– Giappone: Anime AUTUNNO 2019 – gli anime nuovi, in uscita nei mesi autunnali! (Ottobre, Novembre, Dicembre) –

Articolo a cura di Marichan e Rko88. Bannerino realizzato da Fujiko89.

Legenda:

grassetto rosso: nome originale dell’anime – eventuali altri titoli

scheda/recensione su questo sito

corsivo: studio d’animazione e regista (e altri dati)

Data di uscita in Giappone

Disponibilità in Italia (solo quella l’ufficiale, nelle schede sono indicati poi anche i fansub amatoriali)

Temi: generi dell’anime

Tratto: se è una storia originale o è tratto da qualche manga/novel/videogioco

Trama: in breve le storie (alcune tradotte dall’inglese, alcune scritte di nostra mano)

Link: sito e trailer ufficiale

Immagine: tratta dalla locandina dell’opera

– * Serie tv dell’AUTUNNO * – IN ORDINE ALFABETICO (titolo originale giapponese) –

Inoltre, CONTINUANO CON UNA NUOVA STAGIONE (senza cambiare titolo):

* FILM al CINEMA – AUTUNNO

Black Fox

Studio 3Hz – data: 05 Ottobre

storia originale – temi: Action

trailer

Boku no Hero Academia the Movie 2: Heroes:Rising – My Hero Academia the Movie 2: Heroes:Rising – (僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング)

Studio Bones – data: 20 Dicembre – In Italia: Dynit

relativo alla serie tv “My Hero Academia” – temi: Action, Comedy, Super Power, School, Shounen

trailer

Bokura no Nanokakan Sensou – (Our Seven-Day War – ぼくらの七日間戦争)

Studio Ajia-Do – data: Dicembre

tratto da un romanzo – temi: Action, Comedy, Drama, Thriller

trailer

Fragtime – (フラグタイム)

Studio tear-studio – data: 22 Novembre

tratto da un manga – temi: Sci-Fi, Slice of Life, Romance, School, Shoujo Ai

trailer

Ginga Eiyuu Densetsu: Die Neue These Seiran 2 – Ginga Eiyuu Densetsu: Die Neue These Seiran 3 – (The Legend of the Galactic Heroes: The New Thesis – Stellar War Part 2, Part 3)

Studio – data: 25 Ottobre e 22 Noevmbre

relativo alla serie tv “The Legend of the Galactic Heroes” – temi: Action, Drama, Military, Sci-Fi, Space

Gundam: G no Reconguista Movie – (劇場版 ガンダム Gのレコンギスタ)

Studio Sunrise – data: 29 Novembre

storia originale, relativo a “Gundam: G no Reconguista” – temi: Action, Sci-Fi, Space, Mecha

Human Lost: Ningen Shikkaku – (HUMAN LOST 人間失格)

Studio Polygon Pictures – data: 22 Ottobre

tratto da un romanzo – temi: Historical, Psychological, Drama, Seinen

trailer

Kimi dake ni Motetainda. – (キミだけにモテたいんだ.)

Studio Signal.MD – data: 25 Ottobre

storia originale – temi: Slice of Life, Drama, School

trailer

Lupin III: The First – ( ルパン三世 THE FIRST)

Studio Toho – data: 06 Dicembre

storia originale, relativo al franchise “Lupin”. Film in CG – temi: Action, Adventure, Mystery, Comedy, Seinen

trailer

Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu – Hyouketsu no Kizuna – (Re:ZERO: Starting Life in Another World – Frozen Bonds – Re:ゼロから始める異世界生活『氷結の絆』)

Studio White Fox – data: 08 Novembre

relativo alla serie tv “Re:Zero” – temi: Psychological, Drama, Thriller, Fantasy

trailer

Saenai Heroine no Sodatekata Fine – (Saekano: How to Raise a Boring Girlfriend Movie – 冴えない彼女の育てかた Fine)

Studio CloverWorks – data: 26 Ottobre

relativo alla serie tv “Saenai Heroine no Sodatekata” – temi: Comedy, Ecchi, Harem, Romance, School

Saezuru Tori wa Habatakanai: The Clouds Gather – (Twittering Birds Never Fly – 囀る鳥は羽ばたかない The clouds gather)

Studio GRIZZLY – data: Dicembre

tratto dal manga “Twittering Birds Never Fly” (edito in Italia da Flashbook) – temi: Drama, Shounen Ai

trailer

OVA/ Special – AUTUNNO *

OAV / ONA

Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai OVA – (We Never Learn OVA – ぼくたちは勉強ができない OVA)

Studio – data: 01 Novembre

tratto da un manga – temi: Harem, Comedy, Romance, School, Shounen

Mayonaka no Occult Koumuin: Fukurokouji to Ano Ko to Ore to – Mayonaka no Occult Koumuin: Hitoribocchi no Kyuuketsuki

Studio – data: 25 Ottobre e 22 Novembre

tratto da un manga – temi: Mystery, Demons, Supernatural, Fantasy, Shoujo

Totsukuni no Shoujo – (The Girl From the Other Side – とつきにの少女)

Studio Wit – data: 10 Settembre

tratto dal manga “The Girl From the Other Side” (edito in Italia da JPop) – temi: Supernatural, Shounen

Yuru Yuri, – (ゆるゆり,)

Studio Lay-duce – data: 13 Novembre

tratto da un manga – temi: Slice of Life, Comedy, School, Shoujo Ai

Special di serie tv

Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou Specials

Code Geass: Fukkatsu no Lelouch – Shinkai no Kakera

Hangyakusei Million Arthur Special

Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO Special

Nande Koko ni Sensei ga!? Special

One Punch Man 2nd Season Specials

Toaru Kagaku no Accelerator: Tobidase Ippou-san Hachamecha Kaishingeki

