Giappone: Anime AUTUNNO 2020

100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatte Iru – (I’m standing on 1,000,000 lives. – I’m Standing on a Million Lives – 100万の命の上に俺は立っている)

Studio Maho Film – Regista: Habara Kumiko

data uscita: Ottobre

In Italia:

temi: Action, Game, Drama, Fantasy, Shounen

tratto: manga di Yamakawa Naoki e Nao Akinari

trama: Yusuke Yotsuya è pratico, senza amici e in nessun club. Poi un giorno, lui e due compagne di classe vengono improvvisamente mandate in un altro mondo dove devono lavorare insieme per sopravvivere. Yotsuya è un lupo solitario e ha sempre vissuto la sua vita secondo i suoi desideri, ma come andrà ora che dovrebbe essere un eroe ?! Preparati per una storia fantasy unica nel suo genere che metterà alla prova tutto ciò che pensavi di sapere sul fantasy!

sito ufficiale – trailer

A3! Season Autumn & Winter

Studio P.A. Works, Studio 3Hz

data uscita: Ottobre

In Italia:

temi: Music

tratto: videogioco musicale, seguito di “A3! Season Spring & Summer”

trama: Una compagnia teatrale è costituita da quattro gruppi di giovani attori ed ognuno di essi porta il nome di una stagione.

sito ufficiale

Adachi to Shimamura – (Adashima – 安達としまむら)

Studio Tezuka Productions – Regista: Kuwabara Satoshi

data uscita: 09 Ottobre

In Italia:

temi: Slice of Life, Romance, School, Shoujo Ai

tratto: Light novel di Iruma Hitoma

trama: Adachi sta saltando le lezioni quando incontra per la prima volta Shimamura, nel loft della palestra, e così nasce un’amicizia. Solo che ora Adachi sogna di baciarla e non sa cosa significhi, ma è abbastanza sicura che non sia qualcosa che fai con un amico. Quali sono questi strani sentimenti che prova quando pensa a Shimamura? Ed è possibile che anche lei si senta allo stesso modo?

sito ufficiale – trailer

Akudama Drive – (アクダマドライブ)

Studio Pierrot – Regista: Taguchi Tomohisa

data uscita: Ottobre

In Italia:

temi: Action, Sci-Fi

tratto: storia originale

trama: Molto tempo fa, i paesi “Kantou” e “Kansei” hanno combattuto una guerra che ha diviso il mondo. Ma alla fine della guerra, Kansei divenne un vassallo di Kantou. Tuttavia, il governo e le forze di polizia di Kansei sono diminuiti e il crimine è dilagante. I criminali sono chiamati “Akudama”.

sito ufficiale – trailer

Anime Kapibara-san – (アニメ カピバラさん)

Studio Shin-Ei Animation, Lesprit

data uscita: 09 Ottobre

In Italia:

temi: Comedy, Kids

tratto: storia originale

trama: storia per bambini su una mascotte

Assault Lily: Bouquet – (アサルトリリィ Bouquet)

Studio Shaft – Regista: Saeki Shouji

data uscita: 02 Ottobre

In Italia:

temi: Action, Magic, Fantasy

tratto: storia originale

trama: Sulla Terra nel prossimo futuro, l’umanità ha dovuto affrontare la distruzione imminente da misteriose creature giganti note come “Enormi”. Il mondo intero si unisce contro gli Enormi e sviluppa con successo armi note come “CHARM” (Counter Huge Arms) combinando scienza e magia. CHARM mostra alti tassi di sincronizzazione con le ragazze adolescenti, e le ragazze che usano CHARM sono viste come eroi chiamati “Lily”. In tutto il mondo, vengono istituite accademie militari “Garden” per addestrare le Lily ad affrontare gli Enormi e per servire come basi per proteggere e guidare le persone. Questa è una storia sulle ragazze che combattono che mirano a diventare Lily in uno di questi garden.

sito ufficiale – trailer

D4DJ First Mix – (Dig Delight Direct Drive DJ)

Studio SANZIGEN

data uscita: Ottobre

In Italia:

temi: Music

tratto: storia originale e progetto multimediale della Bushiroad

trama: Anime televisivo ispirato al nuovo progetto multimediale misto D4DJ di Bushiroad a tema DJ

sito ufficiale

Dragon Quest: Dai no Daibouken (2020) – (Dragon Quest: Adventure of Dai – ドラゴンクエスト ダイの大冒険)

Studio Toei Animation – Regista: Karasawa Kazuya

data uscita: 03 Ottobre

In Italia:

temi: Action, Adventure, Fantasy, Shounen

tratto: tratto dal manga “ Dragon Quest: Dai la grande avventura ” (edito in Italia da Star Comics), a sua volta tratto dal videogames “Dragon Quest”. Da questo manga era già stato tratto un anime, arrivato anche in Italia come “ I cavalieri del drago

trama: Dopo la sconfitta del signore dei demoni Hadlar, tutti i mostri furono liberati dalla sua volontà malvagia e si trasferirono sull’isola di Delmurin per vivere in pace. Dai è l’unico essere umano che vive sull’isola. Essendo stato cresciuto dal gentile mostro Brass, il sogno di Dai è quello di diventare un eroe. Lo diventerà quando Hadlar viene resuscitato e l’eroe precedente, Avan, viene ad addestrare Dai per aiutarlo nella battaglia. Ma Hadlar, annunciando che ora lavora per un signore dei demoni ancora più potente, arriva per uccidere Avan. Per salvare i suoi studenti, Avan usa un incantesimo di sacrificio per attaccare, ma non è in grado di sconfiggere Hadlar. Quando sembra che Dai e l’altro studente di Avan, Pop, siano condannati, un segno appare sulla fronte di Dai e improvvisamente acquisisce super poteri ed è in grado di respingere Hadlar. I due studenti partono quindi per un viaggio per vendicare Avan e riportare la pace nel mondo.

sito ufficiale – trailer

Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darouka: Familia Myth III – Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? III – DanMachi 3rd Season – ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか 3期)

Studio J.C.Staff

data uscita: Ottobre

In Italia:

temi: Action, Adventure, Comedy, Romance, Fantasy

tratto: 3° serie tv tratta da una serie di Light novel di Oomori Fujino

trama: Terza stagione delle avventure di Bell Cranel e della dea Hestia.

sito ufficiale – trailer

Eden

Studio Qubic Pictures, CGCG Studio – Regista: Irie Yasuhiro

data uscita: Ottobre

In Italia: Netflix

temi: Sci-Fi, Slice of Life, Fantasy

tratto: storia originale

trama: Ambientata migliaia di anni nel futuro, dove una città conosciuta come “Eden 3” è abitata esclusivamente da robot, i cui ex maestri sono scomparsi molto tempo fa. Durante un incarico di routine, due robot agricoli risvegliano accidentalmente una bambina umana dalla stasi, mettendo in dubbio tutto ciò a cui era stato insegnato a credere: che gli umani non fossero altro che un antico mito proibito. Insieme, i due robot allevano segretamente la bambina in un rifugio sicuro fuori Eden.

sito ufficiale

Eternity: Shin`ya no Nurekoi Channel – (Eternity: Sweet Love Story – Eternity: Late Night Wet Love Channel – エタニティ ~深夜の濡恋ちゃんねる♡~)

Studio Seven – Regista: Araki Hideki, Baba Ryuuichi, Iroha, Kuramori Rokurou

data uscita: 05 Ottobre

In Italia:

temi: Romance, Ecchi

tratto: basato su racconti romantici della Eternity Books

trama: Anime con 12 storie con varie coppie.

sito ufficiale – trailer

Fushigi Dagashiya: Zenitendou – (ふしぎ駄菓子屋 銭天堂)

Studio Toei Animation

data uscita: 08 Settembre

In Italia:

temi: Mystery

tratto: romanzi

trama: Solo le persone più fortunate riescono a trovare il misterioso negozio di dolciumi Zenitendō. La proprietaria, Beniko, è in grado di consigliare la caramella perfetta per risolvere i problemi di ciascun avventore.

sito ufficiale

Gochuumon wa Usagi Desuka? Bloom – (Gochuumon wa Usagi desu ka? 3 – GochiUsa 3 – Is the order a rabbit? Bloom – ご注文はうさぎですか? BLOOM)

Studio Encourage Films – Regista: Hashimoto Hiroyuki

data uscita: 10 Ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Slice of Life, Comedy

tratto: 4-koma manga

trama: La storia vede Kokoa, ragazzina amante dei coniglietti, andare nel cafè Rabbit House. Qui incontra e fa amicizia con altre giovani avventrici del locale: Chino, Lize, Chiyo e Sharo.

sito ufficiale – trailer

Golden Kamuy 3rd Season – (ゴールデンカムイ)

Studio Geno

data uscita: 05 Ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Adventure, Comedy, Historical, Seinen

tratto: 3° serie tv tratta dal manga “ Golden Kamui

trama: Continua la “caccia al tesoro” di Sugimoto nel freddo Hokkaido che, con Ashirpa, deve trovare i vari pezzi di una mappa, tatuata su dei criminali evasi di prigione.

sito ufficiale – trailer

Guraburu! – (Grablu! – ぐらぶるっ!)

Studio W-Toon Studio, DMM.futureworks

data uscita:

In Italia:

temi: Adventure, Fantasy

tratto: 4koma manga

trama: spinoff comico di “Granblue Fantasy The Animation”

sito ufficiale

Haikyuu!!: To the Top 2nd Season – (ハイキュー!! TO THE TOP 第2期)

Studio Production I.G – Regista: Satou Masako

data uscita:

In Italia: Yamato Animation

temi:

tratto: 5° serie tv tratta dal manga “ Haikyuu!

trama: seconda parte della stagione “To the Top”, con il finale della saga

sito ufficiale

Hanyou no Yashahime: Sengoku Otogizoushi – (Inuyasha 2 – Yashahime: Princess Half-Demon – 半妖の夜叉姫)

Studio Sunrise – Regista: Satou Teruo

data uscita: 03 Ottobre

In Italia:

temi: Action, Adventure, Comedy, Historical, Demons, Supernatural, Magic, Fantasy

tratto: storia originale, ma seguito di “ Inuyasha

trama: Le figlie di Sesshomaru e Inuyasha intraprendono un viaggio che trascende il tempo! Nel Giappone feudale, le gemelle mezzo-demone Towa e Setsuna vengono separate l’una dall’altra durante un incendio boschivo. Mentre cerca disperatamente la sorella minore, Towa vaga in un misterioso tunnel che la manda nell’odierno Giappone, dove viene trovata e cresciuta dal fratello di Kagome Higurashi, Sota, e dalla sua famiglia.

Dieci anni dopo, il tunnel che collega le due epoche è stato riaperto, consentendo a Towa di riunirsi a Setsuna, che ora è uns Demon Slayer che lavora per Kohaku. Ma con grande sorpresa di Towa, Setsuna sembra aver perso tutti i ricordi della sorella maggiore. Insieme a Moroha, la figlia di Inuyasha e Kagome, le tre giovani donne viaggiano tra le due epoche in un’avventura per riconquistare il loro passato perduto.

sito ufficiale – trailer

Higurashi no Naku Koro ni (2020) – (Higurashi: When They Cry – NewSynonyms: When They Cry – The Moment the Cicadas Cry – ひぐらしのなく頃に)

Studio Passione – Regista: Kawaguchi Keiichirou

data uscita: 01 Ottobre

In Italia:

temi: Mystery, Horror, Psychological, Supernatural, Thriller

tratto: dalla visual novel “ Higurashi no Naku Koro ni ” (da cui erano già state tratte delle serie tv, che però non centrano con questo anime)

trama: Keiichi Maebara si sta stabilendo nella sua nuova casa nel tranquillo villaggio di Hinamizawa. Fa subito amicizia con le ragazze della sua scuola, è arrivato in tempo per il grande festival dell’anno. Ma qualcosa in questa città isolata sembra “fuori posto” e il terrore continua a crescere. Con la tremenda paura che abbia ragione, quali oscuri segreti potrebbe nascondere questa piccola comunità?

sito ufficiale – trailer

Hypnosis Mic: Division Rap Battle – Rhyme Anima – (ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Rhyme Anima)

Studio A-1 Pictures – Regista: Ono Katsumi

data uscita: 03 Ottobre

In Italia:

temi: Music

tratto: video musicali

trama: Progetto multimediale della King Records, incentrato su battaglie rap su musicisti che usano il futuristico Hypnosis Mics

sito ufficiale

Ikebukuro West Gate Park – (IWGP – 池袋ウエストゲートパーク)

Studio Doga Kobo – Regista: Koshida Tomoaki

data uscita: 06 Ottobre

In Italia:

temi: Mystery, Drama, Romance

tratto: romanzo di Ishida Ira

trama: La storia ruota attorno al 20enne Makoto, che viene spesso coinvolto in situazioni altamente pericolose, di solito contro il suo stesso giudizio. Insieme a lui ci sono i suoi migliori amici Shun, Masa e Takashi, l’enigmatico leader di una banda locale a Ikebukuro.

sito ufficiale – trailer

Inu to Neko Docchi mo Katteru to Mainichi Tanoshii – (With a Dog AND a Cat, Every Day is Fun – 犬と猫どっちも飼ってると毎日たのしい)

