Giappone: Anime PRIMAVERA 2021

–

86–EIGHTY-SIX – (Eighty Six – 86―エイティシックス―)

scheda sul sito

Studio A-1 Pictures – Regista: Ishii Toshimasa

data uscita: Aprile

In Italia:

temi: Sci-Fi, Drama

tratto: light novel di Asato Asato

trama: La Repubblica di San Magnolia è stata a lungo sotto attacco dall’esercito di droni senza equipaggio del vicino Impero Giadian, noto come Legione. Dopo anni di scrupolose ricerche, la Repubblica ha finalmente sviluppato dei propri droni autonomi, trasformando la lotta unilaterale in una “guerra senza vittime”, o almeno, questo è ciò che afferma il governo. In verità, non esiste una guerra senza sangue. Al di là delle mura fortificate che proteggono gli ottantacinque territori della Repubblica, si trova l ‘”inesistente” Ottantaseiesimo Settore. I giovani uomini e donne di questa terra abbandonata sono etichettati come gli Ottantasei e, privati della loro umanità, pilotano le armi “senza equipaggio” in battaglia …

sito ufficiale – trailer

–

Bakuten!!

scheda sul sito

Studio Zexcs – Regista: Kuroyanagi Toshimasa, Nagaya Seishirou

data uscita: 08 Aprile

In Italia:

temi: Sports

tratto: storia originale

trama: L’anime è ambientato nella città di Iwanuma della prefettura di Miyagi, e si concentra su una squadra di ginnastica ritmica del liceo. Shoutarou Futaba, che è affascinato dalla ginnastica dopo averla vista al suo terzo anno di scuola media, si unisce alla squadra di ginnastica ritmica del suo nuovo liceo Soushuukan High School, soprannominato “Ao High”. Fa amicizia con il suo compagno di scuola Ryouya Misato, che si è guadagnato fama come ginnasta durante le scuole medie.

sito ufficiale trailer

–

Battle Athletess Daiundoukai ReSTART! – (バトルアスリーテス 大運動会ReSTART!)

scheda sul sito

Studio Seven – Regista: Sasaki Tokihiro

data uscita: 11 Aprile

In Italia:

temi: Action, Sci-Fi, Adventure, Comedy, Sports, School

tratto: storia originale, ma ispirata alla serie tv “Battle Athletess Daiundoukai” del 1997

trama: Dopo aver sconfitto gli alieni Neriri, l’umanità ha ampliato la sua area residenziale all’intero sistema solare e si sta godendo la sua prosperità. Cento anni dopo l’umanità è ora entusiasta di Shin-Daiundokai! Ragazze provenienti da tutto il sistema solare si riuniscono in una colonia spaziale chiamata University Satellite. Si impegnano in feroci battaglie in una varietà di sport per il titolo di migliori dell’universo. La vincitrice finale si chiama Cosmic Beauty ed è incoronata Regina del Sistema Solare. Kanata Akehoshi, una ragazza della Terra, mira a diventare Beauty Cosmic per mantenere una promessa che ha fatto quando era bambina. Dopo aver vinto con successo il turno di qualificazione all’Antarctic Training School, arriva all’University Satellite. L’appassionata battaglia sportiva delle ragazze per il coraggio, la speranza e l’orgoglio sta per iniziare!

sito ufficiale

–

Bishounen Tanteidan – (Bishounen Series – Pretty Boy Detective Club – 美少年探偵団)

scheda sul sito

Studio Shaft – Regia: Shinbou Akiyuki

data uscita: 11 Aprile

In Italia:

temi: Mystery, School

tratto: Light novel di Nishio Ishin

trama: Mayumi Doujima, una studentessa che frequenta la scuola media Yubiwa, incontra e finisce con l’ingaggiare i “bei detective”, cinque ragazzi belli ma alquanto eccentrici che si vocifera siano in grado di risolvere problemi e misteri della scuola, per mezzo di un gruppo non ufficiale e senza fini di lucro.

sito ufficiale

–

Blue Reflection Ray

scheda sul sito

Studio J.C.Staff – Regia: Yoshida Risako

data uscita: 10 Aprile

In Italia:

temi: Magic, School

tratto: Videogames

trama: Un limpido cielo estivo si estende sulla scuola superiore femminile di Hoshinomiya. Questa storia parte con l’inizio tardivo della vita scolastica di Hinako Shirai, che si è appena ripresa da un infortunio alla gamba a causa di un tragico incidente. Le magiche sorelle Yuzu e Lime le hanno conferito un potere speciale per diventare un “Reflector”. Hinako si trasforma nella magica forma del Reflector e protegge il mondo dalle forze devastanti per il bene di tutti e dal suo sogno a cui pensava di dover rinunciare.

