anime – FATE/EXTRA: LAST ENCORE – di Akiyuki Shinbo, Yukihiro Miyamoto

Titolo originale: Fate/Extra Last Encore

Titolo internazionale: Fate/Extra Last Encore

Genere: serie tv – psicologico, azione, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: la serie è composta da 10 episodi, più 3 ova che la concludono.

Anno di uscita in Giappone: 2018

Rete tv giapponese: Netflix

Tratto: Basata sulla serie di videogiochi Fate/Extra.

Director: Akiyuki Shinbo, Yukihiro Miyamoto

Series Composition: Kinoko Nasu

Script: Hikaru Sakurai, Kinoko Nasu

Character design: Hiroki Yamamura, Masaaki Takiyama

Music: Satoru Kousaki

Studios: Shaft

Titolo in Italia: Fate/Extra Last Encore

Anno di pubblicazione in Italia: 2018

Trasmissione tv online: Netflix, doppiato in italiano

Censura: no

Edizione italiana: Netflix Italia

Sigle:

Opening Theme

“Bright Burning Shout” by Takanori Nishikawa

Ending Theme

“Tsuki to Hanataba” by Sayuri

Trailer



TRAMA

Una guerra del Graal mai vista in un nuovo mondo, uno virtuale. La storia parla di Hakuno Kishinami e… Hakuno Kishinami? E del suo/loro servant Saber.

Dubbing Studio: SDI Media Italy

Doppiatori italiani

Jacopo Calatroni – Hakuno Kishinami

Debora Magnaghi – Nero Claudius

Alessandro D’Errico – Twice H. Pieceman

Chiara Francese – Rin Tohsaka

Claudio Moneta – Julius B. Harway

Giada Bonanomi – Rani VIII

Marco Balzarotti – Dan Blackmore

Martina Felli – Misao Amari

Ruggero Andreozzi – Shinji Matou

Sabrina Bonfitto – Sakura Matou

Valentina Pallavicino – Alice

OPERE RELATIVE

La saga di “Fate/…” è molto grande e variegata, con tanti spinoff.

Visual Novel

– Fate/Stay Night – opera capostipite

– Fate/Zero

Anime, Serie tv

– Fate/Stay Night – opera d’animazione capostipite

– Fate/Zero

– Fate/Zero 2

– Fate/stay night: Unlimited Blade Works

– Fate/stay night: Unlimited Blade Works 2

– Fate/Apocrypha

– Fate/Kaleid liner Prisma Illya

– Lord El-Melloi II Sei no Jikenbo: Rail Zeppelin Grace Note

Light Novel

– Fate/Stay Night

– Lord El-Melloi II Sei no Jikenbo: Rail Zeppelin Grace Note

Manga

– Fate/Stay Night

– Lord El-Melloi II Sei no Jikenbo: Rail Zeppelin Grace Note