Studio Team TillDawn

data uscita: 03 Ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Slice of Life, Comedy

tratto: manga di Matsumoto Hidekichi

trama: Un cane laborioso fin troppo carino e un gatto dalla faccia spaventosa ma adorabile. Vivere con loro rende ogni giorno divertente. I giorni del loro proprietario sono pieni di risate e sentimenti. Sei un amante dei gatti? Un amante dei cani? O entrambi? Questo anime è un regalo per le persone là fuori che amano sia i cani che i gatti così tanto che non possono scegliere.

sito ufficiale – trailer

Iwa Kakeru! Sport Climbing Girls – (Hang On! Climbing Girls – いわかける!Sport Climbing Girls-)

Studio Blade – Regista: Amino Tetsurou

data uscita: 04 Ottobre

In Italia:

temi: Comedy, Sports, School

tratto: web manga

trama: La storia è incentrata sulle ragazze che gareggiano nell’arrampicata sportiva, in particolare arrampicandosi su pareti costruite artificialmente. La studentessa del primo anno della scuola superiore Konomi Kasahara ha scoperto questo sport alla Hanamiya Girls ‘High School dopo aver allenato la sua mente con i puzzle-game durante la scuola media.

sito ufficiale – trailer

Jujutsu Kaisen – (Sorcery Fight – 呪術廻戦)

Studio Mappa – Regista: Park Seong-Hu

data uscita: 03 Ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Horror, Demons, Supernatural, School, Shounen

tratto: dal manga “ Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight

trama: Disagio, rimpianto, vergogna: i sentimenti negativi che gli umani provano diventano Maledizioni che si annidano nella nostra vita quotidiana. Le Maledizioni dilagano in tutto il mondo, capaci di condurre le persone a terribili disgrazie e persino alla morte. Inoltre, le Maledizioni possono essere esorcizzate solo da un’altra Maledizione.

Itadori Yuji è un ragazzo con un’enorme forza fisica, sebbene viva una vita da liceale perfettamente normale. Un giorno, per salvare un amico che è stato attaccato, mangia il dito dello Spettro dalla Doppia Faccia, portando la Maledizione nella sua stessa anima. Da quel momento in poi, condivide un corpo con lo spettro bifronte. Guidato dal più potente degli stregoni, Gojou Satoru, Itadori viene ammesso alla Tokyo Metropolitan Technical High School of Sorcery, un’organizzazione che combatte le Maledizioni … e inizia così la storia eroica di un ragazzo che divenne un Maledizione per esorcizzare una Maledizione, una vita dalla quale non potrebbe mai tornare indietro.

sito ufficiale – trailer

Kamisama ni Natta Hi – (The Day I Became a God – 神様になった日)

Studio P.A. Works – Regista: Asai Yoshiyuki

data uscita: Ottobre

In Italia:

temi: Drama, Fantasy

tratto: storia originale

trama: Un giorno durante le ultime vacanze estive del liceo di Youta Narukami, una ragazza di nome Hina appare all’improvviso e si proclama “il Dio Onnisciente”. Hina annuncia ad uno Youta completamente confuso: “Il mondo finirà tra 30 giorni”. Youta poi è testimone dei poteri divini della profezia di Hina, convincendosi che i suoi poteri sono reali. L’ingenua innocenza di Hina smentisce i suoi poteri e decide di vivere a casa di Youta per qualche motivo. Inizia così un’estate ricca di eventi prima della fine del mondo.

sito ufficiale

Kami-tachi ni Hirowareta Otoko – (By the Grace of the Gods – The man picked up by the gods, Kamihiro, Kamitachi ni Hirowareta Otoko – 神達に拾われた男)

Studio Maho Film – Regista: Yanase Yuuji

data uscita: 04 Ottobre

In Italia:

temi: Adventure, Slice of Life, Fantasy

tratto: light novel

trama: Sotto la protezione degli dei, inizia una vita rilassata con slimes in un altro mondo! Un giorno, la vita dell’uomo d’affari giapponese di mezza età Ryoma Takebayashi giunse ad una fine piuttosto improvvisa e deludente. Ryoma non aveva mai avuto una vita beata, ma dopo la sua morte, tre grandi dei cercarono la sua collaborazione e lo reincarnarono da bambino in un altro mondo con spade e magia! Ricevendo il più cordiale e divino benvenuto dagli dei, Ryoma decide di vivere tranquillamente da solo nella foresta. Lavorando diligentemente con la magia e la caccia, la più grande passione di Ryoma è la ricerca sui suoi slime addomesticati ?!