sito ufficiale – trailer

–

Boku no Hero Academia 5 – My Hero Academia 5 – (僕のヒーローアカデミア)

scheda sul sito

Studio Bones – Regista: Mukai Masahiro

data uscita: 27 Marzo

In Italia: Dynit/VVVVID

temi: Action, Comedy, Super Power, School, Shounen

tratto: dal manga “ My Hero Academia ” di Horikoshi Kouhei (edito in Italia da Star Comics)

trama: nuova stagione per gli eroi!

sito ufficiale – trailer

–

Cardfight!! Vanguard: Over Dress – (カードファイト!! ヴァンガード overDress)

scheda sul sito

Studio Kinema Citrus – Regista: Mori Satoshi

data uscita: 03 Aprile

In Italia:

temi: Action, Game

tratto: anime del vasto franchise di “Vanguard” con personaggi e trama nuova

trama: Yu-yu è un ragazzo che vive a Kanazawa, nella provincia di Kaga. Ha 15 anni e frequenta la terza media. Ha la capacità di percepire i sentimenti degli altri, ed è turbato dal fatto che non può dire di no quando gli viene chiesto qualcosa. Viene aiutato da Megumi Okura, che invita Yu-yu in un parco di divertimenti notturno chiamato “Wonder Hill” dove i suoi amici si riuniscono. Lì Yu-yu incontra Megumi, Zakusa Ishikame e Tomari Seto, membri del “Team Blackout”, un gruppo che si riunisce per giocare alle carte Vanguard ogni sera. È così che Yu-yu incontra Vanguard, un mondo che non ha mai visto prima, ed è attratto dal suo potente fascino: stringere nuove amicizie lungo la strada.

sito ufficiale – trailer

–

Cestvs: The Roman Fighter – (Kento Ankokuden Cestvs – Cestus: The Legend of Boxing in the Dark Ages – セスタス The Roman Fighter)

scheda sul sito

Studio Bandai Namco Pictures – Regia: Kawase Toshifumi

data uscita: Aprile

In Italia:

temi: Action, Historical, Drama, Seinen

tratto: dal manga “ Cestus

trama: 54 D.C. Cestvs, un giovane orfano dell’impero romano e reso schiavo, viene inserito in una scuola di addestramento per pugili. È qui che inizia il suo viaggio per sfidare il destino e combattere per la propria libertà come gladiatore.

sito ufficiale – trailer

–

Dragon, Ie o Kau – (Dragon’s House-Hunting – Dragon Goes House-Hunting – DoraIe -ドラゴン、家を買う)

scheda sul sito

Studio Signal.MD

data uscita: 04 Aprile

In Italia:

temi: Comedy, Fantasy, Shounen

tratto: manga di Tanuki Kao

trama: La storia segue Letty, un drago che viene cacciato da casa dopo aver fallito nel soddisfare alcuni standard pericolosamente elevati, e si mette alla ricerca di un nuovo posto in cui vivere. Ma in questo mondo pieno di creature magiche, elfi, nani e altro, non è così facile per un temibile drago. Preparati allo stress del mondo immobiliare che si scontra con questa commedia d’avventura.

sito ufficiale – trailer

–

Edens Zero

scheda sul sito

Studio J.C.Staff

data uscita: 11 Aprile

In Italia:

temi: Action, Sci-Fi, Adventure, Comedy, Fantasy, Shounen

tratto: dal manga “Edens Zero” di Mashima Hiro (edito in Italia da Star Comics)

trama: Al Granbell Kingdom, un parco di divertimenti abbandonato, Shiki ha vissuto tutta la sua vita tra le macchine. Ma un giorno, Rebecca e il suo compagno Happy arrivano dinanzi ai cancelli del parco. Questi nuovi arrivati non sanno che questo è il primo contatto umano che Granbell ha avuto in cento anni! Mentre Shiki si fa strada per farsi nuovi amici, i suoi ex vicini si lanciano in un’opportunità per una ribellione robotica … E quando la sua vecchia patria diventa troppo pericolosa, Shiki deve unirsi a Rebecca e Happy sulla loro astronave e scappare nel cosmo sconfinato.

sito ufficiale – trailer

–

Fairy Ranmaru: Anata no Kokoro Otasuke Shimasu – (Fairy蘭丸~あなたの心お助けします~)

scheda sul sito

Studio Comet – Regia: Hishida Masakazu, Kobayashi Kousuke

data uscita: Aprile

In Italia:

temi: Slice of Life , School

tratto: storia originale

trama: La storia segue cinque giovani uomini che lavorano al misterioso “Bar F”, e che si offrono di guarire i cuori dei loro clienti, asciugando le lacrime e facendo sbocciare sorrisi come i fiori.

