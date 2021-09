Giappone: Anime AUTUNNO 2021

–

180 Byou de Kimi no Mimi o Shiawase ni Dekiru ka? – (Can I Make Your Ears Happy in 180 Seconds? – 180秒で君の耳を幸せにできるか?)

Studio EKACHI EPILKA, Indivision – Regista: Kasai Yoshinobu

data uscita: 14 Ottobre

temi: Slice of Life, Short episodes

tratto: Originale

trama: Un breve anime che permetterà agli spettatori di sperimentare varie forme di ASMR in 180 secondi. Nella storia, l’eroina sfida i suoi compagni di classe a condividere il suo hobby di registrare opere ASMR.

86 2nd Season – (Eighty Six 2nd Season – 86―エイティシックス―)

Studio A-1 Pictures – Regista: Ishii Toshimasa

data uscita: 03 Ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Military, Sci-Fi, Drama, Mecha

tratto: Light novel di Asato Asato (il manga è edito in Italia da JPop)

trama: Seguito di “ 86 “.

Blade Runner: Black Lotus

Studio Sola Digital Arts – Regista: Aramaki Shinji, Kamiyama Kenji

data uscita: Novembre

In Italia: Crunchyroll

temi: Sci-Fi, Thriller

tratto: Originale, ma ispirato all’omonimo film

trama: Los Angeles 2032. Una giovane donna si sveglia senza ricordi e con abilità mortali. Gli unici indizi sul suo mistero sono un dispositivo dati bloccato e un tatuaggio di un loto nero. Mettendo insieme i pezzi, deve dare la caccia alle persone responsabili del suo passato brutale e sanguinoso per trovare la verità sulla sua identità perduta.

Blue Period – (ブルーピリオド)

Studio Seven Arcs – Regista: Asano Katsuya

data uscita: 25 Settembre

In Italia: Netflix

temi: Slice of Life, Drama, School, Seinen

tratto: Manga “Blue Period” (edito in Italia da Jpop)

trama: Yatora si lascia alle spalle una vita arida di studio e buone maniere per una nuova passione: la pittura. Ma liberarsi da tutte le aspettative passate è pericoloso oltre che elettrizzante…

Build Divide: Code Black – (Build Divide: #000000 – ビルディバイド -#000000)

Studio LIDENFILMS – Regista: Komada Yuki

data uscita: Ottobre

temi: Game, Fantasy

tratto: Originale

trama: In una città in cui il re regna sovrano, la tua forza in Build-Divide determina tutto… C’è una voce che circola a Shin Kyoto. “Chiunque sarà in grado di sconfiggere il Re in Build-Divide riceverà tutto ciò che il suo cuore desidera.” Per sfidare il Re, bisogna prima entrare nella battaglia conosciuta come Rebuild. Lì, dovranno completare la “Chiave”. Il giovane Teruto Kurabe giura di sconfiggere il re in modo che possa ottenere ciò che desidera. Lui, con la guida della misteriosa Sakura Banka, si tuffa a capofitto nella battaglia di ricostruzione. Ora, la città di Shin Kyoto è il palcoscenico e BUILD-DIVIDE è il gioco! Guarda come si svolge la battaglia per Teruto e i suoi amici.

Cardfight!! Vanguard: overDress Season 2 – (カードファイト!! ヴァンガード overDress)

Studio Kinema Citrus

data uscita: Ottobre

temi: Game, Comedy

tratto: Originale, ma che fa parte del franchise Vanguard

trama: Seguito di “Cardfight!! Vanguard: overDress”.

Deep Insanity: The Lost Child

Studio SILVER LINK. – Regista: Oonuma Shin

data uscita: Ottobre

temi: Sci-Fi

tratto: storia originale – progetto multimediale della Square Enix (che vede anche in contemporanea manga e videogames)

trama: Follia e sonno da cui non ci si risveglia, sindrome di Randolph. Questa nuova malattia si sta avvicinando lentamente ma costantemente all’umanità, causata dall’enorme mondo sotterraneo Asylum apparso in Antartide. Ci sono strane creature diverse dalla terra e risorse sconosciute. Le persone scommettono la loro vita nelle profondità del misterioso nuovo mondo per ottenere enormi ricchezze, trame organizzative o le proprie ambizioni. E qui da solo, un giovane con un desiderio nel cuore sta cercando di sfidare la prima linea di Asylum.

Deji Meets Girl – (でーじミーツガール)

Studio LIDENFILMS – Regista: Tazawa Ushio

data uscita: 02 Ottobre

temi: Slice of Life, Short episodes

tratto: originale

trama: La meravigliosa storia inizia un’estate quando Maise Higa, una svogliata liceale del primo anno che lavora part-time alla reception dell’hotel di famiglia a Okinawa, incontra un “Ichirou Suzuki”, un misterioso giovane venuto da solo da Tokyo come ospite dell’hotel. Dall’arrivo di Suzuki, sono accadute cose “deji” intorno a Maise, come pesci che nuotano nella stanza o un gigantesco albero di banyan che si schianta contro il soffitto dell’hotel. (“Deji” è una parola di Okinawa che significa “totalmente” o “molto.”)

Digimon Ghost Game – (デジモンゴーストゲーム)

Studio Toei Animation – Regista: Chioka Kimitoshi, Mitsuka Masato

data uscita: 03 Ottobre

temi: Action, Adventure, Comedy, Fantasy

tratto: originale, ma che fa parte del franchise Digimon

trama: Sono vicini a te”. Nel prossimo futuro, è stata sviluppata una nuova tecnologia. Sui social sono circolate voci su strani fenomeni di sconosciuta autenticità noti come “Hologram Ghosts”. Lo studente Hiro Amanokawa attiva un misterioso dispositivo lasciato da suo padre chiamato “Digivice”, con il risultato che creature sconosciute che non possono essere viste dagli altri, Digimon, diventano visibili a lui. Dal giorno in cui ha incontrato Gammamon, un Digimon dispettoso che gli è stato affidato da suo padre, Hiro è stato coinvolto in vari strani fenomeni. C’è un “Uomo con la bocca cucita” che ruba il tempo umano, e un “Uomo Mummia” che si aggira ogni notte rapendo gli umani… I fantasmi dell’ologramma sono nelle vicinanze e ci stanno prendendo di mira. Insieme a Gammamon e ai suoi amici, Hiro mette piede in un misterioso mondo abitato da Digimon.

Ganbare Douki-chan – (Do Your Best, Douki-chan, Senpai is Mine – がんばれ同期ちゃん)

Studio AtelierPontdarc

data uscita: 20 Settembre

temi: Comedy, Romance, Ecchi

tratto: Manga

trama: “In una stanza condivisa con la mia collega in albergo?! Anche se mi avevano avvertito di non fare niente di stupido, i miei occhi si sono inavvertitamente rivolti alle sue gambe avvolte nei collant…” A sua insaputa, tuttavia, Douki-chan ha segretamente dei sentimenti per lui. Mentre lotta per confessare il suo amore, le sue rivali, la kouhai e la senpai, le metteranno il bastone tra le ruote.

Gyakuten Sekai no Denchi Shoujo – (Rumble Garanndoll – 逆転世界ノ電池少女)

Studio Lerche – Regista: Andou Masaomi

data uscita: Ottobre

temi: Action, Sci-Fi, Mecha

tratto: originale

trama: Giappone, 2019, poco prima dell’alba di una nuova era. Improvvisamente, una spaccatura in un’altra dimensione appare nel cielo, rivelando un mondo alternativo “Shinkoku Nippon”, con il cielo e la terra capovolti. Questo mondo parallelo mantiene il precedente militarismo, con la sua era Eternal Showa. I militari invadono il vero Giappone con giganteschi robot umanoidi chiamati “Garann” e le loro armi a gas “Genmu”, rendendo inefficaci le nostre armi moderne. “Shinkoku Nippon” si impadronisce immediatamente del governo e ottiene di fatto la conquista del Giappone. La nuova era, “Reiwa”, non è arrivata per il Giappone.

Gokushufudou Part 2 – (La Via del Grembiule 2 – he Way of the House Husband 2 – 極主夫道)

Studio J.C.Staff

data uscita: 07 Ottobre

In Italia: Netflix

temi: Comedy, Romance, Slice of Life

tratto: dal Manga “ La Via del Grembiule ” (edito in Italia da JPop)

trama: seguito di “ La Via del Grembiule “.

Hanyou no Yashahime: Sengoku Otogizoushi – Ni no Shou – (Yashahime: Princess Half-Demon: The Second Act – Hanyou no Yashahime: Sengoku Otogizoushi 2nd Season – 半妖の夜叉姫 -戦国御伽草子- 弐の章)

Studio Sunrise – Regista: Hishida Masakazu

data uscita: 02 Ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Adventure, Comedy, Demons, Fantasy, Historical, Magic, Supernatural

tratto: storia originale

trama: seguito di “ Hanyou no Yashahime ” e “ Inuyasha ”

Hanma Baki: Son of Ogre – (The Boy Fascinating the Fighting God – 範馬刃牙 SON OF OGRE)

Studio TMS Entertainment

data uscita: 30 Settembre

In Italia: Netflix

temi: Action, Martial Arts

tratto: Manga “Baki” (edito in Italia da Planet Manga)

trama: Il protagonista, Baki Hanma, si allena con un’intensa concentrazione per diventare abbastanza forte da superare suo padre, Yujiro Hanma, il combattente più forte del mondo. Cinque dei condannati a morte più violenti e brutali del mondo si stanno radunando per affrontare Baki. Il loro obiettivo è assaporare la sconfitta: la loro forza e abilità senza pari li ha portati ad annoiarsi della vita stessa, e ora cercano Baki nella speranza che possa sopraffarli e annientarli completamente. In questa crisi, altri guerrieri di arti marziali sotterranee si riuniscono per combattere al fianco di Baki: Kaoru Hanayama, Gouki Shibukawa, Retsu Kaioh e Doppo Orochi.

Heike Monogatari – (The Heike Story – 平家物語)

Studio Science SARU

data uscita: 16 Settembre

temi: Historical

tratto: romanzo

trama: Ambientata durante la guerra Genpei (1180-1185), un devastante conflitto civile che divise il Giappone, la storia è raccontata dalla prospettiva di Biwa, una giovane ragazza che si guadagna da vivere come menestrello. Biwa è dotata della capacità di vedere il futuro. Quando incontra Taira no Shigemori, uno dei patriarchi della potente famiglia Taira, e scopre che anche quest’ultimo ha un potere soprannaturale che gli permette di vedere i fantasmi, gli parla della profezia che potrebbe cambiare il futuro del suo clan, causandone la caduta.

Isekai Shokudou 2 – (Restaurant to Another World 2 – 異世界食堂 2)

Studio OLM – Regista: Jinbou Masato

data uscita: 02 Ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Fantasy, Slice of Life

tratto: serie di Light novel

trama: seguito di “ Isekai Shokudou “. C’è un certo ristorante nel primo piano interrato di un edificio in un angolo di una strada commerciale vicino al quartiere degli uffici. Lo storico ristorante, segnalato da un cartello con l’immagine di un gatto, si chiama “Western Cuisine Nekoya”. Questo ristorante sembra del tutto normale durante la settimana, ma il sabato apre in segreto esclusivamente ad alcuni ospiti davvero unici. In queste ore si aprono le porte di varie zone di un mondo parallelo per far entrare nel ristorante clienti di tante razze e culture diverse.

sito ufficiale

JoJo no Kimyou na Bouken Part 6: Stone Ocean – (Le Bizzarre avventure di Jojo: Stone Ocean – JoJo’s Bizarre Adventure Part 6: Stone Ocean – ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン) – (Le Bizzarre avventure di Jojo: Stone Ocean – JoJo’s Bizarre Adventure Part 6: Stone Ocean – ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン)

Studio David Production – Regista

data uscita: Dicembre

In Italia: Netflix

temi: Action, Adventure

tratto: Manga “ Le Bizzarre avventure di Jojo: Stone Ocean ” (edito in Italia da Star Comics)

trama: In Florida, 2011, Jolyne Kujou siede in una cella di prigione proprio come suo padre Jotaro; eppure questa situazione non è una sua scelta. Incastrata per un crimine che non ha commesso e manipolata per scontare una pena più lunga, Jolyne è pronta a rassegnarsi a un destino terribile come prigioniera della prigione di Green Dolphin Street. Anche se ogni speranza sembra persa, un dono di Jotaro finisce per risvegliare le sue abilità latenti, manifestatesi nel suo Stand, Stone Free. Ora armata del potere di cambiare il suo destino, Jolyne si propone di trovare una via di fuga dall’oceano di pietra che la trattiene. Tuttavia, presto scopre che la sua incarcerazione è solo una piccola parte di un grande complotto. Trovando improbabili alleati, Jolyne decide di fermare i piani dei suoi nemici e riprendersi la sua vita.

Komi-san wa, Komyushou Desu. – (Komi Can’t Communicate – 古見さんは、コミュ症です。)

Studio OLM – Regista: Kawagoe Kazuki

data uscita: 07 Ottobre

In Italia: Netflix

temi: Slice of Life, Comedy, School, Shounen

tratto: dal manga “Komi Can’t Communicate” (edito in Italia da JPop)

trama: Il timido Tadano è un vero personaggio marginale, ed è proprio così che gli piace essere. Ma tutto cambia quando si ritrova da solo in un’aula il primo giorno di liceo con la mitica Komi. Si rende presto conto che non è distaccata, ha solo un disturbo della comunicazione, così decide di aiutarla nella sua missione di farsi 100 amici!

Kyoukai Senki – (境界戦機)

Studio Sunrise Beyond – Regista: Habara Nobuyoshi

data uscita: 05 Ottobre

temi: Action, Sci-Fi, Mecha

tratto: originale

trama: Nel 2061 dC, il Giappone è dominato. Diviso e governato dai quattro maggiori blocchi economici del mondo, il popolo giapponese trascorse le sue giornate oppresso come cittadino soggiogato. Il Giappone è diventato la prima linea del mondo dove AMAIM, un’arma mobile speciale di tipo umano schierata da ogni zona economica, camminava a grandi passi. Un giorno, Amou Shiiba, un ragazzo che ama le macchine, incontra i-LeS (IA a pensiero autonomo) chiamato “Gai”, e questo lo porta a gettarsi nella battaglia per reclamare il Giappone, pilotando l’AMAIM “Kenbu” da lui stesso costruito.

Kyuuketsuki Sugu Shinu – (KyuuShi – The Vampire dies in no time. – 吸血鬼すぐ死ぬ)

Studio Madhouse – Regista: Koujina Hiroshi

data uscita: 04 Ottobre

temi: Comedy, Shounen, Supernatural, Vampire

tratto: manga

trama: Un cacciatore di vampiri viene a sapere di una villa abitata da un vampiro che si dice abbia rapito dei bambini e vi si reca con l’intenzione di abbatterlo. Ma poi si scopre che il vampiro è un debole che continua a trasformarsi in cenere alle più piccole cose… E che i bambini non sono tenuti prigionieri, stanno solo usando la “casa stregata” come il loro parco giochi personale.

Lupin III: Part 6 – (Lupin Sansei Part VI – ルパン三世 PART6)

Studio TMS Entertainment – Regista: Suganuma Eiji

data uscita: 10 Ottobre

temi: Action, Adventure, Mystery, Comedy, Seinen

tratto: nuova opera del franchise Lupin , e seguito delle precedenti serie tv

trama: Il ladro gentiluomo Lupin III è tornato ed è pronto per la sua prossima avventura, a meno che il leggendario investigatore Sherlock Holmes non abbia qualcosa da dire al riguardo! Quando il partner di lunga data di Holmes, il dottor Watson, viene assassinato, nientemeno che Lupin è in cima alla lista dei sospetti. Con Holmes che si avvicina rapidamente, Lupin deve dimostrare la sua innocenza e mettere in ginocchio un’organizzazione oscura chiamata The Raven se vuole vivere per rubare un altro giorno.

Maou Evelogia ni Mi wo Sasage yo – (Reincarnated Into Demon King Evelogia’s World – 魔王イブロギアに身を捧げよ)

Studio Houkiboshi

data uscita: 02 Ottobre

temi: Boys Love, Fantasy

tratto: Manga

trama: Toshiaki Gouzu è un ragazzo che vive ai margini della società. Un giorno il giovane viene ucciso reincarnandosi subito in un mondo tratto da un videogioco, dove incontra colui che gli ricorda l’ultimo boss, il re demone Evelogia, che ha sempre desiderato. Gouzu va incontro al ragazzo dichiarandosi, iniziando a corteggiarlo.

Megaton-kyuu Musashi – (メガトン級ムサシ)

Studio OLM – Regista: Takahashi Shigeharu

data uscita: 01 Ottobre

temi: Action, Sci-Fi, Mecha, School

tratto: videogames di Level-5

trama: La storia si svolge dopo che il 90% dell’umanità è stato spazzata via a causa di un’invasione. I sopravvissuti vivono in un rifugio dove le loro vite sono monitorate e i ricordi dell’invasione cancellati. Tre adolescenti del rifugio vengono scelti per pilotare tre macchine che si uniscono per formare il robot Musashi, realizzato con un materiale chiamato lega Megatronium.

Mieruko-chan – (見える子ちゃん)

Studio Passione – Regista: Ogawa Yuuki

data uscita: 03 Ottobre

temi: Comedy, Horror, Supernatural

tratto: manga di Izumi Tomoki

trama: All’improvviso, una ragazza è in grado di vedere mostri grotteschi intorno a lei, ma nessun altro può vederli. Piuttosto che cercare di scappare o affrontarli, invece raccoglie tutto il suo coraggio e… li ignora. Unisciti alla sua vita quotidiana mentre mantiene la sua migliore faccia da poker nonostante gli avvenimenti soprannaturali.

Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu 2nd Season – (Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Part 2 – 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~)

Studio Bind – Regista: Okamoto Manabu

data uscita: 04 Ottobre

temi: Drama, Magic, Ecchi, Fantasy

tratto: Light Novel

trama: seguito di “Mushoku Tensei”.

Muteking the Dancing Hero

Studio Tatsunoko Production, Tezuka Productions – Regista: Sasagawa Hiroshi, Satou Yuuzou

data uscita: 03 Ottobre

temi: Action, Sci-Fi, Comedy

tratto: originale, ma remake di “ Muteking ” (serie tv anni ’80 edita anche in Italia)

trama: Ambientato nella libera e allegra città costiera di Neo San Francisco. Muteki si trasferisce a Neo San Francisco e incontra DJ, che sostiene di essere un DJ, e si ritrova coinvolto nel ruolo dell’eroe danzante Muteking. Per salvare la città dai mostri che appaiono all’improvviso, Muteki e DJ combattono cantando e ballando, ma non sanno che dietro questi strani eventi si sta avvicinando un vero pericolo per l’umanità…

Muv-Luv Alternative – (マブラヴ オルタネイティヴ)

