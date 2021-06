Giappone: Anime ESTATE 2021

–

100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatte Iru 2 – (I’m standing on 1,000,000 lives. 2 – 100万の命の上に俺は立っている)

scheda sul sito

Studio Maho Film – Regista: Habara Kumiko

data uscita: 10 Luglio

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Game, Drama, Fantasy, Shounen

tratto: Manga di by Yamakawa Naoki e Nao Akinari

trama: Seconda stagione. Yotsuya è uno studente che si appresta ad entrare nelle scuole superiori, tuttavia, per quanto sia abile nella corsa, è svogliato, e tutto ciò che gli interessa è stare in casa a giocare ai videogiochi. Un giorno, mentre sta facendo le pulizie post-lezioni con due compagne di classe, la bella Shindo Iu e la schiva Hakozaki Kusue, si ritrova teletrasportato insieme a loro in un mondo fantasy, molto simile a quello dei giochi che ama fare.

sito ufficiale

–

Assault Lily: Fruits – (Assault Lily Mini Anime -アサルトリリィ ふるーつ)

scheda sul sito

Studio Shaft

data uscita: ? Luglio

In Italia:

temi: Action, Comedy, Magic, Fantasy

tratto: storia originale

trama: parodia dell’anime “Assault Lily”

sito ufficiale

–

Biohazard: Infinite Darkness – (Resident Evil: Infinite Darkness)

scheda sul sito

Studio TMS Entertainment, Quebico – Regista: Hasumi Eiichirou

data uscita: 03 Luglio

In Italia: Netflix

temi: Action, Sci-Fi, Horror

tratto: Videogioco

trama: La serie si svolge nel 2006, ambientata tra gli eventi dei videogames “Resident Evil 4” e “Resident Evil 5”, dopo che un incidente di pirateria informatica viene scoperto alla Casa Bianca.

sito ufficiale

–

Bokutachi no Remake – (Remake our Life! – ぼくたちのリメイク)

scheda sul sito

Studio Feel. – Regista: Kobayashi Tomoki

data uscita: 03 Luglio

In Italia:

temi: Comedy

tratto: Light novel

trama: Hashiba Kyouya è uno sviluppatore di giochi di 28 anni. Con la sua azienda in bancarotta e lui che perde il lavoro, torna nella sua città natale. Guardando al successo dei creatori della sua età, si ritrova a rimpiangere le sue scelte di vita mentre giace angosciato sul suo letto. Ma quando apre gli occhi, scopre di aver viaggiato 10 anni indietro nel tempo, prima di entrare all’università. Riuscirà finalmente a sistemare le cose? Questa è la storia di una persona fallita a cui viene data una seconda opportunità di seguire i suoi sogni.

sito ufficiale

–

Cheat Kusushi no Slow Life: Isekai ni Tsukurou Drugstore – (Cheat Pharmacist’s Slow Life: Making a Drugstore in Another Worl – チート薬師のスローライフ~異世界に作ろうドラッグストア~)

scheda sul sito

Studio EMT Squared – Regista: Satou Masafumi

data uscita: 07 Luglio

In Italia:

temi: Comedy, Fantasy

tratto: Light novel

trama: Reiji viene trasportato in un mondo fantastico, dove scopre di poter creare pozioni a un livello più alto di quanto dovrebbe consentire il suo grado. Approfittando di questo, Reiji fa un bel profitto, abbastanza per aprire la sua farmacia. Un elfo che non sa mirare con l’arco? Dategli delle gocce per gli occhi! Un drago che sputa fuoco accidentalmente? Sciroppo per la tosse! La nuova vita rilassante di Reiji nel creare medicine per creature fantastiche sta per iniziare!

sito ufficiale

–

D_Cide Traumerei the Animation – (D_CIDE TRAUMEREI ディーサイドトロイメライ)

scheda sul sito

Studio SANZIGEN – Regista: Kon Yoshikazu

data uscita: ? Luglio

In Italia:

temi: Action, Adventure, Drama, Magic, Fantasy

tratto: storia originale, progetto crossmediatico

trama: La storia è ambientata a Shibuya ed è incentrata su Ryuuhei. Da bambino, ha guardato con ammirazione il fratello maggiore, ma lo ha visto morire in un misterioso incidente proprio davanti ai suoi occhi. Ora un liceale, Ryuuhei non mostra segni esteriori del trauma di quell’incidente da incubo e trascorre la maggior parte del suo tempo libero praticando kickboxing. Un giorno, mentre fa kickboxing, incontra una creatura che si chiama Tris e viene morso da lei, provocandogli uno strano sogno.

