECENSIONI