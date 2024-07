anime – WISTORIA: WAND AND SWORD – di Tatsuya Yoshihara

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: Tsue to Tsurugi no Wistoria – (杖と剣のウィストリア)

Titolo internazionale: Wistoria: Wand and Sword

Genere: serie tv – avventura, azione, fantasy

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso (previsti 13)

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2024

Rete tv giapponese: TV Tokyo

Trasmissione: domenica alle 16:30 (JST)

Tratto: manga “Tsue to Tsurugi no Wistoria”

Director: Tatsuya Yoshihara

Series Composition: Tatsuya Yoshihara

Character design: Sayaka Ono

Music: Yuki Hayashi

Studios: Actas, Bandai Namco Pictures

Titolo in Italia: Wistoria: Wand and Sword

Anno di pubblicazione in Italia: Luglio 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia (solo streaming)

Opening:

“Fire and Fear” by Penguin Research

Ending:

“Frozen” by TRUE

Magia Vander è il titolo più importante che un mago possa ambire: Will desidera raggiungere questo obiettivo, per mantenere la promessa fatta alla sua amica di infanzia, che nel frattempo è riuscita a raggiungere la vetta.

A contrastare questo suo desiderio, oltre all’incapacità di utilizzare la magia, alcuni professori che cercheranno di farlo espellere dalla rinomata scuola per maghi. Con la spada in pugno e grazie alla sua forza fisica, Will riesce a superare senza difficoltà anche i dungeon più difficili per poter guadagnare qualche credito scolastico. Così spera un giorno di arrivare anche lui a ricevere il titolo tanto ambito.

Doppiatore giapponese – Personaggio

Kōhei Amasaki – Will Serfort

Akira Sekine – Elfaria Alvis Serfort

Satomi Amano – Colette Loire

Lynn – Liana Owenzaus

Masaaki Mizunaka – Zion Alster

Manga

– Tsue to Tsurugi no Wistoria