sito ufficiale

–

Deatte 5 Byou de Battle – (Battle in 5 seconds after meeting. – Dea5 – 出会って5秒でバトル)

scheda sul sito

Studio SynergySP, Vega Entertainment

data uscita: 13 Luglio

In Italia:

temi: Action, Super Power, Supernatural

tratto: Manga di Kashiwa Miyako e Harawata Saizou

trama: Akira Shiroyanagi, un liceale amante dei giochi e dei Konpeito (dolci giapponesi), è stato improvvisamente trascinato in un campo di battaglia da una misteriosa ragazza che si fa chiamare Mion. Ai partecipanti viene detto che sono “cancellati dal registro di famiglia, coinvolti in un esperimento e hanno acquisito determinati poteri”. Akira è determinato a vincere la sfida con i suoi nuovi poteri e a distruggere l’organizzazione. Armato di un potere che nessuno si aspetta e delle sue abilità “cerebrali”, inizia la nuova della battaglia d’intelligenza!

sito ufficiale – trailer

–

Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki – (How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom – Re:Construction the Elfrieden Kingdom Tales of Realistic Brave – A Realist Hero’s Kingdom Restoration Chronicle – 現実主義勇者の王国再建記)

scheda sul sito

Studio J.C.Staff – Regista: Watanabe Takashi

data uscita: 04 Luglio

In Italia:

temi: Action, Military, Harem, Magic, Romance, Fantasy

tratto: Light novel

trama: “Oh, eroe!” Con quella frase cliché, Kazuya Souma si è ritrovato convocato in un altro mondo e la sua avventura… non è iniziata. Dopo aver presentato il suo piano per rafforzare il paese economicamente e militarmente, il re cede il trono a lui e Souma si ritrova a dover governare la nazione! Per di più, ora è fidanzato con la figlia del re…?! Per rimettere in piedi il paese, Souma chiama dalla sua parte i saggi, i talentuosi e i dotati. Cinque persone si radunano davanti al neo incoronato Souma. Quali sono i molti talenti e abilità che possiedono…?! Quale percorso porterà la sua visione realista a Souma e alla gente del suo paese? L’avventura amministrativa di un rivoluzionario trasferito in un altro mondo fantasy inizia qui!

sito ufficiale

–

Getter Robot Arc – ( ゲッターロボ アーク)

scheda sul sito

Studio Bee Media – Regista: Kawagoe Jun

data uscita: 04 Luglio

In Italia:

temi: Action, Sci-Fi, Mecha, Shounen

tratto: Manga (edito in Italia da JPop)

trama: Getter Robo Arc è la quinta serie di Getter Robo in ordine cronologico.

sito ufficiale

–

Heion Sedai no Idaten-tachi – (Idaten Deities in the Peaceful Generation – 平穏世代の韋駄天達)

scheda sul sito

Studio Mappa – Regista: Kidokoro Seimei

data uscita: 23 Luglio

In Italia:

temi: Action, Adventure, Demons, Fantasy, Seinen

tratto: Manga di Amahara e Cool Kyoushinja.

trama: Gli dei apparvero quando l’umanità era sull’orlo della distruzione a causa dell’opera dei demoni. Divinità chiamate “Idaten” combatterono e sigillarono i demoni 800 anni fa. Al giorno d’oggi, gli Idaten non hanno esperienza di combattimento e vivono una vita pacifica. Ma ora i demoni stanno resuscitando e la battaglia tra dei, umani e demoni sta per iniziare.

sito ufficiale

–

Higurashi no Naku Koro ni Sotsu – (Higurashi: When They Cry SOTSU – ひぐらしのなく頃に卒)

scheda sul sito

Studio Passione – Regista: Kawaguchi Keiichirou

data uscita: 01 Luglio

In Italia:

temi: Mystery, Horror, Psychological, Supernatural, Thriller

tratto: Visual novel “ Higurashi “.

trama: Sequel della serie “ Higurashi no Naku Koro ni Gou

sito ufficiale

–

Idolish Seven: Third Beat! – (IDOLiSH7 3rd Season -アイドリッシュセブン Third BEAT!)

scheda sul sito

Studio TROYCA – Regista: Bessho Makoto

data uscita: 04 Luglio

In Italia:

temi: Music

tratto: videogioco della Bandai Namco Online

trama: Terza stagione di “Idolish7”

sito ufficiale

–

Jahy-sama wa Kujikenai! – (Jahy-sama Won’t Be Discouraged! – The Great Jahy Will Not Be Defeated! – ジャヒー様はくじけない!)

scheda sul sito

Studio SILVER LINK. – Regista: Minato Mirai

data uscita: 01 Agosto

In Italia:

temi: Comedy, Supernatural, Shounen

tratto: Manga di Konbu Wakame

trama: La Grande Jahy, il secondo in comando del Regno Oscuro, è una figura spaventosa, temuta e venerata da tutti. Ma quando uno scontro con una ragazza magica porta alla distruzione del prezioso cristallo di mana, il Regno Oscuro cade, trasportando la nuova, debole e impotente Jahy nel mondo umano! Sfortunatamente, pianificare la rinascita del Regno Oscuro da un angusto e fatiscente monolocale non è un’impresa facile, quando hai un affitto da pagare e un lavoro da mantenere!

sito ufficiale

–

Kageki Shoujo!! – (Opera Girl! – The Curtain Rises – かげきしょうじょ!!)

scheda sul sito

Studio Pine Jam – Regista: Yoneda Kazuhiro

data uscita: 04 Luglio

In Italia:

temi: Drama, School, Seinen

tratto: Manga di Saiki Kumiko

trama: La Kouka Kageki Musical Drama Academy è una scuola superiore che insegna teatro musicale, come quello della Takarazuka Revue, e divide le sue attrici in quelle che interpretano ruoli maschili e femminili. Ai Narata è un’ex idol che diventa un’attrice musume-yaku (ruolo femminile) e incontra Sarasa Watanabe, una semplice ragazza di campagna che è un’attrice otoko-yaku (ruolo maschile).

sito ufficiale

–

Kanojo mo Kanojo – (KanoKano – Girlfriend, Girlfriend -カノジョも彼女 -)

scheda sul sito

Studio Tezuka Productions – Regista: Kuwabara Satoshi

data uscita: 03 Luglio

In Italia:

temi: Slice of Life, Comedy, Romance, School, Shounen

tratto: Manga di Hiroyuki

trama: Naoya Mukai è innamorato di Saki Saki fin dalle elementari e quando lei finalmente accetta i suoi sentimenti, lui è al culmine della gioia. Ma un giorno, una ragazza carina di nome Nagisa Minase gli si dichiara! Non volendo sceglierne solo una piuttosto che un’altra, Naoya sceglie di uscire con entrambe!! Cosa ne sarà di questo triangolo amoroso che sfida la morale stessa?

sito ufficiale

–

Kobayashi-san Chi no Maidragon S

scheda sul sito

Studio Kyoto Animation – Regista: Ishihara Tatsuya, Takemoto Yasuhiro

data uscita: 08 Luglio

In Italia: Crunchyroll

temi: Slice of Life, Comedy, Fantasy

tratto: Manga di Cool Kyoushinja

trama: Seconda stagione di “ Kobayashi ” sulla draghessa che è diventata una domestica!

sito ufficiale

–

Love Live! Superstar!! – (ラブライブ!スーパースター!!)

scheda sul sito

Studio Sunrise Beyond – Regista: Kyougoku Takahiko

data uscita: 11 Luglio

In Italia:

temi: Music, Slice of Life, School

tratto: progetto multimediale

trama: La Yuigaoka Girls High School è una scuola di nuova costituzione che si trova tra i quartieri di Omotesando, Harajuku e Aoyama di Tokyo. La storia è incentrata sul suo primo gruppo di studenti. Senza storia, senza senpai o kohai e senza reputazione, è una scuola piena di incognite. Cinque ragazze, tra cui Kanon Shibuya, hanno un incontro fatale con le idol della scuola. Kanon decide: “Amo cantare. Voglio realizzare qualcosa con la musica!” Molti sentimenti convergono su una stella che ha appena iniziato a crescere. Il futuro è vuoto e pieno di possibilità per queste ragazze, e la loro storia è appena iniziata. Vola con le tue ali, Love Live!

sito ufficiale

–

Magia Record: Mahou Shoujo Madoka Magica Gaiden 2nd Season – (マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 2nd Season)

scheda sul sito

Studio Shaft – Regista: Gekidan Inu Curry

data uscita: ? Luglio

In Italia:

temi: Psychological, Drama, Magic, Thriller

tratto: da un videogioco, spinoff di “ Madoka Magica “.

trama: Seconda stagione di “Magia Record“.

sito ufficiale

–

Mahouka Koukou no Yuutousei – (The Honor Student at Magic High School – 魔法科高校の優等生)

scheda sul sito

Studio Connect – Regista: Tachibana Hideki

data uscita: 03 Luglio

In Italia:

temi: Sci-Fi, Magic, Fantasy

tratto: dal Manga di Satou Tsutomu

trama: spinoff delle Light Novel “The Irregular at Magic High School”

sito ufficiale

–

Megami-ryou no Ryoubo-kun. – (Mother of the Goddess’ Dormitory – 女神寮の寮母くん。)

scheda sul sito

Studio Asread. – Regista: Nakashige Shunsuke

data uscita: ? Luglio

In Italia:

temi: Harem, Comedy, Romance, Ecchi, Shounen

tratto: Manga

trama: Nagumi Koushi è un ragazzino di 12 anni che è stato abbandonato dal padre dopo che la loro casa ha preso fuoco, lasciandolo a vagare per le strade senza un soldo. Poi un giorno, una ragazza di nome Minerva, che lo trova sdraiato sul marciapiede lo porta in un dormitorio femminile, noto per ospitare residenti problematici, e gli chiede di essere la loro “Dormitory Mother”. Circondato da donne più grandi e costretto a fare i conti con le loro idiosincrasie, Koushi inizia la sua nuova (e un po’ ecchi) vita!

sito ufficiale

–

Megaton-kyuu Musashi – (メガトン級ムサシ)

scheda sul sito

Studio OLM

data uscita: ? Luglio

In Italia:

temi: Mecha, School

tratto: storia originale

trama: Una invasione aliena ha annientato il 90% della popolazione terrestre. Ora i superstiti vivono in colonie monitorate e i loro ricordi vendono manipolati, in modo da rimuovere ogni memoria della devastazione. Tre adolescenti vengono scelti per pilotare altrettanti mecha che compongono il Musashi robot, costruito con una speciale lega metallica di Megatronium.

sito ufficiale

–

Meikyuu Black Company – (The Dungeon of Black Company – 迷宮ブラックカンパニー)

scheda sul sito

Studio SILVER LINK. – Regista: Minato Mirai

data uscita: 09 Luglio

In Italia:

temi: Comedy, Fantasy

tratto: Manga di Yasumura Youhei

trama: Kinji ce l’ha fatta: un appartamento elegante, un impero immobiliare e abbastanza soldi per oziare e vivere la bella vita. Dopo uno strano incidente magico, si ritrova in un altro mondo, quasi schiavo di una società disonesta. In una terra fantastica dove il denaro è tutto, c’è un solo modo per un terrestre di andare avanti: fare fortuna, con ogni mezzo necessario! Draghi, goblin e pozioni dubbie non fermeranno la ricerca di Kinji del più grande conto bancario del mondo. La Black Company è aperta al pubblico!

sito ufficiale

–

Night Head 2041

scheda sul sito

Studio Shirogumi – Regista: Hirakawa Takamitsu

data uscita: ? Luglio

In Italia:

temi: Sci-Fi, Mystery, Psychological, Supernatural, Drama

tratto: progetto multimediale

trama: La storia segue i fratelli Kirihara che fin da piccoli furono incarcerati in una struttura scientifica a causa dei loro poteri soprannaturali, evasi dopo il malfunzionamento dela barriera che impediva loro la fuga. La storia segue anche i fratelli Kuroki che stanno cercando di inseguire i fratelli Kirihara.