sito ufficiale – trailer

–

Fruits Basket the Final – (Fruits Basket 3 – フルーツバスケット The Final)

scheda sul sito

Studio TMS – Regia: Ibata Yoshihide

data uscita: 06 Aprile

In Italia:

temi: Slice of Life, Comedy, Supernatural, Drama, Romance, Shoujo

tratto: dal manga “ Fruits Basket

trama: Stagione conclusiva.

sito ufficiale – trailer

–

Fumetsu no Anata e – To Your Eternity – (To You, the Immortal – 不滅のあなたへ)

scheda sul sito

Studio Brain’s Base

data uscita: 12 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Adventure, Supernatural, Drama, Shounen

tratto: dal manga “ To Your Eternity ” di Ooima Yoshitoki (edito in Italia da Star Comics)

trama: Un ragazzo solitario che vaga per le regioni artiche del Nord America incontra un lupo, e i due diventano subito amici, dipendenti l’uno dall’altro per sopravvivere al duro ambiente. Ma il ragazzo ha una storia triste, e anche il lupo è più di quanto sembri…

sito ufficiale – trailer

–

Godzilla S.P – (Godzilla Singular Point – ゴジラ S.P <シンギュラポイント>)

scheda sul sito

Studio Bones, Orange

data uscita: 25 Marzo

In Italia: Netflix

temi: Action

tratto: storia originale, ma ispirata al mostro Godzilla

trama: I giovani geni Mei Kamino e Yun Arikawa, con i loro compagni, affrontano una minaccia senza precedenti: Godzilla!

sito ufficiale – trailer

–

Gokushufudou – (The Way of the Househusband – La via del grembiule: lo yakuza casalingo – 極主夫道)

scheda sul sito

Studio J.C.Staff

data uscita: 08 Aprile

In Italia: Netflix

temi: Slice of Life, Comedy, Romance

tratto: dal manga “ La via del grembiule: lo yakuza casalingo ” (edito in Italia da Jpop)

trama: Tatsu da giovane era un forte e temuto membro della yakuza, ma ora si è sposato e sta cercando di diventare un perfetto casalingo.

sito ufficiale – trailer

–

Hetalia World Stars

scheda sul sito

Studio Deen

data uscita: 01 Aprile

In Italia: Netflix

temi: Comedy, Historical, Parody

tratto: dal manga “Hetalia”

trama: Parodia della Seconda Guerra Mondiale, con i vari stati personificati in strane persone.

sito ufficiale

–

Hige o Soru. Soshite Joshikousei o Hirou. – (I Shaved. Then I Brought a High School Girl Home – Higehiro – ひげを剃る。そして女子高生を拾う)

scheda sul sito

Studio Project No.9 – Regia: Kamikita Manabu

data uscita: 05 Aprile

In Italia:

temi: Drama, Romance

tratto: light novel di Shimesaba

trama: Yoshida è stato respinto senza indugi dalla ragazza per la quale ha avuto cotta per 5 anni. Tornando a casa dopo aver annegato i suoi dispiaceri nell’alcool, vede una ragazza delle superiori seduta lungo il ciglio strada. “Te lo lascio fare con me, quindi lasciami restare”. “Non scherzare nemmeno su qualcosa del genere”. E così, è iniziata la storia della convivenza con la liceale Sayu. Segue la storia d’amore tra una liceale scappata da casa e un impiegato di 26 anni.

sito ufficiale – trailer

–

Ijiranaide, Nagatoro-san – (Don’t Toy with Me, Miss Nagatoro – Please don’t bully me, Nagatoro – イジらないで、長瀞さん)

scheda sul sito

Studio Telecom Animation Film – Regia: Hanai Hirokazu

data uscita: Aprile

In Italia:

temi: Slice of Life, Comedy, Romance

tratto: manga di Nanashi

trama: Nagatoro è una matricola al liceo che adora stuzzicare e torturare il suo senpai! Perchè lo fa? E perché il senpai la sopporta? Nagatoro vuole solo sfottere il Senpai? O forse segretamente le piace?

sito ufficiale – trailer

–

Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu Omega – (How Not to Summon a Demon Lord 2nd Season – 異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術Ω)

scheda sul sito

Studio Tezuka Productions, Okuruto Noboru

data uscita: 09 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Harem, Comedy, Magic, Ecchi, Fantasy

tratto: Light Novel

trama:

sito ufficiale

–

Jouran: The Princess of Snow and Blood

scheda sul sito

Studio Bakken Record – Regista: Kudou Susumu

data uscita: 07 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Historical, Supernatural

tratto: storia originale

trama: 1931 alternativo. Il principe Tokugawa Yoshinobu ha 94 anni e detiene il controllo assoluto sul Giappone. I resti della cultura dell’era Meiji possono essere visti in giro per la città, ma anche la tecnologia scientifica e la cosmologia esoterica giapponese Onmyodo si stanno sviluppando, trasudando un senso di modernità. Eppure dietro lo sfarzo si nasconde Kuchinawa, un gruppo dissidente che pianifica l’assassinio del principe e, di fatto, la caduta del regime. Il compito di estinguere questi dissidenti è affidato Nue, il gruppo di carnefici segreti del governo. Sawa Yukimura, che lavora per questa organizzazione, ha sofferto fin da bambina a causa del boss di Kuchinawa. Tutta la sua famiglia è stata assassinata da loro e ha dedicato la sua vita a vendicare la loro morte.