sito ufficiale – trailer

Kimi to Boku no Saigo no Senjou, Arui wa Sekai ga Hajimaru Seisen – (Our Last Crusade or the Rise of a New World – The Last Battlefield Between You and I – Kimisen – キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦)

Studio Silver Link. – Regista: Minato Mirai, Oonuma Shin

data uscita: 07 Ottobre

In Italia:

temi: Action, Military, Romance, Fantasy

tratto: light novel

trama: Per anni è infuriata una grande guerra tra l’Impero scientificamente avanzato e un paradiso di streghe noto come Sovranità Nebulis. Questa secolare battaglia pone le basi per un fatidico incontro tra due giovani combattenti: uno spadaccino imperiale, Iska, e la principessa strega, Aliceliese. Come nemici giurati, giurano di abbattersi a vicenda per unire i loro mondi, eppure Iska si ritrova estasiato dalla sua bellezza e rettitudine, mentre Aliceliese è commossa dalla sua forza e determinazione. Nel mezzo di una guerra senza fine che proibisce loro di stare insieme, non hanno altra scelta che distruggersi a vicenda o possono trovare un altro modo?

sito ufficiale – trailer

King’s Raid: Ishi wo Tsugumono-tachi – (キングスレイド 意志を継ぐものたち)

Studio OLM, Sunrise Beyond

data uscita: 03 Ottobre

In Italia:

temi: Action, Adventure, Magic, Fantasy

tratto: videogames

trama: La storia è ambientata in un mondo di spada e stregoneria un secolo dopo che il re Kairu di Orvelia ha sconfitto il re demone Angumundo. Lo scudiero Kasel vive in questi tempi pacifici. Tuttavia, il destino di Kasel si mette in moto quando sente che i demoni riappariranno sulla sua terra. Guidato da un grande saggio, Kasel intraprende un’avventura con i suoi compagni per respingere l’oscurità che minaccia la sua terra un tempo pacifica e diventare il Guerriero Prescelto della Sacra Spada Aea.

sito ufficiale – trailer

Kuma Kuma Kuma Bear – (The Bears Bear a Bare Kuma -くま クマ 熊 ベアー)

Studio EMT Squared – Regista: Ishii Hisashi, Nobuta Yuu

data uscita: 07 Ottobre

In Italia:

temi: Adventure, Comedy, Fantasy

tratto: light novel

trama: La quindicenne Yuna preferisce stare a casa e giocare ossessivamente al suo gioco VRMMO preferito piuttosto che fare qualsiasi altra cosa, incluso andare a scuola. Quando uno strano nuovo aggiornamento le regala un abito da orso unico nel suo genere dotato di abilità overpower, Yuna è combattuta: l’abito è insopportabilmente carino, ma troppo imbarazzante per essere indossato nel gioco. Ma all’improvviso si ritrova trasportata nel mondo del gioco, affrontando mostri e magia per davvero, e la tuta da orso diventa l’arma migliore che ha!

sito ufficiale – trailer

Love Live! Nijigasaki Gakuen School Idol Doukoukai – (ラブライブ! 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会)

Studio Sunrise

data uscita: 03 Ottobre

In Italia:

temi: Music, Slice of Life, School

tratto: storia originale

trama: Nuovo spinoff del famoso “Love Live” dedicato alle idol.

sito ufficiale – trailer

Maesetsu! Opening Act – (まえせつ!)

Studio Gokumi, AXsiZ- Regista: Nobuta Yuu

data uscita: 04 Ottobre

In Italia:

temi: Slice of Life, Comedy

tratto: storia originale

trama: L’anime è incentrato su quattro ragazze nel pieno della loro giovinezza, che lavorano duramente per realizzare i loro sogni mentre lottano valorosamente. Nell’intrattenimento giapponese, Maesetsu! si riferisce a un discorso o spiegazione introduttiva rivolta al pubblico prima della trasmissione di programmi televisivi, solitamente eseguita da assistenti alla regia e in particolare da comici in spettacoli di varietà o comici.

sito ufficiale – trailer

Magatsu Wahrheit: Zuerst – (MWZ – 禍つヴァールハイト -ZUERST-)

Studio Yokohama Animation Lab – Regista: Hosoda Naoto

data uscita: Ottobre

In Italia:

temi: Action, Magic, Fantasy

tratto: gioco per cellulari

trama: Due giovani che vivono nell’Impero Wahrheit stanno progettando di trasferirsi nella capitale: il timido Inumael che lavora come trasportatore e, e Leocaido, un ingenuo nuovo soldato dell’Impero che trascorse i suoi giorni nell’Impero città pensando al suo futuro di soldato.