sito ufficiale

–

Ore, Tsushima – ( I, Tsushima – 俺、つしま)

scheda sul sito

Studio Fanworks, Space Neko Company – Regista: Aoki Jun

data uscita: 04 Luglio

In Italia:

temi: Slice of Life, Comedy, Seinen

tratto: Manga

trama :La storia è incentrata su una donna avanti con gli anni, ma tutti i suoi gatti pensano che sia un uomo, quindi la chiamano Ojii-chan. Un giorno un gatto sfacciato di nome Tsushima appare nel cortile di Ojii-chan.

sito ufficiale

–

Otome Game no Hametsu Flag shika Nai Akuyaku Reijou ni Tensei Shiteshimatta… X – (Hamefura – My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! – I Reincarnated into an Otome Game as a Villainess With Only Destruction Flags… – Destruction Flag Otome – 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…X)

scheda sul sito

Studio SILVER LINK. – Regista: Inoue Keisuke

data uscita: 03 Luglio

In Italia: Crunchyroll

temi: Harem, Comedy, Drama, Romance, Fantasy, School, Shoujo

tratto: Light novel

trama: Seconda stagione sulla ragazza umana reincarnata nella villan di un gioco… Riuscirà a cambiare il suo destino?

sito ufficiale

–

Peach Boy Riverside – (ピーチボーイリバーサイド)

scheda sul sito

Studio Asahi Production – Regista: Ueda Shigeru

data uscita: 01 Luglio

In Italia:

temi: Fantasy, Shounen

tratto: Manga di Cool Kyoushinja e Yohane

trama: Saltherine Aldarake, principessa del Regno di Aldarake, sogna di viaggiare per il mondo, un sogno pericoloso in una terra dove i mostri vagano a loro piacimento e gli umani vivono dietro mura alte e forti. Ma quando un incontro casuale con il viaggiatore Mikoto dà speranza al suo sogno, poco dopo lo infrange, rivelandosi egli nientemeno che Momotaro, spietato cacciatore di demoni. Sebbene inorridita dal sangue che Momotaro si lascia alle spalle, Saltherine è convinta più che mai di aver bisogno di conoscere il mondo al di là delle sue mura, e si avventura… seguendo i passi del ragazzo misterioso, carismatico e terrificante che ha incontrato quel giorno.

sito ufficiale

–

Pretty All Friends Selection – ( プリティーオールフレンズ)

scheda sul sito

Studio Tatsunoko Production e Dongwoo

data uscita: 06 Giugno

In Italia:

temi: Music, Slice of Life, Comedy, Magic, Shoujo

tratto: Videogioco

trama: Quarta stagione di “Kiratto Prichan”.

sito ufficiale

–

Re-Main – (リメイン)

scheda sul sito

Studio Mappa – Regista: Matsuda Kiyoshi

data uscita: 04 Luglio

In Italia:

temi: Sports, School

tratto: storia originale

trama: La storia dell’anime è incentrata su Minato, un ragazzo che ha smesso di giocare a pallanuoto a causa di un certo incidente nell’inverno del suo terzo anno di scuola media. Riprende lo sport di nuovo con una nuova squadra quando inizia il liceo, ma la squadra alle prime armi incontra molti problemi.

sito ufficiale

–

Scarlet Nexus

scheda sul sito

Studio Sunrise – Regista: Nishimura Hiroyuki

data uscita: 01 Luglio

In Italia:

temi: Action, Fantasy

tratto: Videogioco

trama: Anno solare solare 2020: organismi grotteschi chiamati Altri hanno iniziato a mangiare le persone. Per abbattere questo nuovo nemico, viene formata la Forza di Soppressione degli Altri. Salvato da questa squadra d’élite da bambino, lo psicocinetico Yuito resiste all’addestramento per arruolarsi. D’altra parte, il prodigio Kasane è stata reclutata per le sue abilità. Ma i sogni di Kasane le raccontano cose strane, trascinando i due in un destino inevitabile.

