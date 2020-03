Giappone: Anime PRIMAVERA 2020

–

Studio P.A. Works – Regista: Hashimoto Masakazu

data uscita: 10 Aprile

In Italia: Yamato Animation

temi: Historical

tratto: storia originale

trama: Dopo un incidente il geniale, ma socialmente inetto, ingegnere Appare Sorano e il samurai Kosame Isshiki, si ritrovano alla deriva su una

barca che dal Giappone li porta in America. Al verde, i due decidono di competere nella corsa Trans-America “Wild Race” per vincere il premio e tornare in patria. I due si scontrano con folli rivali e fuorilegge, mentre corrono attraverso il selvaggio West, dalla linea di partenza a Los Angeles fino al traguardo a New York; nell’auto a vapore che hanno costruito.

Argonavis from BanG Dream! – (アルゴナビス from BanG Dream!)

Studio Sanzigen – Regista: Nishikiori Hiroshi

data uscita: 10 Aprile

In Italia:

temi: Music

tratto: storia originale, spinoff della saga “BanG Dream!”

trama: Ren Nanahoshi è uno studente universitario solitario, che non è bravo a comunicare con gli altri. Un giorno, mentre sta cantano da solo al karaoke, viene ascoltato per caso da due ragazzi, Yuuto e Wataru, che gli chiedono di entrare nella loro band.

Arte – (アルテ)

Studio Seven Arcs – Regista: Hamana Takayuki

data uscita: 04 Aprile

In Italia:

temi: Slice of Life, Historical, Drama, Romance, Seinen

tratto: dal manga “Arte” di Ookubo Kei (edito in Italia dalla Planet Manga)

trama: Firenze, inizi del XVI secolo. Il luogo di nascita dell’era rinascimentale, dove l’arte è fiorente. In un piccolo angolo di questa vasta città, inizia il viaggio di una giovane nobile di nome Arte. Sogna di diventare un’artista, ma è una carriera impossibile per una ragazza nata in una famiglia nobile, infatti a quei tempi l’arte era una professione esclusivamente maschile. Nonostante queste sfide, Arte persevera nel duro lavoro e nell’atteggiamento positivo!

Baki 2nd Season – (バキ― 2)

Studio TMS Entertainment

data uscita: 04 Giugno

In Italia: Netflix

temi: Action, Martial Arts, Shounen

tratto: manga “Baki” di Itagaki Keisuke (edito in Italia da Planet Manga)

trama: seguito della serie tv “Baki”. Continuano le avventure di Baki Hanma, che cerca di farsi strada nel mondo della lotta da strada.

Beyblade Burst Super King – (ベイブレードバースト スパーキング)

Studio Olm

data uscita: 03 Aprile

In Italia:

temi: Action, Sci-Fi, Adventure, Sports, Shounen

tratto: storia originale

trama: nuovo capitolo della saga “Bebyblade”.

Bessatsu Olympia Kyklos – (オリンピア・キュクロス)

Studio – Regista: Fujii Ryou

data uscita: 20 Aprile

In Italia:

temi: Slice of Life, Comedy, Historical, Sports, Seinen

tratto: dal manga di Yamazaki Mari

trama: Ogni episodio dura 5 minuti. Demetrio, timido e gentile pittore di vasi nell’antica Grecia, che non ama lo sport e le competizioni, un giorno è costretto a inventare un gioco per competere con il sindaco della città vicina, al fine di salvare il suo villaggio. Mentre si nasconde all’interno di un grande vaso fuori dal suo laboratorio, un fulmine lo colpisce, e Demetrio si ritrova a Tokyo, in Giappone, durante le Olimpiadi estive del 1964.

