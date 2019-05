manga – FULL BLOOM DARLING (Mankai Darling) – di Kotetsuko Yamamoto

A cura di Sophitia

Titolo originale: Mankai Darling – (満開ダーリン)

Titolo internazionale: Full Bloom Darling – Blooming Darling

Autrice: Kotetsuko Yamamoto

Genere: yaoi – commedia, sentimentale, slice of life

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2009

Casa Editrice giapponese: Taiyou Tosho

Rivista: HertZ

Volumi: 2 (concluso)

Titolo in Italia: Full Bloom Darling

Anno di pubblicazione in Italia: 2014

Casa Editrice italiana: Flashbook

Traduzione: Susanna Scrivo

edizione con sovracopertina, a 6,90 euro

Volumi: 2 (concluso)

TRAMA

Takahashi si è fidanzato da una settimana col suo capo, il padrone del negozio di fiori per cui lavora, Haruhiko. Nonostante la felicità, è timidissimo e pauroso, e il fatto che invece Haruhiko sia fin troppo pieno di iniziativa, tanto da baciarlo e toccarlo appena può, non aiuta.

Il manga è formato dal racconto della vita quotidiana dei due, con conseguenza crescita della loro coppia.

OPERE RELATIVE

Manga

– Koi to Wana – volume, della stessa autrice, con varie brevi storie, una è il prequel di questo manga (ma non è necessario leggerla per capire la storia)

– Il Nostro Desiderio – sequel/spinoff – manga, della stessa autrice, in cui compaiono come personaggi secondari

