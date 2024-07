anime – VTUBER LEGEND – di Takuya Asaoka

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Night Ninja.

SCHEDA

Titolo originale: VTuber Nandaga Haishin Kiri Wasuretara Densetsu ni Natteta – (VTuberなんだが配信切り忘れたら伝説になってた)

Titolo internazionale: VTuber Legend: How I Went Viral after Forgetting to Turn Off My Stream

Genere: serie tv – commedia, spettacolo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2024

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: lunedì alle 00:30 (JST)

Tratto: Light Novel

Director: Takuya Asaoka

Series Composition: Deko Akao

Character design: Reina Iwasaki

Music: Masato Suzuki, Tsubasa Handa

Studios: TNK

Titolo in Italia: VTuber Legend: How I Went Viral after Forgetting to Turn Off My Stream

Anno di pubblicazione in Italia: Luglio 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia (solo streaming)

Sigle:

Opening Theme:

“Virtual Showtime” by Ayane Sakura

Ending Theme:

1: “Champagne ni Narikirenai Watashi o” by Ayane Sakura

2: “Otoko to Onna no Love Game” by Ayane Sakura and Yū Kobayashi

Trailer



TRAMA

Awayumi Kokorone, una dolce streamer della terza generazione, dopo una tranquilla live dimentica di chiudere la diretta. Con il microfono ancora acceso e lattine di birra fresca a portata di mano, inizia a commentare in modo volgare le live delle sue colleghe, fino ad addormentarsi.

Il mattino seguente la manager l’avvisa della live ancora attiva… e dopo aver finalmente spento tutto, si congratula con Awayumi per aver finalmente tirato fuori il suo vero carattere e aver così aumentato i propri iscritti!

Le live della rumorosa Awayumi, non più tanto dolce, possono iniziare!

DOPPIATORI

Doppiatore giapponese – Personaggio

Ayane Sakura – Yuki Tanaka/Awayuki Kokorone

Saku Mizuno – Mashiro Irodori

Yū Kobayashi – Sei Utsuki

Sumire Morohoshi – Shion Kaminari

OPERE RELATIVE

Light Novel

– VTuber Nandaga Haishin Kiri Wasuretara Densetsu ni Natteta

RECENSIONI