BNA – (Brand New Animal – BNA ビー・エヌ・エー)

Studio Trigger – Regista: Yoshinari You

data uscita: 09 Aprile

In Italia: Netflix

temi: Fantasy

tratto: storia originale

trama: Serie ambientata nel 21 ° secolo, in cui l’esistenza di animali umanoidi è stata rivelata al mondo dopo essere stata oscurata per secoli. Michiru, una normale studentessa, si trasforma improvvisamente in un tanuki. Scappa, e si rifugia in una speciale area della città chiamata Anima City” che è stata istituita 10 anni fa affinché gli animali umani potessero vivere come loro stessi. Lì Michiru incontra Shirou, un lupo-umano che odia però gli umani normali. Grazie a lui Michiru inizia a conoscere lo stile di vita e le preoccupazioni della sua nuova gente; ma poi i due vengono coinvolti in un incidente…

Bungou to Alchemist: Shinpan no Haguruma – (文豪とアルケミスト 〜審判ノ歯車〜)

Studio Olm – Regista: Watanabe Toshinori

data uscita: 04 Aprile

In Italia:

temi: Action, Adventure, Fantasy

tratto: videogames di DMM Games

trama: Sei in un mondo in cui puoi incontrare famosi scrittori storici giapponesi. Con un gruppo composto da altri scrittori, ti immergi nei libri contaminati per purificarli, sbloccare segreti e ottenere nuovi alleati.

Cardfight!! Vanguard Gaiden: If – (カードファイト!! ヴァンガード外伝 イフ-if-)

Studio TMS Entertainment

data uscita: 25 Aprile

In Italia:

temi: Action, Game, Adventure, Demons

tratto: storia originale, ma spinoff di “ Cardfight!! Vanguard ”

trama: La serie esplorerà un universo alternativo alla serie principale di Vanguard, e si concentrerà su Kouji Ibuki e Suiko Tatsunagi.

Digimon Adventure – (Digimon Adventure 2020 – デジモンアドベンチャー)

Studio Toei Animation – Regista: Mitsuka Masato

data uscita: 05 Aprile

In Italia:

temi: Action, Adventure, Comedy, Kids, Fantasy

tratto: da una serie di videogiochi. L’anime è il remake della serie tv “Digimon Adventure” trasmessa anche in Italia da Raidue, con alcune novità.

trama: La storia inizia a Tokyo quando si verifica un malfunzionamento della rete su larga scala. Taichi si sta preparando per il suo viaggio estivo in campeggio nel fine settimana, quando si verifica l’incidente. La madre di Taichi e la sorella minore Hikari rimangono bloccate su un treno, e Taichi si dirige a Shibuya per aiutarle. Tuttavia, mentre si reca lì, incappa uno strano fenomeno che lo porta nel mondo digitale insieme agli altri Digiprescelti.

Fruits Basket (2019) 2nd Season – (フルーツバスケット 2nd season)

Studio TMS Entertainment – Regista: Yoshihide Ibata

data uscita: 07 Aprile

In Italia:

temi: Slice of Life, Comedy, Supernatural, Drama, Romance, Shoujo

tratto: dal manga “Fruits Basket” di Natsuki Takaya (edito in Italia dalla Planet Manga)

trama: 2° stagione della serie tv “Fruits Basket“. Riuscirà Toru ad aiutare i membri della famiglia Soma a liberarsi della maledizione che grava su di loro?

Fugou Keiji: Balance:Unlimited – (富豪刑事 Balance:UNLIMITED)

Studio CloverWorks – Regista: Itou Tomohiko

data uscita: 10 Aprile

In Italia:

temi: Mistery

tratto: romanzi gialli di Tsutsui Yasutaka

trama: Daisuke Kambe è l’erede di una delle famiglie più ricche del Giappone, e viene assegnato come detective alla Task Force sulla prevenzione del crimine moderno (alias MCPTF), presso il dipartimento di polizia metropolitana di Tokyo. Sfruttando appieno la sua vasta ricchezza familiare, non bada a spese per la risoluzione di reati complessi e ha la tendenza a valutare tutto, comprese le vite umane, in termini di valore monetario.

Haru Katou, un detective con un cuore compassionevole che crede che il denaro non sia tutto, viene scelto come partner di Kambe, ma i due da subito si scontrano. Pur avendo personalità diametralmente opposte, i due uniscono le forze per affrontare crimini e misteri apparentemente irrisolvibili.

Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 2045 – (Koukaku Kidoutai: SAC_2045 – 攻殻機動隊 SAC_2045)

Studio Production I.G, Sola Digital Arts

data uscita: 23 Aprile

In Italia: Netflix

temi: Action, Military, Sci-Fi, Police, Mecha, Seinen

tratto: dal manga “Ghost in the shell” di Masamune Shirow (edito in Italia da Star Comics), che ha dato il via a diversi prodotti e spinoff

trama: Motoko Kusanagi e Batou vengono chiamati per un nuovo caso. Serie tv per il web, in grafica CG.

Girl Gaku. Hijiri Girls Square Gakuin – (ガル学. ~聖ガールズスクエア学院~)

Studio OLM, Wit Studio – Regista: Takahashi Norihito

data uscita: 06 Aprile

In Italia:

temi: Music, School

tratto: storia originale, ma basato su idol realmente esistenti

trama: L’anime è ambientato nella Holy Girls Square Academy, un’accademia per la formazione di attori professionisti. L’anime si concentrerà sulle studentesse che mirano a partecipare al grande evento annuale dell’Accademia, “l’Arena delle ragazze”.

Gleipnir – (グレイプニル)

Studio Pine Jam – Regista: Yoneda Kazuhiro

data uscita: 05 Aprile

In Italia:

temi: Action, Mystery, Supernatural, Ecchi, Seinen

tratto: dal manga “Gleipnir” di Sun Takeda (edito in Italia dalla Planet Manga)

trama: Shuuichi Kagaya non è umano normale. Ha un innaturale senso dell’olfatto, e può trasformarsi in una sorta di bestia incredibilmente potente. Fa tutto il possibile per evitare di essere scoperto, ma nessuna buona azione rimane impunita, e la sua decisione di usare il suo potere per salvare una ragazza segna la fine della sua vita tranquilla.

Gundam Build Divers Re:Rise 2nd Season – ( ガンダムビルドダイバーズRe:RISE)

Studio Sunrise Beyond

data uscita: 09 Aprile

In Italia:

temi: Action, Sci-Fi, Mecha

tratto: storia originale

trama: seconda stagione del nuovo franchise di Gundam.

Hachi-nan tte, Sore wa Nai deshou! – (The 8th son? Are you kidding me? – 八男って、それはないでしょう!)

Studio SynergySP, Shin-Ei Animation – Regista: Miura Tatsuo

data uscita: 02 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Fantasy

tratto: Light novel

trama: Ichinomiya Shingo, un 25enne che lavora in un’azienda, mentre pensa alla giornata lavorativa dell’indomani, va a dormire. Tuttavia, quando si sveglia, si ritrova in una stanza a lui sconosciuta e si rende conto che si trova all’interno di un corpo di 6 anni, con la sua mente però da adulto. Presto apprende che si chiama Wendelin Von Benno Baumeister, ed è il figlio più giovane di una povera famiglia nobile, che vive in un paesello. Fortunatamente, viene benedetto con un talento molto raro, la magia. Sfortunatamente, anche se il suo talento potrebbe portare prosperità alla sua famiglia, porterà invece dei disastri…

Hakushon Daimaou 2020 – (Il mago pancione Etcì – The Genie Family)

Studio Tatsunoko Production

data uscita: 11 Aprile

In Italia:

temi: Kids, Comedy, Fantasy

tratto: dalla serie tv “ Il mago pancione Etcì ” (“Hakushon Daimaou”), trasmessa in Giappone nel 1969 (e in Italia nel 1983); realizzata per festeggiare i 50 anni della saga

trama: La storia è ambientata 50 anni dopo l’anime del 1969, con il nipote di Kan-chan, Kantarou Yodayama, che incontra Akubi mentre parte per un viaggio per prepararsi a diventare regina. Nel mondo umano, Kantarou e Akubi affrontano varie avventure, trovano lavoro e imparano l’importanza di avere sogni.