sito ufficiale – trailer

–

Koi to Yobu ni wa Kimochi Warui – (It’s Too Sick to Call this Love – Koikimo – 恋と呼ぶには気持ち悪い)

scheda sul sito

Studio Nomad

data uscita: Aprile

In Italia:

temi: Comedy, Romance

tratto: manga di Mogusu.

trama: Una volta che ti innamori di qualcuno, non puoi fermare l’amore. Una strana coincidenza stimola l’incontro di Amakusa Ryou, un uomo d’affari di alto livello e dongiovanni, e la sorella della sua migliore amica del liceo, Arima Ichika. Da lì, si innamora follemente. Da un lato, si avvicina a lei con metodi troppo diretti, mentre lei risponde semplicemente disgustata, insultandolo senza esitazione… ma lui lo prende come il suo modo di mostrare amore. Questa è una commedia romantica su un dipendente d’élite contorto e una normale liceale otaku.

sito ufficiale

–

Kyuukyoku Shinka Shita Full Dive RPG ga Genjitsu yori mo Kusogee Dattara – (What If the Ultimately Evolved Full Dive RPG was a Crappier Game than Reality – 究極進化したフルダイブRPGが現実よりもクソゲーだったら)

scheda sul sito

Studio Engi

data uscita: Aprile

In Italia:

temi: Action, Game, Comedy, Fantasy

tratto: Light Novel di Miura Kazuya

trama: La storia segue un’ottuso liceale di nome Hiro Yuuki che viene indotto con l’inganno a partecipare a un gioco di ruolo full-dive (completamente immersivo VR). Il gioco, Kiwame Quest (letteralmente, “Ultimate Quest”), è promosso come “più reale della realtà” con una grafica strabiliante, un comportamento degli NPC impressionante e persino il profumo del fogliame e la sensazione del vento che soffia sulla tua pelle. Sfortunatamente, il gioco è già una città-fantasma virtuale, dopo essere stato inondato di lamentele dei giocatori sul fatto che il gioco sia troppo realistico. Le sue missioni sono quasi impossibili da completare, dal momento che i giocatori devono essere in perfetta forma fisica per completarle, come farebbero nella vita reale. I giocatori provano dolore quando vengono colpiti e le ferite da puntura impiegano giorni per guarire. L’unica ricompensa è il semplice senso di realizzazione. È l’esatto opposto di un gioco casual, ma Hiro giura di vincere in questo gioco, il più realistico (e più stressante) di sempre.

sito ufficiale – trailer

–

Mairimashita! Iruma-kun – (Welcome to Demon School! Iruma-kun 2nd Season – 魔入りました!入間くん)

scheda sul sito

Studio Bandai Namco Pictures

data uscita: 17 Aprile

In Italia:

temi: Comedy, Demons, Supernatural, Fantasy, School, Shounen

tratto: manga di Nishi Osamu

trama: Suzuki Iruma, umano e profondamente non aggressivo, un giorno scopre di essere il nipote del gran demone Sullivan. Oltre ogni immaginazione, Iruma inizia la scuola dove il “Nonno” funge da preside… e scopre, con sua sorpresa, di apprezzare la vita lì con Asmodeus, Clara e il resto dei suoi compagni demoni. Ma proprio quando Iruma pensava di essersi adattato, sorgono altri problemi in vista! Un anello inizia a parlare e Iruma… diventa cattivo?! La vita caotica e demoniaca di Iruma a scuola continua!

sito ufficiale

–

Mars Red

scheda sul sito

Studio Signal.MD

data uscita: 06 Aprile

In Italia:

temi: Action, Military, Historical, Supernatural, Vampire

tratto: Basato su un dramma teatrale del drammaturgo e regista Fujisawa Bun’ou

trama: Ambientato nel 1923, dove i vampiri esistono da un po ‘di tempo. Ma ora, il numero di vampiri è in aumento, ed è apparsa una misteriosa fonte di sangue artificiale chiamata Ascra. Il governo giapponese, a sua volta, crea “Code Zero”, un’unità all’interno dell’esercito incaricata di abbattere le forze vampiriche. E quale modo migliore per rintracciare i vampiri se non usando i vampiri stessi? Creata dal tenente generale Nakajima, questa unità è stata storicamente impiegata nel business della guerra dell’informazione, ma è stata riassegnata per risolvere la crisi dei vampiri. Spetta a Code Zero e al vampiro di classe S Deffrot indagare su questa crisi e risolverla prima che la società crolli.