sito ufficiale – trailer

Mahouka Koukou no Rettousei: Raihousha Hen – (The Irregular at Magic High School: Visitor Arc – The Irregular at Magic High School 2 – 魔法科高校の劣等生 来訪者編)

Studio 8bit – Regista: Yoshida Risako

data uscita: 04 Ottobre

In Italia:

temi: Action, Sci-Fi, Supernatural, Magic, Romance, School

tratto: light novel

trama: Alla fine del 21° secolo magia e tecnologia sono diventate un’unica scienza. Miyuki e Tatsuya Shiba sono fratello e sorella, studenti appena entrati alla “First High School” una delle scuole superiori più all’avanguardia nello studio delle applicazioni della magia.

sito ufficiale – trailer

Majo no Tabitabi – (The Journey of Elaina – Wandering Witch: The Journey of Elaina – 魔女の旅々)

Studio C2C – Regista: Kubooka Toshiyuki

data uscita: 02 Ottobre

In Italia:

temi: Adventure, Fantasy

tratto: light novel

trama: C’era una volta una strega di nome Elaina, che partì per un viaggio attraverso il mondo. Lungo la strada, incontrava tutti i tipi di persone, da un paese pieno di streghe a un gigante innamorato dei propri muscoli, ma ad ogni incontro Elaina diventava una piccola parte della loro storia, e il suo mondo diventava un un po ‘più grande.

sito ufficiale – trailer

Maou-jou de Oyasumi – (Sleepy Princess in the Demon Castle – Sleeping in Devil’s Castle – 魔王城でおやすみ)

Studio Doga Kobo – Regista: Yamazaki Mitsue

data uscita: 06 Ottobre

In Italia:

temi: Slice of Life, Comedy, Supernatural, Magic, Fantasy, Shounen

tratto: manga di Kumanomata Kagiji

trama: Sshhh! La principessa Syalis sta cercando di avere una buona notte di sonno! Molto tempo fa, in tempi antichi, quando persone e demoni vivevano insieme – beh, in disarmonia, in realtà- un re demone rapisce una principessa umana e la imprigiona nel suo castello. I sudditi della principessa sono disperati … finché un eroe non si presenta per guidare il progetto Rescue Our Princess! Mentre aspetta il suo cavaliere dalla scintillante armatura, cosa deve fare una principessa imprigionata …? Gli orsacchiotti guardiani con ali di pipistrello vanno molto bene, ma la sua cella sotterranea è una no-o-o-o-o-i-a! Quindi, decide di ingannare le lunghe ore dormendo. Ora, se solo potesse mettersi a proprio agio … e non soffrire di insonnia …

sito ufficiale – trailer

Munou na Nana – (Talentless Nana – 無能なナナ)

Studio Bridge – Regista: Ishihira Shinji

data uscita: 04 Ottobre

In Italia:

temi: Psychological, Supernatural, Thriller, Shounen

tratto: manga di Looseboy e Furuya Iori

trama: È l’anno 20XX. La Terra è stata assalita da mostri conosciuti come “il nemico dell’umanità”. Per far fronte a questa minaccia, sono state create scuole speciali composte da adolescenti con capacità straordinarie. Queste persone, conosciute come “i talenti”, hanno abilità che sfidano le regole della realtà. Tra questi individui superpotenti c’era un’anomalia, qualcuno che è stato mandato in una di queste scuole nonostante non avesse abilità speciali innate di sorta. Questa è la storia del nostro protagonista, che tenta di sconfiggere i nemici dell’umanità attraverso l’uso dell’intelligenza e della manipolazione.

sito ufficiale – trailer

Noblesse – (노블레스)

Studio Production I.G – Regista: Yamamoto Yasutaka

data uscita: 08 Ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Supernatural, Vampire, School

tratto: dal manhwa “ Noblesse

trama: Per 820 anni si era addormentato senza sapere nulla del progresso dell’umanità e del progresso scientifico. La terra che una volta conosceva è diventata un luogo sconosciuto con nuove tecnologie, atteggiamenti e stili di vita. Al risveglio, Cadis Etrama Di Raizel (alias Rai), cerca di familiarizzare con questa era. Individua un suo fedele servitore, Frankenstein, che attualmente è il preside di una scuola superiore sudcoreana. Rai decide che questa scuola è il luogo perfetto per aiutarlo a conoscere il mondo moderno, si iscrive e inizia a frequentare un gruppo di studenti bonari per “mimetizzarsi”. Ma questo nuovo mondo non è più sicuro del vecchio; e il dignitoso, sconcertato, tecnologicamente inetto Rai si ritrova coinvolto in avventure sia ridicole che pericolose.