Honzuki no Gekokujou: Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan o Erande Iraremasen – (Ascendance of a Bookworm 2nd Season – 本好きの下剋上 ~司書になるためには手段を選んでいられません~ 第2期)

Studio Ajia-Do – Regista: Hongou Mitsuru

data uscita: 05 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Slice of Life, Fantasy

tratto: Light Novel

trama: sequel della serie tv “ Honzuki no Gekokujou

Houkago Teibou Nisshi – (Diary of Our Days at the Breakwater – 放課後ていぼう日誌)

Studio Doga Kobo – Regista: Ookuma Takaharu

data uscita: 07 Aprile

In Italia:

temi: Slice of Life, Comedy, School, Seinen

tratto: manga di Kosaka Yasuyuki

trama: Hina è una ragazza che preferisce stare a casa, che ama l’artigianato e si trasferisce in una città sul mare per continuare gli studi alle superiori. Incontra l’ufficiale Kuroiwa mentre cammina lungo un terrapieno, e si unisce al suo misterioso “Embankment Club”. A Hina non piacciono le creature del mare, ma inizia a pescare con i suoi compagni di club. A poco a poco inizia ad apprezzare il fascino dell’oceano.

Idolish Seven: Second Beat! – (アイドリッシュセブン Second BEAT!)

Studio TROYCA

data uscita: 05 Aprile (l’anime era stato distribuito in via streaming a gennaio, questa è la trasmissione tv regolare)

In Italia: Crunchyroll

temi: Music, Idol

tratto: videogames della Bandai Namco Online

trama: sequel di “Idolish Seven”, con la storia di sette idol maschili che cercano la fama.

Jashin-chan Dropkick`2 – (False God My Dropkick 2nd Season – Dropkick on My Devil!! 2nd Season – 邪神ちゃんドロップキック’(ダッシュ))

Studio Nomad

data uscita: 06 Aprile

In Italia:

temi: Comedy, Supernatural

tratto: manga di Yukiwo

trama: sequel di “Jashin-chan Dropkick”. Yurine convoca per sbaglio una ragazza demone con la coda di un cobra, Jashin-chan. Dovranno vivere insieme fino a quando Yurine non troverà il modo di rimandare Jashin-chan all’inferno, o fino a quando Jashin-chan non ucciderà Yurine.

Kaguya-sama wa Kokurasetai? Tensai-tachi no Ren`ai Zunousen – (Kaguya-sama: Love is War 2nd Season – かぐや様は告らせたい?~天才たちの恋愛頭脳戦~)

Studio A-1 Pictures – Regista: Hatakeyama Mamoru

data uscita: 11 Aprile

In Italia:

temi: Comedy, Psychological, Romance, School, Seinen

tratto: dal manga “Kaguya-sama: Love is War” di Akasaka Aka (edito in Italia da Star Comics)

trama: sequel della serie tv “ Kaguya-sama wa Kokurasetai “. Continua la “lotta romantica” tra Miyuki Shirogane e Kaguya Shinomiya, su chi si dichiarerà per primo.

Kakushigoto – (Hidden Things – かくしごと)

Studio Ajia-Do – Regista: Murano Yuuta

data uscita: 02 Aprile

In Italia:

temi: Slice of Life, Comedy, Shounen

tratto: manga di Kumeta Kouji

trama: Questa storia parla di Gotou Kakushi, un artista che disegna manga un po’ volgari, che cerca di nasconderlo per il bene di sua figlia, Hime. Una storia sul rapporto padre-figlia.

Kami no Tou – Tower of God – (Sin-ui Tap – 神之塔)

Studio Telecom Animation Film – Regista: Sano Takashi

data uscita: 02 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Adventure, Mystery, Drama, Fantasy

tratto: webtoon di SIU

trama: La storia ruota attorno a un ragazzo di nome Twenty-fifth Bam, che ha trascorso gran parte della sua vita intrappolato sotto una vasta e misteriosa Torre, con solo la sua amica Rachel, a fargli compagnia. Quando Rachel entra nella Torre, anche Bam riesce ad aprire la porta, e affronta sfide ad ogni piano di questa torre mentre cerca di trovare la sua amica.