sito ufficiale – trailer

–

Mashiro no Oto – (ましろのおと)

scheda sul sito

Studio Shin-Ei Animation – Regia: Akagi Hiroaki

data uscita: 03 Aprile

In Italia:

temi: Music, Drama, School

tratto: manga di Ragawa Marimo

trama: Lo Shamisen è uno strumento musicale tradizionale giapponese simile a una chitarra. Il nonno dell’adolescente Sawamura Setsu, che lo ha cresciuto assieme a suo fratello maggiore Wakana, è morto di recente. Suo nonno era uno dei più grandi musicisti di Shamisen e i due fratelli sono cresciuti ascoltandolo e imparando a suonare lo strumento. Dalla morte del nonno, Setsu ha abbandonato il liceo, si è trasferito a Tokyo ed è andato alla deriva, non sapendo cosa fare oltre a suonare il suo Shamisen. È allora che la sua ricca e di successo madre, Umeko, irrompe nella sua vita e cerca di rimettere in forma Setsu. Lo iscrive di nuovo al liceo, ma Setsu non sa che sta per riscoprire la sua passione per lo Shamisen.

sito ufficiale – trailer

–

Nomad: Megalo Box 2

scheda sul sito

Studio TMS Entertainment – Regia: Moriyama You

data uscita: Aprile

In Italia:

temi: Action, Sci-Fi, Slice of Life, Sports, Drama

tratto: storia originale, ma seguito della serie tv “ Megalo Box “, a sua volta ispirato a “ Rocky Joe ”

trama: Seconda stagione, ambientata 7 anni dopo l’originale.

sito ufficiale – trailer

–

Odd Taxi – (オッドタクシー)

scheda sul sito

Studi OLM, P.I.C.S.

data uscita: 05 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Mystery

tratto: storia originale

trama: Il tassista Odokawa vive una vita anonima. Non ha famiglia, non frequenta nessuno ed è uno strambo dalla una mentalità ristretta che non parla molto. Le uniche persone che può chiamare amici sono il suo dottore, Gouriki, e il suo compagno di classe del liceo, Kakibana. Tutti i suoi clienti sembrano essere a loro volta un po ‘strambi. Lo studente universitario che vuole che il mondo lo noti online, Kabasawa. Un’infermiera con segreti di nome Shirakawa. Un duo comico che non riesce proprio a prendersi una pausa chiamata Homosapiens. Un teppista locale di nome Dobu. Un gruppo idol agli esordi chiamato Mystery Kiss… Tutte queste conversazioni banali in qualche modo alla fine conducono ad una ragazza scomparsa.

sito ufficiale – trailer

–

Osananajimi ga Zettai ni Makenai LoveCome – (The Romcom Where The Childhood Friend Won’t Lose! – Osamake – 幼なじみが絶対に負けないラブコメ)

scheda sul sito

Studio Doga Kobo – Regia: Naoya Takashi

data uscita: 14 Aprile

In Italia:

temi: Harem, Comedy, Romance, School

tratto: da light novel di Nimaru Shuichi

trama: “La mia amica d’infanzia Shida Kuroha sembra provare dei sentimenti per me. Abita alla porta accanto, è piccola e carina. Con un carattere estroverso, è il tipo di sorella premurosa, ed è uno dei suoi più grandi punti di forza…. Ma ho già il mio primo amore, la bellissima idolo della nostra scuola, la pluripremiata autrice liceale, Kachi Shirokusa! Pensandoci razionalmente, non dovrei avere possibilità con lei, ma, tornando a casa da scuola, rivolge la parola solo a me, lanciandomi un sorriso! Potrei davvero avere una possibilità, non credi?! O almeno così pensavo, ma poi ho sentito che Shirokusa ha già un fidanzato e la mia vita è peggiorata. Voglio morire. Perché non sono io?! Anche se era il mio primo amore… Mentre stavo annegando nella disperazione e nella depressione, Kuroha mi ha detto -Se è così dura per te, allora che ne dici di vendicarci?- La miglior vendetta di sempre, si tratta di questo!”

