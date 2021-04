anime – BISHOUNEN TANTEIDAN (Pretty Boy Detective Club) – di Akiyuki Shinbou, Hajime Ohtani

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Bishounen Tanteidan – Bishounen Series – (美少年探偵団)

Titolo internazionale: Pretty Boy Detective Club

Genere: serie tv – mistero, scolastico, onirico/surreale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2021 – in corso

Rete tv giapponese: Aniplex

Trasmissione: domenica alle 02:00 (JST)

Tratto: da una serie di romanzi di Nisio Isin

Directors: Akiyuki Shinbou, Hajime Ohtani

Series Composition: Akiyuki Simbo, Fuyashi Tou

Script: Yukito Kizawa

Character design: Hiroki Yamamura

Music: EFFY, Masatomo Ota

Studios: Shaft

In Italia: inedito

Sigle

Opening

“shake & shake” by sumika

Trailer



TRAMA

La studentessa delle medie Mayumi Dojima entra, quasi per caso, nell’eccentrico club “Pretty Boy Detective”, che riunisce cinque bei ragazzi che indagano sui misteri della scuola, e aiutano chiunque abbia bisogno… ma a loro modo.

Come tutte le opere più recenti di Akiyuki Shinbou, lo stile della serie è molto particolare, tra l’onirico e il surreale.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Ayumu Murase – Manabu Sо̄tо̄in

Gen Sato – Sо̄saku Yubiwa

Maaya Sakamoto – Mayumi Dōjima

Shougo Yano – Hyо̄ta Ashikaga

Taito Ban – Nagahiro Sakaguchi

Toshiki Masuda – Michiru Fukuroi

Hiroki Nanami – Rei

Kousuke Toriumi – Rai Fudatsuki

OPERE RELATIVE

Light novel

– Bishounen Tanteidan – opera capostipite

Anime

– Bishounen Tanteidan

LINK relativi all’opera

Altre opere di Akiyuki Shinbo presenti sul sito:

RECENSIONI