Kingdom 3 – ( キングダム 第3シリーズ)

Studio Signpost – Regista: Imaizumi Ken`ichi

data uscita: 06 Aprile

In Italia:

temi: Action, Military, Historical, Seinen

tratto: dal manga “Kingdom” di Hara Yasuhisa (edito in Italia da JPop)

trama: Terza stagione di “Kingdom”, che coprirà l’Arco dell’Alleanza.

Kitsutsuki Tanteidokoro – (Woodpecker Detective’s Office – 啄木鳥探偵處)

Studio LIDENFILMS – Regista: Makino Tomoe

data uscita: 13 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Mystery, Historical

tratto: romanzo di Ii kei

trama: La storia è ambientata nel 1909 durante l’era giapponese Meiji, e si concentra sulle versioni immaginarie dei realmente esistenti poeta Takuboku Ishikawa e del linguista Kyousuke Kindaichi, che si conoscevano nella vita reale. Takuboku gestisce un’agenzia investigativa privata per sostenere la sua famiglia. Entrambi iniziano a indagare su un caso di presunte apparizioni di fantasmi nell’edificio Asakusa Junikai, noto anche come Ryounkai.

Listeners

Studio Mappa – Regista: Andou Hiroaki

data uscita: 04 Aprile

In Italia:

temi: Sci-Fi, Music

tratto: storia originale

trama: Serie ambientata in un mondo in cui non esiste nulla chiamato “musica”. Gli umani hanno paura delle forme di vita misteriose conosciute come Miminashi (letteralmente,” senza orecchie”), e le uniche persone che possono resistere al Miminashi sono le “Preghiere” che possono collegare e pilotare il mecha “Equipaggiamento” .

Echo, un ragazzo che vive nella città di Liverchester a picco sul mare, è stato testimone del leggendario eroe Prayer Jimi ,nella grande battaglia di Fes contro i Miminashi dieci anni fa. Da allora, tiene in grande considerazione le “preghiere”. Un giorno, Echo sta scavando, quando incontra Myu, una ragazza priva di ricordi e un jack di ingresso audio vuoto sulla sua vita. I due intraprendono un viaggio per scoprire la verità su Myu…

Major 2nd: 2nd Season – ( メジャーセカンド)

Studio Olm

data uscita: 04 Aprile

In Italia:

temi: Comedy, Sports, Drama, Shounen

tratto: manga di Mitsuda Takuya

trama: seconda stagione di “Major 2”, dedicato ad un club scolastico di baseball.

Mewkledreamy – (ミュークルドリーミー)

Studio J.C.Staff

data uscita: 05 Aprile

In Italia:

temi: Adventure, Kids, Fantasy

tratto: storia originale, ma basata su un serie di pupazzi della Sanrio

trama: La storia inizia quando una ragazza di nome Yume vede cadere qualcosa dal cielo, e incontra un gattino di colore viola pallido di nome Mew. Scopre che ha il potere di “Yume Synchro” (Dream Synchro) ovvero di entrare nei sogni. Lì, la ragazza e Mew raccolgono le pietre dei sogni.

Motto! Majime ni Fumajime Kaiketsu Zorori – (もっと! まじめにふまじめ かいけつゾロリ)

Studio Ajia-Do, Bandai Namco Pictures

data uscita: 05 Aprile

In Italia:

temi: Adventure, Comedy, Kids

tratto: libro per bambini

trama: nuovo capitolo della saga del ladro Zorori.

Nami yo Kiite Kure – Born to be on Air! – (Wave, Listen to Me! – 波よ聞いてくれ)

Studio Sunrise – Regista: Minamikawa Tatsuma

data uscita: 03 Aprile

In Italia:

temi: Comedy, Drama, Romance, Seinen

tratto: manga “Born to be on Air!” di Samura Hiroaki (edito in Italia da Star Comics)

trama: Koda Minare è una cameriera frustata ed eccentrica che, con l’inganno, viene ingaggiata dal direttore di una radio locale come speaker.