sito ufficiale – trailer

–

Sayonara Watashi no Cramer – (Good-bye, Cramer – Farewell, My Dear Cramer -さよなら私のクラマー)

scheda sul sito

Studio LIDENFILMS

data uscita: 04 Aprile

In Italia:

temi: Sports, Drama, Shounen

tratto: manga di Arakawa Naoshi

trama: Sumire Suo durante la scuola media giocava a calcio, ma senza risultati rilevanti di cui parlare, eppure la giovane ala riceve una strana offerta. La sua principale rivale, Midori Soshizaki, la invita a unirsi alla stessa squadra al liceo, con la promessa che non lascerà mai che “giochi da sola”. È un’offerta sincera, ma la domanda è se Suo la accetterà. Si apre così il sipario su una storia che raccoglie un enorme cast di calciatrici individualiste!

sito ufficiale – trailer

–

Seijo no Maryoku wa Bannou Desu – (The Saint’s Magic Power is Omnipotent – The power of the saint is all around. – 聖女の魔力は万能です)

scheda sul sito

Studio Diomedéa – Regista: Ibata Shouta

data uscita: 06 Aprile

In Italia:

temi: Romance, Fantasy

tratto: light novel di Tachibana Yuka

trama: Sei, un’impiegata di 20 anni, viene trasportata in un mondo completamente nuovo. Sfortunatamente per Sei, il rituale che l’ha evocata, inteso a produrre un “Santo” che avrebbe eliminato la magia oscura, ha portato due persone invece di una. E tutti preferiscono la seconda persona a Sei?! Ma questo va benissimo per lei, che lascia il palazzo reale per aprire un negozio che produce pozioni e cosmetici con la sua magia. Gli affari vanno a gonfie vele, e questa potrebbe non essere una brutta vita, dopotutto… finché la sua presunta santità non torna a perseguitarla.

sito ufficiale – trailer

–

Sentouin, Hakenshimasu! – (Combatants Will Be Dispatched! – 戦闘員、派遣します!)

scheda sul sito

Studio J.C.Staff – Regista: Akagi Hiroaki

data uscita: 04 Aprile

In Italia:

temi: Action, Comedy, Fantasy

tratto: light novel di Akatsuki Natsume

trama: È difficile essere in prima linea per un’organizzazione malvagia, e nessuno lo sa meglio di No.6, un combattente per la società segreta Kisaragi. Inviato in un lontano mondo alieno in una missione di ricognizione, ha un nuovo partner androide, ma come pensi di pianificare un’invasione interstellare di un mondo fantastico?!

sito ufficiale – trailer

–

Seven Knights Revolution: Eiyuu no Keishousha – (Seven Knights Revolution: The Hero’s Successor – セブンナイツ レボリューション -英雄の継承者-)

scheda sul sito

Studio LIDENFILMS, domerica

data uscita: Aprile

In Italia:

temi: Action, Adventure, Magic, Fantasy

tratto: gioco per smartphone

trama: Eoni fa valorosi eroi hanno combattuto contro le forze della “Distruzione”. Mentre le loro azioni passavano alla leggenda, il potere di questi eroi fu successivamente ereditato dai “successori” che combatterono per proteggere il mondo. Un giorno, Faria, un successore dei Sette Cavalieri, salva un ragazzo di nome Nemo. Durante la battaglia che segue, Nemo evoca il potere di un eroe e diventa a sua volta un successore. Tuttavia, l’eroe di Nemo è sconosciuto alla storia, quindi inizia un viaggio epico in cui il passato e il presente si scontrano.

sito ufficiale – trailer

–

Shadows House

scheda sul sito

Studio CloverWorks – Regia: Oohashi Kazuteru

data uscita: Aprile

In Italia:

temi: Slice of Life, Supernatural, Seinen

tratto: manga di Soumatou

trama: La storia è ambientata in una villa in stile occidentale su una scogliera, ed è incentrata sull’aristocratica e senza volto famiglia Shadow. Vivono insieme a bambole realistiche che fungono da loro volti. La storia si concentra sulla vita quotidiana degli abitanti della casa, e ne svela gradualmente i misteri.

sito ufficiale – trailer

–

Shakunetsu Kabaddi – (Burning Kabaddi – 灼熱カバディ)

scheda sul sito

Studio TMS Entertainment – Regia: Ichikawa Kazuya

data uscita: 04 Aprile

In Italia:

temi: Sports

tratto: manga di Musashino Hajime

trama: La storia è incentrata sul liceale al primo anno Tatsuya Yoigoshi, un ex talento del calcio che non ama lo sport. Viene invitato a unirsi a una squadra per lo sport di contatto kabaddi. All’inizio si fa beffe dell’idea, ma inizia ad interessarsene dopo aver visto una pratica di kabaddi.