sito ufficiale – trailer

Ochikobore Fruit Tart – (Dropout Idol Fruit Tart – OchiFuru – おちこぼれフルーツタルト)

Studio Feel. – Regista: Kawaguchi Keiichirou

data uscita: 12 Ottobre

In Italia:

temi: Music, Slice of Life

tratto: manga di Hamayumiba Sou

trama: La storia segue un gruppo di emarginati del mondo dello spettacolo – l’idol esordiente Sakura Ino, la promettente esordiente Midori Hemo, l’ex attrice bambina Sekino Roko, l’ex modella Maehara Nina e l’ex musicista Nukui Hayu – che vivono tutte insieme in un dormitorio.

Ma quando viene rivelato che il dormitorio è destinato a essere demolito, il manager Kajino Hoho ha un piano: avviare un nuovo gruppo di idol chiamato Fruit Tart con le ragazze e pagare un pesante debito di 100 milioni di yen.

sito ufficiale – trailer

One Room: Third Season – (One Room 3rd Season – One Room サードシーズン)

Studio Zero-G

data uscita: 06 Ottobre

In Italia:

temi: Slice of Life

tratto: storia originale

trama: Anime particolare in cui i personaggi “parlano” direttamente a chi guarda l’anime.

sito ufficiale

Osomatsu-san 3rd Season – (Mr. Osomatsu 3 – おそ松さん 第3期)

Studio Pierrot – Regista: Fujita Youichi

data uscita: 13 ottobre

In Italia:

temi: Comedy, Parody

tratto: manga di Akatsuka Fujio (di cui le serie tv sono un seguito)

trama: I Matsuno hanno sei pestiferi figli gemelli, che anche se sono adulti non sembrano voler lavorare o andare via di casa, e che sono coinvolti tutti i giorni in varie follie.

sito ufficiale – trailer

Rail Romanesque – (Maitetsu – レヱル・ロマネスク)

Studio Saetta

data uscita: 03 Ottobre

In Italia:

temi: Sci-Fi, Harem, Slice of Life

tratto: visual novel

trama: La storia è ambientata nella città immaginaria di Ohitoyoshi, nel sud di Hinomoto, dopo che è stata rivitalizzata con successo grazie alla promozione turistica di Hachiroku. La città sta ora pianificando di ospitare il primo Maitetsu Festival per riunire i Railord ei loro rispettivi maestri di tutta Hinomoto. Ispirati dagli umani che pianificano il festival, la famosa Suzushiro e altri Railord stanno anche ospitando un “Railord Summit” al caffè della stazione ferroviaria Amairo per condividere la loro saggezza collettiva.

sito ufficiale

Saikyou Kamizmode! – (最響カミズモード!)

Studio Bandai Namco Pictures – Regista: Satou Mitsutoshi

data uscita: 28 Settembre

In Italia:

temi: Action

tratto: storia originale

trama: L’anime ruoterà intorno ad alcuni personaggi che dovranno combattere tra loro per diventare yokozuna (ossia il massimo livello cui possono ambire i lottatori di sumo professionisti), ma anche con trasformazioni magiche.

sito ufficiale

Seizei Ganbare! Mahou Shoujo Kurumi 3 – (せいぜいがんばれ!魔法少女くるみ)

Studio Pie in the sky

data uscita: 07 Ottobre

In Italia:

temi: Parody, Magic

tratto: storia originale

trama: L’anime ha come protagonista Kurumi Azuchimomoyama, una normale ragazza di 14 anni che frequenta la Scuola Media Egaogaoka. Un giorno, un angelo chiamato Devilun, che ricorda un Diavolo della Tasmania, appare di fronte a lei. Devilun le dona il potere di essere una bellissima ragazza magica guerriero angelico dinosauro chiamato “Prima Prink”, dandole come obiettivo quello di combattere l’organizzazione “Darkness Whales”. I veri protagonisti sono tre ragazzi, compagni di classe di Kurumi, che osservano le sue avventure senza fare mai nulla.

sito ufficiale

Senyoku no Sigrdrifa – (Warlords of Sigrdrifa – Sigururi – 戦翼のシグルドリーヴァ)

Studio A-1 Pictures – Regista: Tokuda Hirotaka

data uscita: 03 Ottobre

In Italia:

temi: Action, Military

tratto: storia originale

trama: I pilastri apparvero improvvisamente sopra la Terra, minacciando tutta la vita. Un dio che si faceva chiamare Odino venne in aiuto dell’umanità mentre era quasi sconfitta. Per contrastare i pilastri, Odino chiamò il contrattacco lasciando in eredità all’umanità le fanciulle da battaglia Walküres e gli “herocraft” come loro ali.