Neko Neko Nihonshi 5th Season – (Meow Meow Japanese History – ねこねこ日本史 第5期)

Studio Joker Films

data uscita: 08 Aprile

In Italia:

temi: Historical, Parody, Kids, Samurai

tratto: web manga

trama: Nuova stagione della saga storica, che rivede gli eventi chiave del Giappone con gatti come protagonisti.

No Guns Life 2nd Season – (ノー・ガンズ・ライフ)

Studio Madhouse – Regista: Itou Naoyuki

data uscita: 10 Aprile

In Italia:

temi: Action, Sci-Fi, Seinen

tratto: dal manga “No Guns Life” di Karasuma Tasuku (edito in Italia dalla Star Comics)

trama: Seguito della serie tv “No Guns Life”. Continua la ricerca del suo passato di Inui Juuzou, che non ha ricordi della sua vita e del suo corpo prima che la sua testa fosse trasformata in una pistola.

Norimono Man: Mobile Land no Car-kun – (のりものまん モービルランドのカークン)

Studio CloverWorks

data uscita: 02 aprile

In Italia:

temi: Cars, Comedy, Kids, Slice of Life

tratto: storia originale, ma che prende spunto da dei giocattoli

trama: Storia per bambini, ambientata in una città di macchine parlanti.

Ore no Yubi de Midarero.: Heitengo Futarikiri no Salon de… – (OreYubi- Crazy Over His Fingers – 俺の指で乱れろ。~閉店後二人きりのサロンで…~)

Studio Magic Bus

data uscita: 06 Aprile

In Italia:

temi: Ecchi, Hentai, Romance

tratto: manga

trama: Fumi lavora come assistente in un famoso salone di bellezza in città, e mira a diventare una parrucchiera. Il suo tutor è Sousuke, un bravo parrucchiere professionista. Una sera, i due rimangono soli dopo la chiusura del negozio e…

Otome Game no Hametsu Flag shika Nai Akuyaku Reijou ni Tensei Shiteshimatta… – (Hamefura – I Reincarnated into an Otome Game as a Villainess With Only Destruction Flags… – Destruction Flag Otome – 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…)

Studio Silver Link. – Regista: Inoue Keisuke

data uscita: 05 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Comedy, Drama, Romance, Fantasy, School

tratto: Light Novel

trama: La ricca ereditiera Katarina Claes viene colpita in testa da una roccia, e recupera i ricordi della sua vita passata. Ricorda che era una ragazza del nostro mondo, rinata nel gioco Fortune Lover, un otome game di cui era ossessionata… ma è stata scelta come il personaggio cattivo che cerca di sventare le relazioni della protagonista! Il miglior finale del gioco per Katarina è l’esilio, e il peggiore, la morte! Dovrà trovare un modo per evitare di innescare le flag del destino e creare il proprio futuro felice!

Poccolies

Kachidoki Studio

data uscita: 06 Aprile

In Italia:

temi: Slice of Life, Kids

tratto: basato sui sticker della linea Poccolies, di Sony Digital Entertainment, dell’app Line

trama: Storia di un mondo assurdo popolato da animali muscolosi.

Princess Connect! Re:Dive – (Priconne – プリンセスコネクト!Re:Dive)

Studio CygamesPictures – Regista: Kanasaki Takaomi

data uscita: 07 Aprile

In Italia:

temi: Action, Adventure, Fantasy

tratto: videogames di Cygames (da cui era già stato tratto un oav dal 2015)

trama: Re:Dive segue le avventure di un manipolo di eroi nella terra di Astoria: Yuuki, un giovane che soffre di amnesia; Kokkoro, una piccola guida che si occupa di Yuuki; Pecorine, una bella spadaccina che ha costantemente fame; e Karyl, una ragazza magica dalle orecchie di gatto con una personalità cool. Questi fatidici quattro formano una gilda intitolata “Bishoku-dono” (“Sala epicurea”) e intraprendono insieme avventure deliziose.