Studio Yumeta Company, Graphinica, FLAGSHIP LINE – Regista: Nishimoto Yukio

data uscita: 07 Ottobre

temi: Action, Military, Sci-Fi, Drama, Mecha

tratto: Visual Novel

trama: Una storia di legami tra chi combatte, in un mondo spinto ai suoi limiti. Su uno degli innumerevoli mondi paralleli che esistono nello spaziotempo, l’umanità ha combattuto una guerra decennale contro i BETA, invasori extraterrestri ostili, utilizzando macchine da combattimento umanoidi chiamate Tactical Surface Fighters. Questa è una storia di come l’umanità vive e muore mentre è sull’orlo dell’estinzione…

Ousama Ranking – (King Ranking – 王様ランキング)

Studio Wit Studio – Regista: Hatta Yousuke

data uscita: 14 Ottobre

temi: Action, Adventure, Comedy, Historical, Fantasy, Seinen

tratto: Manga di Tooka Sousuke

trama: Il protagonista si chiama Bojji, un principe sordo e senza poteri che non riesce neanche a brandire una spada giocattolo. Essendo il primogenito, sogna di diventare il più grande re del mondo, ma molte persone sparlano di lui alle sue spalle, dicendo che è un buono a nulla e che non potrà mai essere un re. Bojji fa allora amicizia con un’ombra di nome Kage, che in qualche modo lo capisce molto bene. Kage è l’unico membro sopravvissuto di un clan di assassini, quasi del tutto spazzato via. Non più un assassino, ora continua a vivere rubando. La storia segue così la crescita di Bojji mentre incontra diverse persone nella sua vita, a partire dal fatidico incontro con l’ombra.

Platinum End – ( プラチナエンド)

Studio Signal.MD – Regista Kise Kazuchika, Takahashi Hideya

data uscita: 08 Ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Psychological, Supernatural, Drama, Shounen

tratto: dal Manga “ Platinum End ” (edito in Italia da Planet Manga)

trama: Mentre i suoi compagni di classe festeggiano il diploma di scuola media, Mirai è impantanato nell’oscurità. Ma la sua battaglia è appena iniziata quando riceve un dono dall’alto sotto forma di angelo. Ora Mirai è contrapposto ad altri 12 umani in una battaglia in cui il vincitore diventerà il prossimo dio del mondo. Mirai ha un angelo nel suo angolo, ma potrebbe aver bisogno di diventare un diavolo per sopravvivere.

sito ufficiale

Puraore! Pride of Orange – (プラオレ!~PRIDE OF ORANGE~)

Studio C2C – Regista: Anzai Takefumi

data uscita: 06 Ottobre

temi: Sports

tratto: originale

trama: Un anime televisivo che fa parte del progetto misto Puraore!: PRIDE OF ORANGE sull’hockey su ghiaccio femminile.

Saihate no Paladin – (Paladin of the End – Ultimate Paladin – The Faraway Paladin – 最果てのパラディン)

Studio Children’s Playground Entertainment – Regista: Nobuta Yuu

data uscita: 09 Ottobre

temi: Adventure, Fantasy

tratto: Light novel

trama: Nella città morta, in rovina e lontana dalla civiltà umana vive un singolo bambino umano di nome Will. Viene allevato da tre non morti: Blood, l’eroico guerriero scheletro, Mary, la mummia sacerdotessa e Gus, il mago fantasma irritabile. I tre insegnano al ragazzo quello che sanno e riversano in lui il loro amore. Un giorno, il ragazzo inizia a chiedersi: “Chi sono io?” Will scopre i misteri dei non morti nascosti in questa terra lontana. Impara l’amore e la misericordia degli dei buoni, così come la paranoia e la follia degli dei malvagi. E una volta appreso tutto, il ragazzo intraprende il percorso per diventare un Paladino.

Sakugan! – (Sacks&Guns!! – Sakugan Labyrinth Marker – Project ANIMA – 削岩ラビリンスマーカー)

Studio Satelight – Regista: Wada Jun`ichi

data uscita: 07 Ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Sci-Fi, Mecha

tratto: Romanzo

trama: Un futuro lontano, molto tempo dopo che il calendario occidentale non è più utilizzato. Gli umani vivono spalla a spalla, ristretti nel “Labirinto”, un mondo sotterraneo. Ci sono molte colonie in cui le persone vivono nel labirinto sotterraneo. Il luogo è noto per le temperature estremamente elevate, ma anche per i depositi di oro, argento e altre ricchezze. In una delle colonie di nome Pin-in, una curiosa bambina di nove anni di nome Memenpuu e suo padre Gaganbaa salgono a bordo di un robot da lavoro per due persone e scavano alla ricerca di minerali. Si guadagnano da vivere con la più bassa delle più basse occupazioni. Un giorno, Memenpuu implora suo padre Gaganbaa di partire come Markers – coloro che tracciano le viscere del Labirinto come speleologo – per cercare la madre che ha lasciato casa. Poiché scoprire un mondo sconosciuto è un lavoro pericoloso, le “mappe” hanno un grande valore nel mondo di Labyrinth e raggiungono prezzi elevati sul mercato. Un Marker è il lavoro più pericoloso, ma anche il più redditizio. Gaganbaa capisce di non poter più trattenere la sempre curiosa Memenpuu dall’andare da sola, e alla fine si arrende. I due intraprendono un viaggio insieme nel robot da lavoro. Tuttavia, il “costo” della curiosità… La “verità” che finalmente hanno scoperto…

sito ufficiale

Sankaku Mado no Sotogawa wa Yoru – (Il buio oltre la finestra – The Night Beyond the Tricornered Window -さんかく窓の外側は夜)

