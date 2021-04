anime – BAKUTEN!! (Backflip!!) – di Toshimasa Kuroyanagi

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Bakuten!! – (バクテン!!)

Traduzione: “Backflip” che è il Salto mortale all’indietro

Titolo internazionale: Backflip!!

Genere: serie tv – scolastico, slice of life, sportivo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 4 – in corso (previsti 12)

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2021 – in corso

Rete tv giapponese: Aniplex

Trasmissione: venerdì alle 00:55 (JST)

Tratto: storia originale

Director: Toshimasa Kuroyanagi

Series Director: Seishirō Nagaya

Series Composition: Toshizo Nemoto

Script: Toshizo Nemoto

Character design: Yuka Shibata

Music: Yuki Hayashi

Studios: Zexcs

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Backflip!!

Distributore: Crunchyroll Italia.

Sigle:

Opening

“Seishun no Enbu” by Centimillimental

Ending

“Anata ga Iru” by wacci

Trailer



TRAMA

Alle medie Futaba Shotaro giocava a baseball, quando è rimasto folgorato da una esibizione di ginnastica artistica maschile. Così per la scuola superiore non ha avuto dubbi, e si è iscritto alla Soshukan, che ha un club di quella disciplina.

Questo tipo di ginnastica è uno sport di squadra, ma nella palestra scolastica il più bravo e famoso è Ryoya Misato, una vera star. Riuscirà a raggiungerlo?

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Shimba Tsuchiya – Shotaro Futaba

Kaito Ishikawa – Ryoya Misato

Daisuke Ono – Masamune Shichigahama

Hiro Shimono – Nagayoshi Onagawa

Hiroshi Kamiya – Kotaro Watari

Takashi Kondo – Keisuke Tsukidate

Ayane Sakura – Asawo Kurikoma

Ayumu Murase – Mashiro Tsukiyuki

Daiki Yam-hita – Shunsuke Azuma

Katsuyuki Konishi – Tōru Takase

Kenichi Suzumura – Yōjirō Mutsu

Kenichirō Matsuda – Shūji Mabuchi

Reina Ueda – Ayumi Futaba

Sōma Saitō – Kyōichi Ryūgamori

Takahiro Sakurai – Shūsaku Shida

Tomokazu Sugita – Hideo Ominato