Shachou, Battle no Jikan Desu!– (President, It’s Time for Battle! – Shachibato The Animation – 社長, バトルの時間です!)

Studio C2C – Regista: Ikeshita Hironori

data uscita: 05 Aprile

In Italia:

temi: Action, Adventure, Fantasy

tratto: videogames per cellulari

trama: Il gioco di ruolo di strategia isekai è ambientato in un mondo in cui i cancelli dimensionali sono comparsi all’improvviso nei cieli, aprendo portali a innumerevoli sotterranei. La storia vede un presidente della compagnia che impiega avventurieri per affrontare dungeon pieni di mostri per recuperare i tesori che si trovano al suo interno. Il giocatore “recluta” o addestra combattenti, maghi, cavalieri, cacciatori, ladri e altre classi di dipendenti, quindi li invia in battaglia.

Shadowverse – (シャドウバース)

Studio Zexcs – Regista: Kawaguchi Keiichirou

data uscita: 07 Aprile

In Italia:

temi: Fantasy, Game

tratto: gioco di carte (dal quale era già stato tratto un oav)

trama:

Shin Sakura Taisen the Animation – Sakura Wars – (New Sakura Wars the Animation – 新サクラ大戦 the Animation)

Studio SANZIGEN – Regista: Ono Manabu

data uscita: 03 Aprile

In Italia:

temi: Sci-Fi, Adventure, Mecha, Shounen

tratto: videogames della Sega, che hanno dato il via a diversi spinoff in versione manga e anime

trama: nuova serie tv della saga di Sakura Taisen (Sakura Wars). Nel 1930, due anni dopo gli eventi di “So Long, My Love”, la Grande Guerra dei Demoni si è conclusa ma con l’annientamento delle divisioni Fiori di Imperial, Paris e New York Combat Revues.

Dieci anni dopo, nel 1940, il capitano della Marina giapponese imperiale Kamiyama Seijuurou viene assegnato come capitano della nuova Divisione Fiori della Imperial Combat Revue a Tokyo. La divisione affronta ancora una volta una nuova invasione di demoni e partecipa al prossimo torneo; mentre cerca di tenere aperta la propria casa all’Imperial Theater.

Shironeko Project: Zero Chronicle – (White Cat Project – Rune Story – Zero Chronicle- 白猫プロジェクトZERO CHRONICLE)

Studio Project No.9 – Regista: Jinbou Masato

data uscita: 06 Aprile

In Italia:

temi: Action, Adventure, Magic, Fantasy

tratto: videogames

trama: In un mondo composto da numerose isole, un giovane eroe dell’isola di Astora incontra l’avventuriero Kyle e lo segue in una spedizione. Incontrano una misteriosa ragazza di nome Iris e un gatto bianco parlante, e insieme si dirigono verso le rovine dell’isola, dove trovano un’isola volante. Kyle viene consumato dall’oscurità lì, e il gruppo decide di viaggiare fino alle estremità del mondo sull’isola volante per trovare le sette “Grandi Rune”, seguendo le parole di Kyle prima che scompaia.

Shokugeki no Souma: Gou no Sara – Food Wars 5 – (食戟のソーマ 豪ノ皿)

Studio J.C.Staff – Regista: Yonetani Yoshitomo

data uscita: 11 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Ecchi, School, Shounen

tratto: dal manga “Food Wars” (edito in Italia da Goen)

trama: Quinta stagione del torneo di cucina che vede impegnati Soma e i suoi amici.

Sword Art Online: Alicization – War of Underworld (Sword Art Online III 3rd Season – ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld)

Studio A-1 Pictures

data uscita: 26 Aprile

In Italia: Dynit

temi: Action, Game, Adventure, Romance, Fantasy

tratto: Light novel (edite in Italia da JPop)

trama: Terza stagione di “Sword Art Online 3: Alicization”. Parte finale dell’arco di Alicization.