Studio Zero-G – Regista: Yasuda Yoshitaka

data uscita: 03 Ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Mystery, Supernatural, Drama, Shounen Ai

tratto: dal Manga “Il buio oltre la finestra” (edito in Italia da Magic Press)

trama: Kosuke Mikado, timido commesso di un negozio di libri, ha l’abilità di vedere spiriti e fantasmi, abilità di cui farebbe volentieri a meno, dato che ciò che vede lo terrorizza. Rihito Hiyakawa, un esorcista i cui poteri soprannaturali sono spiccati quanto la sua mancanza di capacità nel socializzare, sembra non temere nulla, letale o meno.

sito ufficiale

Sekai Saikou no Ansatsusha, Isekai Kizoku ni Tensei Suru – (The world’s best assassin To reincarnate in a different world aristocrat – The World’s Finest Assassin Gets Reincarnated in Another World as an Aristocrat – Ansatsu Kizoku – 世界最高の暗殺者、異世界貴族に転生する)

Studio SILVER LINK., Studio Palette – Regista: Tamura Masafumi

data uscita: 06 Ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Fantasy

tratto: Light novel

trama: Il più grande assassino sulla Terra sapeva solo vivere come uno strumento per i suoi datori di lavoro, finché non decisero di farlo fuori. Rinato dalla grazia di una dea in un mondo di spade e stregoneria, questa volta gli è stata offerta la possibilità di fare le cose in modo diverso, ma c’è un inghippo… Deve eliminare un eroe super potente che porterà alla fine del mondo a meno che non venga fermato. Ora conosciuto come Lugh Tuatha Dé, il maestro assassino ha sicuramente le mani impegnate, soprattutto a causa di tutte le belle ragazze che lo circondano costantemente. Lugh potrebbe essere stato un assassino incomparabile, ma come se la caverà contro nemici dotati di potenti magie?

Selection Project

Studio Doga Kobo – Regista: Hiramaki Daisuke

data uscita: 01 Ottobre

temi: Music

tratto: originale

trama: Tenuto ogni estate, lo spettacolo nazionale “Selection Project” è il più grande portale per le ragazze che sognano di diventare idol e il luogo in cui è nata la leggendaria idol Akari Amazawa. Suzune Miyama ha sempre desiderato un tale palcoscenico da sogno. Malata fin dall’infanzia, ha ascoltato molte volte il canto della luce nel suo letto nella stanza d’ospedale. La voce di Akari le ha regalato molti sorrisi e coraggio, ispirando Suzune a seguire le sue orme. Nella sua ultima estate di scuola media, Suzune decide di sfidare il 7° progetto di selezione annuale per realizzare il suo sogno. Le ragazze che sfidano Selection hanno tutte sentimenti forti che non sono secondi a nessuno, sforzi accumulati e fascino straordinario. Solo nove stelle vengono selezionate tra le migliaia di candidate.

Senpai ga Uzai Kouhai no Hanashi – (My Senpai is Annoying – 先輩がうざい後輩の話)

Studio Doga Kobo – Regista: Itou Ryouta

data uscita: 10 Ottobre

temi: Slice of Life, Comedy, Romance

tratto: Manga

trama: Igarashi è una giovane impiegata laboriosa. Takeda, il senpai del lavoro, la infastidisce costantemente, eppure si ritrova sempre più vicina a lui. Ogni giorno è pieno di disavventure comiche e momenti romantici mentre Igarashi cerca di bilanciare lavoro, vita e amore.

Shikizakura – (シキザクラ)

Studio Sublimation – Regista: Kurosaki Gou

data uscita: 10 Ottobre

temi: Action, Sci-Fi, Drama

tratto: originale

trama: Kakeru Miwa è un normale liceale, ma una strana svolta lo mette in prima linea in una battaglia soprannaturale contro il minaccioso Oni. Con l’aiuto di un’armatura da battaglia straordinariamente potente nota come “Yoroi”, Kakeru si unisce a una squadra d’élite che combatte il mostruoso Oni e difende l’umanità dalle minacce ultraterrene. La squadra è incaricata di proteggere Oka Myojin, una fanciulla del santuario che si prevede salverà il mondo, ma deve eseguire un rituale sacro all’interno di Shikizakura, l’orizzonte che collega il mondo spirituale e fisico che giace da qualche parte tra i fiori di ciliegio in fiore e il colorato foglie d’autunno. Ma in questo mondo, il viaggio verso il destino è combattuto, tortuoso e talvolta mortale.

