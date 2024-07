anime – THE ELUSIVE SAMURAI – di Yuta Yamazaki

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Night Ninja.

SCHEDA

Titolo originale: Nige Jouzu no Wakagimi – (逃げ上手の若君)

Titolo internazionale: The Elusive Samurai

Genere: serie tv – avventura, commedia, storico

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2024

Rete tv giapponese: Tokyo Mx

Trasmissione: sabato alle 23:30 (JST)

Tratto: manga “The Elusive Samurai”.

Director: Yuta Yamazaki

Series Composition: Yoriko Tomita

Character design: Yasushi Nishiya

Music: Akiyuki Tateyama, GEMBI

Studios: CloverWorks

Titolo in Italia: The Elusive Samurai

Anno di pubblicazione in Italia: Luglio 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia (solo streaming)

Sigle

Opening

“Plan A” by DISH//

Ending

“Kamakura STYLE” by Bocchi Boromaru

Trailer



TRAMA

Tradito dal vassallo di famiglia e con il paese in rovina, Tokiyuki Houjou, 8 anni, si ritrova a fare quello che gli riesce meglio: scappare e nascondersi.

Grazie al desiderio di continuare a vivere, con l’aiuto di un sacerdote profetico e di alcuni compagni, imparerà a diventare più forte per riportare lo shogunato all’antico splendore.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore giapponese – Personaggio

Asaki Yuikawa – Houjou Tokiyuki

Yūichi Nakamura – Suwa Yorishige

Aoi Yūki – Kazama Genba

Hinaki Yano – Shizuku

OPERE RELATIVE

Manga

– The Elusive Samurai

RECENSIONI