sito ufficiale

–

Shaman King (2021)

scheda sul sito

Studio Bridge

data uscita: 01 Aprile

In Italia:

temi: Action, Adventure, Comedy, Super Power, Supernatural, Shounen

tratto: dalla nuova edizione del manga “ Shaman King ” di Takei Hiroyuki (edito in Italia da Star Comics) – da cui era già stata tratta una serie tv arrivata anche in Italia

trama: Nuovo adattamento che rinizia la storia da capo. In una notte stellata, Manta incontra Yoh Asakura, un giovane sciamano che ha la capacità di parlare con gli spiriti e la capacità di lasciarsi possedere da loro per usare i loro poteri. Yoh ha un compito pesante sulle spalle: deve diventare il Re Sciamano vincendo lo Shaman Fight, un torneo tra sciamani che si svolge solo una volta ogni 500 anni. Insieme alla sua fidanzata medium Anna Kyouyama, al suo spirito samurai Amidamaru, ed altri suoi amici, Yoh deve anche affrontare un male più grande: Hao, un uomo potente che mira a creare un nuovo mondo di soli sciamani diventando lui stesso lo Shaman King.

sito ufficiale – trailer

–

Shinkansen Henkei Robo Shinkalion Z the Animation – (新幹線変形ロボ シンカリオンZ THE ANIMATION)

scheda sul sito

Studio Olm

data uscita: 09 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Sci-Fi, Kids, Mecha

tratto: ispirato ad una linea di giocattoli

trama: Sequel di “Shinkansen Henkei Robo Shinkalion the Animation”

sito ufficiale – trailer

–

Slime Taoshite 300-nen, Shiranai Uchi ni Level Max ni Nattemashita – (I’ve Been Killing Slimes for 300 Years and Maxed Out My Level, Slime 300 – スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました)

scheda sul sito

Studio Revoroot

data uscita: 10 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Comedy, Fantasy

tratto: light novel di Morita Kisetsu

trama: “Dopo essere morta di superaffaticamento nel mondo reale, mi sono reincarnata come una strega immortale e ho passato 300 anni godendomi una vita tranquilla. Ad un certo punto, però, arrivo al livello 99! Tutti quegli anni passati a uccidere gli slime per guadagnare i soldi per pagare le bollette mi hanno dato un sacco di punti esperienza… Le voci sulla strega di livello 99 si sono diffuse, e presto sono arrivata all’orecchio di avventurieri curiosi, draghi duellanti e persino una ragazzina-mostro che mi chiama -mamma-! Questo non è un dojo, quindi non venite qui per combattermi! Non ho mai vissuto avventure, ma sono la più forte del mondo… Cosa succederà alla mia vita tranquilla?!”

sito ufficiale – trailer

–

SSSS.Dynazenon

scheda sul sito

Studio Trigger

data uscita: 02 Aprile

In Italia:

temi: Action, Sci-Fi, Mecha

tratto: storia originale

trama: Spinoff di “SSSS.Gridman”.

trailer

–

Subarashiki Kono Sekai the Animation – The World Ends with You The Animation – (すばらしきこのせかい The Animation)

scheda sul sito

Studio Shin-Ei Animation, domerica

data uscita: 10 Aprile

In Italia:

temi: Action, Adventure

tratto: dal videogames “ The World Ends with You ”

trama: Neku si risveglia nel mezzo del frenetico Scramble Crossing di Shibuya senza ricordare come ci sia arrivato. è stato trasportato su un piano di esistenza alternativo noto come Underground (UG). Ora, riluttante a partecipare al misterioso “Gioco dei Razziatori”, Neku deve collaborare con una ragazza di nome Shiki per sopravvivere. Insieme, completano le missioni e sconfiggono mostri noti come “Noise” mentre scoprono gradualmente la vera natura di questo gioco contorto. C’è solo un modo per sopravvivere a Shibuya: fidati del tuo partner.” Sopravvivranno al Gioco dei Razziatori?

sito ufficiale – trailer

–

Super Cub – (スーパーカブ)

scheda sul sito

Studio Kai

data uscita: 07 Aprile

In Italia:

temi: Slice of Life, School

tratto: light novel di Tone Kouken

trama: La storia è incentrata su Koguma, una liceale di Yamanashi. Non ha genitori, amici o hobby e la sua vita quotidiana è vuota. Un giorno, Koguma ottiene una moto Honda Super Cub usata. Questa è la prima volta che va a scuola in moto. Rimanere senza benzina e fare deviazioni diventano una piccola fonte di avventura nella vita di Koguma. È soddisfatta di questa strana trasformazione, ma la sua compagna di classe Reiko le parla di come anche lei vada a scuola in moto. Una Super Cub inizia ad aprire il mondo di una ragazza solitaria, introducendola a una nuova vita quotidiana e all’amicizia.