Tamayomi

Studio A-CAT – Regista: Fukushima Toshinori

data uscita: 01 Aprile

In Italia:

temi: Sports, School

tratto: manga

trama: Durante la scuola media Yomi Takeda non è stata in grado di andare molto lontano in un torneo di baseball tra scuole. Dato che il ricevitore della squadra non era al suo livello, non poteva usare la sua mossa caratteristica, il “lancio magico”, e alla fine si è pentita di non poterla usare. Al liceo decide di smettere di giocare, così va alla Shin Koshigaya High School, una scuola senza club di baseball. Ma lì ritrova l’amica di infanzia Tamaki Yamazaki, che da piccola giocava a palla con lei, ed ora è una ricevitrice. Le due decidono allora di fondare una squadra di baseball.

Tomika Kizuna Gattai: Earth Granner – (Tomica Bond Combination Earth Granner -トミカ絆合体 アースグランナー)

Studio Olm

data uscita: 05 Aprile

In Italia:

temi: Action, Sci-Fi, Adventure, Mecha

tratto: gioco di carte

trama: La storia è incentrata sulle battaglie tra il misterioso nemico alieno Dark Spinner e l’unità di difesa segreta Earth Granner sull’energia terrestre, l’energia generata dalla rotazione terrestre.

Tsugu Tsugumomo – (Tsugumomo 2 – 続・つぐもも)

Studio Zero-G

data uscita: 05 Aprile

In Italia:

temi: Action, Comedy, Supernatural, Ecchi, School, Seinen

tratto: manga

trama: sequel della serie tv “Tsugumomo”. Kazuya Kagami non esce mai senza il prezioso obi che sua madre gli diede. Un bel giorno, una ragazza vestita col kimono gli appare davanti. Il nome di codesta fanciulla è Kiriha, e da quel momento inizierà ad animare le giornate di Kazuya assieme alla sua sorella iperprotettiva e alla sua amica d’infanzia Chisato.

TV Yarou Nanana: Kaibutsu Kraken o Oe! – (TV Yarou Nanaana Season 3 – テレビ野郎 ナナーナ 怪物クラーケンを追え!)

Studio Crocodile

data uscita: 16 Aprile

In Italia:

temi: Adventure, Comedy

tratto: storia originale

trama: Ogni episodio dura solo 3 minuti.

Yahari Ore no Seishun LoveCome wa Machigatte Iru. Kan – (My Teen Romantic Comedy SNAFU 3 – Oregairu 3 – My youth romantic comedy is wrong as I expected 3 – やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完)

Studio Feel.

data uscita: 10 Aprile

In Italia:

temi: Slice of Life, Comedy, Drama, Romance, School

tratto: Light novel

trama: 3° stagione della commedia romantica “Yahari Ore no Seishun Love Comedy wa Machigatteiru”. Commedia romantica incentrata su uno studente delle superiori dal temperamento antisociale di nome Hachiman Hikigaya, che viene costretto da un professore ad entrare nel Club di volontariato (Houshi-bu).

Yesterday o Utatte – (Canta ‘Yesterday’ per me – Sing ‘Yesterday’ for Me – イエスタデイをうたって)

Studio Doga Kobo – Regista: Fujiwara Yoshiyuki

data uscita: 05 Aprile

In Italia:

temi: Slice of Life, Drama, Romance, Seinen

tratto: manga “Canta ‘Yesterday’ per me” di Toume Kei (pubblicato in Italia in parte dalla Ronin, sospeso al 4 volume su 11)

trama: La storia segue una laureata di nome Rikuo che non è stata in grado di trovare un lavoro a tempo indeterminato dopo il college, una misteriosa donna di nome Haru che ha un corvo da compagnia e l’ex compagno di classe di Rikuo Shinako.

Yu☆Gi☆Oh!: Sevens – (遊☆戯☆王SEVENS)

Studio Bridge

data uscita: 04 Aprile

In Italia:

temi: Action, Game, Fantasy, Shounen

tratto: gioco di carte

trama: La settima serie anime nel franchising. Contiene un nuovo tipo di duello chiamato Rush Duels.

