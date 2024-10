anime – TRUE BEAUTY – di Sun-Ki Kang

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Nigh Ninja.

SCHEDA

Titolo originale: True Beauty – Yeosin Gangnim – (여신강림)

Titolo internazionale: True Beauty

Genere: serie tv – scolastico, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 10 – in corso

Anno di uscita in Corea del Sud: Agosto 2024 – in corso

Rete tv: Crunchyroll

Tratto: dal manhwa “True Beauty” di Yaongyi.

Director: Sun-Ki Kang

Character design: Hyo Jin Lee

Studios: Studio N, Cocktail Media

Titolo in Italia: True Beauty

Anno di pubblicazione in Italia: Agosto 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, audio giapponese sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening:

“My Highlight” by Jo Yuri

Trailer



TRAMA

Bullizzata per il suo aspetto sciatto, Lim Jugyeong decide di cambiare la sua vita.

Impara a truccarsi e cambia scuola, venendo pure scelta come “candidata dea”, una gara di bellezza che viene organizzata ogni anno nel nuovo istituto che frequenta.

Grazie al nuovo aspetto stringerà nuove amicizie, e forse troverà anche l’amore.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Nota: l’anime è in audio coreano

Doppiatore – Personaggio

Ban-Suk Seo – Seo-Jun Han

Hye Won Jeong – Ju-Kyung Lim

Min Hyeok Jang – Su-Ho Lee

OPERE RELATIVE

Manhwa

– True Beauty

Live action

– True Beauty – serie tv

RECENSIONI