Shinka no Mi: Shiranai Uchi ni Kachigumi Jinsei – (The Evolution Fruit: Conquering Life Unknowingly – 進化の実~知らないうちに勝ち組人生~)

Studio feel., Children’s Playground Entertainment – Regista: Okumura Yoshiaki

data uscita: Ottobre

temi: Adventure, Romance, Fantasy

tratto: Light novel

trama: Hiiragi Seiichi è un ciccione brutto, ripugnante, sporco, puzzolente; questi sono gli insulti scagliati uno dopo l’altro contro il suo aspetto. Tale era la vita scolastica quotidiana di bullismo di Seiichi, poi per qualche ragione, una voce che affermava di essere un Dio disse di prepararsi a essere trasportato in un altro mondo. Non solo Seiichi, ma l’intera scuola. Un mondo fantastico in cui esistono elementi simili a giochi come livelli, statistiche e abilità. Tuttavia, il Dio doveva ancora completare i preparativi per il trasferimento e li avrebbe inviati non appena il rituale di evocazione dell’eroe fosse stato pronto. Le classi si sono tutte formate in gruppi in attesa del trasferimento, ma solo Seiichi è stato escluso e come tale è stato convocato in una zona diversa. Dopo essere stato trasportato, Seiichi mangia è il “frutto dell’evoluzione”. Questo cambierà notevolmente la sua vita. Di conseguenza, in qualche modo diventa uno dei campioni.

Shin no Nakama ja Nai to Yuusha no Party o Oidasareta node, Henkyou de Slow Life Suru Koto ni Shimashita – (Banished from the Hero’s Party I Decided to Live a Quiet Life in the Countryside – I Was Kicked out of the Hero’s Party Because I Wasn’t a True Companion so I Decided to Have a Slow Life at the Frontier – 真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出されたので、辺境でスローライフすることにしました)

Studio Studio Flad, Wolfsbane – Regista: Hoshino Makoto

data uscita: 06 Ottobre

temi: Adventure, Fantasy, Slice of Life

tratto: Light novel

trama: Un eroico e potente avventuriero sogna di… aprire una farmacia? Red era un tempo un membro del gruppo dell’Eroe, un potente gruppo destinato a salvare il mondo dalle forze malvagie di Taraxon, il Furioso Signore dei Demoni. Cioè, finché uno dei suoi compagni non lo ha cacciato. Sperando di vivere la vita tranquilla della frontiera, il nuovo obiettivo di Red è aprire una farmacia. Tuttavia, mantenere il segreto della sua vita precedente potrebbe non essere così semplice come pensa. Soprattutto quando la bellissima Rit, un’avventuriera del suo passato, si presenta e chiede di trasferirsi da lui!

Shuumatsu no Harem – (World’s End Harem – 終末のハーレム)

Studio Studio Gokumi, AXsiZ – Regista: Nobuta Yuu

data uscita: 08 Ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Sci-Fi, Harem, Ecchi, Shounen

tratto: dal Manga “ World’s End Harem ” (edito in Italia da JPop)

trama: Prossimo futuro: Tokyo, Giappone aoty del 2040. Reito, un giovane affetto da una malattia incurabile, giura di riunirsi con la sua amica d’infanzia Elisa e decide di ibernarsi per curare la sua malattia. Quando si sveglia cinque anni dopo, il mondo è in subbuglio. Il virus MK (Male Killer) ha ucciso il 99,9% degli uomini sul pianeta. La Terra è un super harem con 5 miliardi di donne per 5 uomini.

Star Wars: Visions – ( スター・ウォーズ:ビジョンズ)

Studios: Production I.G, Kinema Citrus, Kamikaze Douga, Trigger, Studio Colorido, Geno Studio, Science SARU

data uscita: 22 Settembre

In Italia: Disney Plus (doppiato in italiano)

temi: Action, Adventure, Sci-Fi

tratto: ispirato al franchise di Star Wars

trama: Serie formata da 9 episodi, ognuno diretto e animato da un diverso studio di animazione

Taishou Otome Otogibanashi – (Taishou Maiden Fairytale – 大正処女御伽話)

Studio SynergySP – Regista: Hatori Jun

data uscita: 09 Ottobre

temi: Slice of Life, Comedy, Historical, Romance, Shounen

tratto: Manga

trama: Tamahiko è il figlio di una famiglia benestante, ma la sua vita cambia per sempre quando un incidente gli paralizza il braccio destro. Non più considerato dal padre come un erede, viene trascinato in campagna, a vivere da invisibile. L’adolescente Tamahiko si chiude nella sua nuova casa, pensando amaramente a questa come il luogo in cui morirà. Un giorno, scopre che suo padre gli ha “comprato” una sposa per prendersi cura di lui, quando la giovane ragazza adolescente di nome Yuzuki arriva alla sua porta. Lei entra nella sua vita come un innocente raggio di sole, e la visione del mondo e della sua vita di Tamahiko inizia a cambiare poco a poco.