sito ufficiale

–

Seirei Gensouki – (Spirit Chronicles – 精霊幻想記)

scheda sul sito

Studio TMS Entertainment – Regista: Yamasaki Osamu

data uscita: 06 Luglio

In Italia:

temi: Action, Adventure, Harem, Drama, Romance, Fantasy

tratto: Light novel

trama: Fa’ conoscenza con Rio: un orfano insensibile che vive nei bassifondi. A soli 7 anni, si rende conto di essere in realtà la reincarnazione di Haruto Amakawa, uno studente universitario giapponese dal tragico passato. Mentre si sta ancora riprendendo da questa scioccante epifania, Rio scopre anche di possedere abilità magiche estremamente potenti e usa i suoi nuovi poteri per risolvere il caso di rapimento di una bambina. La sua buona azione viene riconosciuta, ed è ricompensato dall’essere iscritto a… una prestigiosa accademia per nobili?

sito ufficiale

–

Shinigami Bocchan to Kuro Maid – (The Duke of Death and His Maid – Young Master the Grim Reaper and the Black Maid – 死神坊ちゃんと黒メイド)

scheda sul sito

Studio J.C.Staff – Regista: Yamakawa Yoshiki

data uscita: 04 Luglio

In Italia:

temi: Comedy, Drama, Romance

tratto: Manga di Inoue

trama: In una grande villa vive un ragazzo, un aristocratico che è stato maledetto dalla strega a “far morire tutto ciò che tocca”. Con lui c’è la sua cameriera Alice, che oltre a servirlo, si diverte a prenderlo in giro. Il ragazzo che è interessato a lei non si preoccupa delle prese in giro, ma non poterla toccare è doloroso! Se non sono in grado di tenersi per mano, come potrà mai sbocciare il loro amore?

sito ufficiale

–

Shiroi Suna no Aquatope – (Aquatope of White Sand – 白い砂のアクアトープ)

scheda sul sito

Studio P.A. Works – Regista: Shinohara Toshiya

data uscita: 09 Luglio

In Italia:

temi: Slice of Life

tratto: storia originale

trama: L’anime si svolge al Gama Gama Aquarium, un piccolo acquario a Okinawa, a un’ora di autobus da Naha. Kukuru Misakino è una liceale di 18 anni che lavora lì, e conosce il “segreto” dell’acquario: a volte puoi vedere cose misteriose. Un giorno Kukuru incontra Fuuka, in piedi di fronte a un serbatoio d’acqua con i capelli fluenti e una lacrima che le scorre lungo la guancia. Fuuka ha rinunciato al suo sogno di diventare un’idol ed è scappata da Tokyo a Okinawa. Volendo trovare un posto a cui appartenere, Fuuka chiede di lavorare all’acquario. L’anime segue Kukuru e Fuuka mentre affrontano i problemi del segreto dell’acquario e una crisi incombente della sua possibile chiusura.

sito ufficiale



–

Shuumatsu no Walkure – (Record of Ragnarok – Valkyrie of the End – 終末のワルキューレ)

scheda sul sito

Studio Graphinica – Regista: Ookubo Masao

data uscita: 17 Giugno

In Italia: Netflix

temi: Action, Super Power, Supernatural, Drama, Seinen

tratto: Manga “ Record of Ragnarock ” (edito in Italia da Star Comics)

trama: Dei contro eroi umani (aiutati dalle valchirie); in palio il destino del mondo!

sito ufficiale

–

Sonny Boy

scheda sul sito

Studio Madhouse – Regista: Natsume Shingo

data uscita: 16 Luglio

In Italia:

temi: Sci-Fi, Super Power

tratto: storia originale

trama: Sonny Boy è una serie di sopravvivenza fantascientifica con un cast di personaggi composto da 36 studenti. Sradicati dalle loro vite scolastiche, questi studenti finiscono in un’altra dimensione e devono lottare per sopravvivere.

sito ufficiale

–

Tantei wa Mou, Shindeiru. – (The Detective Is Already Dead – 探偵はもう、死んでいる。)

scheda sul sito

Studio Engi – Regista: Kurihara Manabu

data uscita: 04 Luglio

In Italia:

temi: Mystery, Comedy, Drama, Romance

tratto: Light novel

trama: La storia segue Kimihiko Kimizuka, un giovane che quattro anni fa è diventato l’assistente di un misterioso detective noto come “Siesta” su un aereo dirottato. Insieme, Kimihiko e Siesta hanno affrontato avventure sbalorditive in giro per il mondo mentre combattevano un’organizzazione segreta, ma tutto ciò si è concluso con la morte di Siesta. Ai giorni nostri, Kimihiko cerca di tornare a una vita normale e noiosa da studente delle superiori, ma le cose non sono mai così semplici, anche se il detective è già morto.

