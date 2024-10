anime – DANDADAN – di Fuga Yamashiro

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Dandadan – (ダンダダン)

scritto anche come “Dan Da Dan”

Titolo internazionale: Dandadan

Genere: serie tv – azione, commedia, horror, sentimentale, soprannaturale, grottesco

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo (+ 16 anni)

Numero episodi: 2 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2024

Rete tv giapponese: Tokyo Mx

Trasmissione: venerdì alle 00:26 (JST)

Tratto: manga “Dandadan” di Yukinobu Tatsu.

Director: Fuga Yamashiro

Series Composition: Hiroshi Seko

Director of Photography: Kazuto Izumita

Character design: Naoyuki Onda

Music: kensuke ushio

Studios: Science SARU

Titolo in Italia: Dandadan

Anno di pubblicazione in Italia: Ottobre 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll (doppiato in italiano) – Netflix (doppiato in italiano) – Prime Video (sottotitolato in italiano) sul canale Anime Generation

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia – Netflix Italia – Yamato Video

Sigle

Opening:

“Otonoke” by Creepy Nuts

Ending:

“TAIDADA” by ZUTOMAYO

TRAMA

Una Momo Ayase di cattivo umore, perché lasciata dal suo primo fidanzato, si imbatte in un ragazzo (Ken Takakura) che viene bullizzato dai compagni di classe, e lo aiuta mettendosi in mezzo. Il ragazzo fraintende e pensa che il motivo di tanta gentilezza sia la condivisione della stessa passione: gli alieni. Ma Ayase non crede in queste cose, ma negli spiriti sì. Così inizia una discussione fra i due che finisce in una scommessa.

I due andranno separatamente in un luoghi famosi per avvistamenti di alieni o di spiriti indicati dall’altro. Mentre sono al telefono per aggiornarsi su come va’ l’esplorazione, il ragazzo incontra uno spirito e Ayase gli alieni.

Esistono entrambi! Da qui inizia l’avventura di Ayase e del suo nuovo amico!

DOPPIATORI

Doppiaggio italiano – versione Netflix

Doppiaggio italiano e sonorizzazione: CDC SEFIT GROUP

Direzione del doppiaggio: Paola Majano

Dialoghi: Anais Pain

Doppiatore italiano – Personaggio

Ilaria Pellicone – Momo Ayase

Valeriano Corini – Ken “Okarun” Takakura

Eleonora Reti – Seiko Ayase

Paola Majano – Turbo Granny

Doppiatore giapponese – Personaggio

Shion Wakayama – Momo Ayase

Natsuki Hanae – Ken “Okarun” Takakura

Nana Mizuki – Seiko Ayase

Mayumi Tanaka – Turbo Granny

Ayane Sakura – Aira Shiratori

Fumi Hirano – Hana

Kaito Ishikawa – Jin “Jiji” Enjōji

Kazuya Nakai – Alien Serpo

OPERE RELATIVE

Manga

– Dandadan