Diversi anni dopo, la battaglia tra l’umanità e i Pilastri infuria, con uomini che sostengono le Walküres mentre si librano attraverso i cieli insidiosi per salvare il mondo. Il Giappone non fa eccezione. Tre Walküres affrontano il pilastro gigante che incombe sul monte sacro. Fuji. Ogni Walküre è esperta, ma ognuna ha anche dei problemi. E ora, un asso è arrivato dall’Europa. “Adesso è il momento di reagire, umanità. Il giorno della resa dei conti è arrivato. L’ora del Ragnarok si avvicina.”

sito ufficiale

Sore dake ga Neck – (That’s Just a Bottleneck)

Studio Aqua – Regista: Noboru Iguchi

data uscita: 13 Ottobre

In Italia:

temi: Mistery

tratto:

trama: la storia di Muto, misterioso dipendente di un minimarket

sito ufficiale

Strike Witches: Road to Berlin – (Dai 501 Tougou Sentou Koukuu Dan Strike Witches: Road to Berlin – Strike Witches 3 – 第501統合戦闘航空団 ストライクウィッチーズ ROAD to BERLIN)

Studio David Production

data uscita: 08 Ottobre

In Italia:

temi: Action, Ecchi, Magic, Military, Sci-Fi

tratto: storia originale

trama: nuova stagione per celebrare il decimo anniversario del brand “Strike Witches”

sito ufficiale – trailer

Taisou Zamurai – (Taiso Samurai – Gymnastics Samurai – 体操ザムライ)

Studio Mappa – Regista: Shimizu Hisatoshi

data uscita: 11 Ottobre

In Italia:

temi: Sports

tratto: storia originale

trama: La storia è ambientata nel 2002 nella squadra di ginnastica maschile giapponese. Shoutarou Aragaki, l’ex membro della squadra giapponese che ha dedicato la sua vita alla ginnastica, non è più in grado di competere con le sue aspettative. Nonostante continui ad allenarsi strenuamente giorno dopo giorno, gli viene consigliato di ritirarsi dal suo allenatore Amakusa. Tuttavia, un certo incontro altera il destino di Aragaki.

sito ufficiale – trailer

Tonikaku Kawaii – (TONIKAWA: Over the Moon For You: Generally Cute – Fly Me to the Moon -トニカクカワイイ)

Studio Seven Arcs – Regista: Hiroshi Ikehata

data uscita: 03 Ottobre

In Italia:

temi: Comedy, Romance, Shounen

tratto: manga di Hata Kenjirou

trama: La storia segue un protagonista il cui nome è scritto con i caratteri di “Hoshizora” (“Cielo stellato” in giapponese), ma il cui nome è pronunciato come “Nasa”. Il giorno degli esami di ammissione al liceo, Nasa incontra una bellissima ragazza di nome Tsukasa. Per Nasa, sembra che il destino stia finalmente dicendo che avrà una ragazza, ma le cose prendono una brutta piega quando viene investito da un’auto e non può sostenere gli esami di ammissione.

Dopo esser stato soccorso da Tsukasa, le confessa i suoi sentimenti e lei accetta di uscire con lui, ma solo se Nasa accetta di sposarla prima. Un anno dopo Nasa supera gli esami di ammissione, ma decide di fare un lavoro part time e di vivere da solo invece di andare a scuola. Quando Nasa compie 18 anni, Tsukasa riappare e la loro felice, romantica e misteriosa vita coniugale insieme inizia.

sito ufficiale – trailer

Tsukiuta. The Animation 2 – (ツキウタ. THE ANIMATION 2)

Studio Children’s Playground Entertainment

data uscita: 07 Ottobre

In Italia:

temi: Music

tratto: storia originale

trama: I12 mesi protagonisti della serie sono tutti maschi ed idol: 6 da dicembre a maggio fanno parte del gruppo idol Six Gravity di Tokyo, mentre gli altri 6, da giugno a novembre, compogono il gruppo rivale Procellarum e provengono dal Giappone occidentale. Ogni episodio si concentra su un mese in particolare.

sito ufficiale