sito ufficiale

–

Tensei Shitara Slime Datta Ken 2 – (Vita da Slime 2 – That Time I Got Reincarnated as a Slime Season 2 – Tensura 2 – 転生したらスライムだった件)

scheda sul sito

Studio 8bit – Regista: Nakayama Atsushi

data uscita: 06 Luglio

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Adventure, Comedy, Demons, Magic, Fantasy

tratto: Light novel (il manga è edito in Italia da Star Comics)

trama: Seconda stagione per l’uomo reincarnato in uno slime in un mondo fantasy!

sito ufficiale

–

Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu – (Tsukimichi: Moonlit Fantasy – 月が導く異世界道中)

scheda sul sito

Studio C2C – Regista: Ishihira Shinji

data uscita: 07 Luglio

In Italia:

temi: Adventure, Fantasy

tratto: Light novel

trama :Makoto Misumi era solo un liceale quando, a causa di alcune circostanze che i suoi genitori stavano affrontando, viene convocato nell’altro mondo per diventare un “eroe”. La dea dell’altro mondo, tuttavia, lo insulta per la sua “brutta faccia” e gli toglie il titolo di “eroe”, prima di gettarlo nel deserto ai confini del mondo. Mentre vaga per le terre selvagge, Makoto incontra draghi, ragni, orchi, nani e ogni sorta di tribù non umane. Poiché Makoto proviene da un mondo diverso, è in grado di scatenare poteri magici e abilità di combattimento inimmaginabili. Ma come gestirà i suoi incontri con varie specie e sopravvivrà nel suo nuovo ambiente? Unisciti a Makoto in questo fantasy mentre trasforma l’altro mondo in un posto migliore nonostante gli umani e gli dei gli abbiano voltato le spalle.

sito ufficiale

–

TsukiPro the Animation 2

scheda sul sito

Studio PRA

data uscita: 07 Luglio

In Italia:

temi: Music

tratto: video musicali

trama: Seconda stagione di TsukiPro

sito ufficiale

–

Uramichi Onii-san – (Life Lessons with Uramichi Oniisan -うらみちお兄さん)

scheda sul sito

Studio Blanc – Regista: Nagayama Nobuyoshi

data uscita: 06 Luglio

In Italia:

temi: Slice of Life, Comedy

tratto: Manga di Kuze Gaku

trama: La storia è incentrata su un uomo di 31 anni di nome Uramichi Omota che ha due lati della sua personalità. Appare come il giovane responsabile degli esercizi fisici nel programma educativo “Maman to Together”. Sebbene abbia un comportamento fresco e ottimista nello show, in realtà è emotivamente instabile. La storia rivela le parti meno soleggiate della vita per i giovani adulti.

sito ufficiale

–

Vanitas no Carte – (The Case Study of Vanitas – Vanitas no Shuki – Memoir of Vanitas – ヴァニタスの手記)

scheda sul sito

Studio Bones – Regista: Itamura Tomoyuki

data uscita: 03 Luglio

In Italia:

temi: Historical, Supernatural, Vampire, Fantasy, Shounen

tratto: Manga “ The Case Study of Vanitas ” (edito in Italia da Star Comics)

trama: Le voci che ruotano attorno al Libro di Vanitas, un grimorio meccanico di dubbia reputazione, portano Noé, un giovane vampiro in cerca della salvezza di un amico, a Parigi. Ciò che lo attende nella Città dei Fiori, tuttavia, non sono lunghe ore a calpestare il marciapiede o a frugare tra librerie polverose alla ricerca del tomo. Invece, la sua preda va da lui…un uomo che afferma di essere un medico vampiro! Spinto in un conflitto che minaccia la pace tra umani e vampiri, Noé si unirà al curioso e leggermente squilibrato Vanitas e alla sua ricerca per salvare i vampiri?

sito ufficiale