Takt Op. Destiny

Studio Madhouse, MAPPA – Regista: Itou Yuuki

data uscita: 06 Ottobre

temi: Action, Music, Fantasy

tratto: originale

trama: Una storia effimera, bella e fatale di ragazze che combattono con il potere degli spartiti musicali in un mondo in cui la musica è stata dimenticata. Mirano solo alla gioia che c’è oltre. Takt Op. collega la musica al domani.

Tesla Note – (テスラノート)

Studio Gambit – Regista: Fukuda Michio

data uscita: 03 Ottobre

temi: Action, Thriller, Shounen

tratto: Manga

trama: Mission T è un’operazione segreta per salvare il mondo dalla distruzione. Addestrato come ninja fin dalla giovane età, Botan Negoro, cresciuto per diventare la spia definitiva, si unisce a un’altra eccellente spia, Kuruma. Il loro scopo è recuperare l’eredità del geniale inventore Nikola Tesla, gli “Shards of Tesla”. Riusciranno i due a superare in astuzia gli agenti di altri paesi che stanno anche inseguendo questi frammenti? Inizia un thriller di spionaggio super originale.

Tsuki to Laika to Nosferatu – (Moon, Laika, and the Bloodsucking Princess – 月とライカと吸血姫)

Studio Arvo Animation – Regista: Yokoyama Akitoshi

data uscita: 04 Ottobre

temi: Sci-Fi, Space, Vampire

tratto: Light novel

trama: Ambientato in un mondo immaginario, 10 anni dopo una lunga guerra che divise il mondo in due superpotenze: l’Unione delle Repubbliche di Zirnitra a est e il Regno Unito di Arnak a ovest. Entrambr queste superpotenze ora mettono alla prova le loro ambizioni l’uno contro l’altro in una corsa allo spazio. Nel 1960, il Premier dell’Unione Gergiev annuncia il Programma Mechtat, un prestigioso piano per lanciare missioni con equipaggio nell’ultima frontiera. A tal fine, la Repubblica stabilisce la città isolata di Laika 44, dove i candidati cosmonauti competono per le missioni pianificate con equipaggio nello spazio, e gli scienziati sviluppano la tecnologia per realizzarlo, il tutto in un ambiente di segretezza. La storia è incentrata su Lev Leps, un candidato astronauta di riserva, e sulla sua nuova compagna, la vampira Irina Ruminescu. Come parte di una nuova audace operazione Nosferatu, il Programma Mechtat utilizzerà Irina come cavia per varie condizioni previste nello spazio e, infine, come parte di una missione con equipaggio, con Lev che supervisionerà l’addestramento di Irina come cosmonauta. Per motivi personali, entrambi sognano di andare nello spazio.

Visual Prison – (ヴィジュアルプリズン)

Studio A-1 Pictures – Regista: Tanaka Tomoya

data uscita: 09 Ottobre

temi: Music, Supernatural, Vampire

tratto: originale

trama: Il protagonista della storia è Ange Yuki, un ragazzo che lotta con una profonda solitudine e non riesce ad adattarsi alla società moderna. Da solo e senza famiglia, lascia la sua città natale desiderando di poter vedere l’esibizione del cantante che ammira. Finalmente ad Harajuku si imbatte in una battaglia musicale dal vivo tra gli ECLIPSE e i LOS † EDEN. Travolto dalla performance adrenalinica, viene improvvisamente colpito da un intenso dolore…

Waccha PriMagi! – (ワッチャプリマジ!)

Studio – Regista

data uscita: 03 Ottobre

temi:

tratto:

trama: Matsuri Hibino trascorre le sue giornate a scuola sognando PriMagi, lo scintillante spettacolo teatrale che unisce canto, danza e moda con la vera magia. Le piacerebbe recitare in PriMagi un giorno, e quando il vivace piantagrane Myamu appare da un altro mondo magico per scovare Matsuri come suo partner PriMagi, la coppia sale sul palco per diventare le migliori stelle di PriMagi!

World Trigger 3rd Season – (ワールドトリガー)

Studio Toei Animation – Regista: Hatano Morio

data uscita: 10 Ottobre

temi: Action, Sci-Fi, Supernatural, Shounen

tratto: dal Manga “ World Trigger ” (edito in Italia da Star Comics)

trama: seguito di “ World Trigger ” e “World Trigger 2”

Yakunara Mug Cup mo Niban Kama – (Yakunara Mug Cup mo 2nd Season – Let’s Make a Mug Too: Second Kiln – やくならマグカップも 二番窯)

Studio Nippon Animation – Regista: Kamiya Jun

data uscita: 02 Ottobre

temi: Slice of Life, School

tratto: Manga

trama: Seguito di “Yakunara Mug Cup Mo”.