sito ufficiale – trailer

–

Tensura Nikki: Tensei shitara Slime Datta Ken – (The Slime Diaries: That Time I Got Reincarnated as a Slime – 転スラ日記 転生したらスライムだった件)

scheda sul sito

Studio 8bit

data uscita: 06 Aprile

In Italia:

temi: Slice of Life, Comedy, Fantasy, Shounen

tratto: da un manga di Shiba, a sua volta spinoff di una serie di light novel (da cui è stato tratto anche un manga, pubblicato in Italia dalla Star Comics con il titolo “ Vita da Slime “)

trama: Anche in un altro mondo, le vite non sono sempre in pericolo. C’è molto lavoro da fare, dal nutrire la comunità e forgiare gli elementi di cui si ha bisogno; così come un sacco di giochi! Unisciti a Limur e ai suoi amici mentre si rilassano e si godono la loro vita quotidiana.

sito ufficiale

–

Tokyo Revengers – (東京リベンジャーズ)

scheda sul sito

Studio LIDENFILMS – Regia: Hatsumi Kouichi

data uscita: 11 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Drama, School, Shounen

tratto: da un manga di Wakui Ken (edito in Italia da JPop)

trama: Takemichi Hanagaki è un freelance che ha raggiunto il picco della disperazione nella sua vita. Scopre che l’unica ragazza che abbia mai avuto in vita sua, con cui è uscito alle scuole medie, Hinata Tachibana, è stata uccisa dalla spietata Tokyo Manji Gang. Il giorno dopo aver saputo della sua morte, si trova sulla banchina della stazione e finisce per essere spinto sui binari dalla folla. Chiude gli occhi pensando che sta per morire, ma quando li riapre, in qualche modo è tornato indietro nel tempo di 12 anni. Ora che è tornato a vivere i migliori giorni della sua vita, Takemichi decide di riscattarsi salvando la sua ragazza e cambiando il se stesso da cui stava scappando.

sito ufficiale – trailer

–

Vivy: Fluorite Eye`s Song

scheda sul sito

Studio Wit Studio – Regia: Ezaki Shinpei

data uscita: 03 Aprile

In Italia:

temi: Sci-Fi

tratto: storia originale

trama: “Near Land” è un complesso parco a tema gestito interamente da AI. Vivy è la prima IA umanoide impiegata lì, dove canta per i partecipanti ogni giorno seguendo la sua direttiva di “rendere tutti felici attraverso le canzoni”. Un giorno un’intelligenza artificiale di nome Matsumoto appare davanti a lei, dicendo che viene da 100 anni nel futuro con la missione di lavorare con Vivy per fermare la guerra tra umani e intelligenze artificiali che sta per arrivare.

sito ufficiale – trailer

–

Yakunara Mug Cup mo – (Let’s Make a Mug Too – Yakumo – やくならマグカップも)

scheda sul sito

Studio Nippon Animation

data uscita: Aprile

In Italia:

temi: Slice of life

tratto: da un manga

trama: La città di Tajimi, situata nella parte meridionale della Prefettura di Gifu, in Giappone, è famosa per la terracotta Mino. La città è costellata di storici produttori di ceramiche e musei d’arte ceramica. Dispone di strutture in cui puoi cimentarti nella produzione di ceramiche e molti ristoranti che servono cibo su piatti Minoware. La storia inizia quando una studentessa si trasferisce in una strada commerciale a Tajimi. Molti incontri l’aspettano. Cosa scoprirà in una città famosa per la ceramica?

sito ufficiale

–

Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru Churutto! – (結城友奈は勇者である ちゅるっと!)

scheda sul sito

Studio W-Toon Studio, DMM.futureworks

data uscita: Aprile

In Italia:

temi: Slice of Life, Comedy, Drama, Magic, Fantasy

tratto: videogioco

trama: La storia dell’anime è ambientata nell’era degli dei, anno 300. Durante la crisi di Shinju, all’interno dell’albero divino vengono evocati nel mondo eroi e fanciulle di ogni epoca. Le ragazze dell’Hero Club della Sanshuu Junior High School si uniscono come parte di un’enorme famiglia di 27 membri. Fuu Inubouzaki, il presidente del club che ha riunito questi potenti amici, annuncia lo sviluppo del tanto atteso Hero Club Udon.

sito ufficiale

–

Yuukoku no Moriarty 2nd Season – (Moriarty the Patriot 2nd Season – 憂国のモリアーティ)

scheda sul sito

Studio Production I.G

data uscita: 04 Aprile

In Italia:

temi: Mystery, Historical, Psychological, Shounen

tratto: dal manga “Moriarty the Patriot” (edito in Italia dalla Planet Manga)

trama: Seconda stagione dell’anime dedicato allo storico nemico di Sherlock Holmes.

sito ufficiale – trailer