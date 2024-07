anime – SAKUNA: OF RICE AND RUIN – di Masayuki Yoshihara

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Night Ninja.

SCHEDA

Titolo originale: Tensui no Sakuna-hime – (天穂のサクナヒメ)

Titolo internazionale: Sakuna: Of Rice and Ruin

Genere: serie tv – commedia, fantasy, mitologia

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso (previsti 13)

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2024

Rete tv giapponese: TV Tokyo

Trasmissione: sabato alle 23:00 (JST)

Tratto: tratto dal videogioco “Sakuna: of rice and ruin”

Director: Masayuki Yoshihara

Series Composition: Jukki Hanada

Character design: Mio Fujishima

Music: Yoshiaki Fujisawa

Studios: P.A. Works

Titolo in Italia: Sakuna: Of Rice and Ruin

Anno di pubblicazione in Italia: Luglio 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia (solo streaming)

Sigle

Opening Theme:

“Seisei!” by Ikimono-gakari

Ending Theme:

“Origami” by Little Glee Monster

Trailer



TRAMA

Il mondo è diviso in quello Basso, dove vivono gli umani, e il Reame Eccelso, dove vivono gli dei.

Ogni tanto capita che questi due mondi si colleghino, grazie al Ponte del Cielo.

Degli umani, per scappare dalla carestia e dai loro inseguitori, attraversano il Ponte ignorando gli avvertimenti di Sakuna, la dea del riso.

Nel cercare di inseguire e fermare gli umani, Sakuna incendia tutte le offerte fatte alla dea Kamuhitsuki.

Sakuna – che vive una vita agiata grazie agli sforzi dei suoi genitori ormai scomparsi – per la punizione inferta da Kamushitsuki dovrà recarsi nell’isola dei demoni accompagnata dagli umani rimasti bloccati nel mondo degli dei. Sull’isola dovrà piantare nuove spighe di riso e scoprire perché i demoni continuano a nascere, anche dopo che il loro signore è morto.

DOPPIATORI

Doppiatore giapponese – Personaggio

Naomi Ozora – Sakuna Hime

Miwa Kohinata – Kamuhitsuki

Rika Kinugawa – Kokorowa Hime

Takashi Narumi – Tama-Jii

OPERE RELATIVE

Videogames

– Sakuna: of rice and ruin

Manga

– Tensui no Sakuna-hime

