Giappone: Anime ESTATE 2020

–

Appare Ranman! – (天晴爛漫!)

scheda sul sito

Studio P.A. Works – Regista: Hashimoto Masakazu

data uscita: 24 Luglio – (i primi 3 episodi erano stati mandati in onda ad Aprile)

In Italia: Yamato Animation

temi: Historical

tratto: storia originale

trama: Dopo un incidente il geniale, ma socialmente inetto, ingegnere Appare Sorano e il samurai Kosame Isshiki si ritrovano alla deriva su una

barca che dal Giappone li porta in America. Al verde, i due decidono di competere nella corsa Trans-America “Wild Race” per vincere il premio e tornare in patria. I due si scontrano con folli rivali e fuorilegge, mentre corrono attraverso il selvaggio West, nell’auto a vapore che hanno costruito.

sito ufficiale – trailer italiano

–

Bungou to Alchemist: Shinpan no Haguruma – (文豪とアルケミスト 〜審判ノ歯車〜)

scheda sul sito

Studio Olm – Regista: Watanabe Toshinori

data uscita: 03 Luglio – (I primi 3 episodi erano stati mandati in Aprile)

In Italia:

temi: Action, Adventure, Fantasy

tratto: videogames di DMM Games

trama: Sei in un mondo in cui puoi incontrare famosi scrittori storici giapponesi. Con un gruppo composto da altri scrittori, ti immergi nei libri contaminati per purificarli, sbloccare segreti e ottenere nuovi alleati.

sito ufficiale – trailer

–

Cardfight!! Vanguard Gaiden: If – (カードファイト!! ヴァンガード外伝 イフ-if-)

scheda sul sito

Studio TMS Entertainment

data uscita: 30 Maggio

In Italia:

temi: Action, Game, Adventure, Demons

tratto: storia originale, ma spinoff di “ Cardfight!! Vanguard ”

trama: La serie esplorerà un universo alternativo alla serie principale di Vanguard, e si concentrerà su Kouji Ibuki e Suiko Tatsunagi.

sito ufficiale

–

Chou Futsuu Toshi Kashiwa Densetsu – (超普通都市カシワ伝説)

scheda sul sito

Super Normal Studio

data uscita: 06 Luglio

In Italia:

temi: Comedy, Fantasy

tratto: storia originale

trama: Un surreale anime gag su studentesse delle scuole medie che insieme a creature misteriose frequentano una scuola media situata nella vera città di Kashiwa, trasmettendo insieme il fascino di Kashiwa con contenuti legati alla città e ai suoi eventi.

sito ufficiale

–

Deca-Dence – ( デカダンス)

scheda sul sito

Studio Nut – Regista: Tachikawa Yuzuru

data uscita: Luglio

In Italia:

temi: Action, Sci-Fi, Adventure

tratto: storia originale

trama: Sono trascorsi molti anni da quando l’umanità è stata portata sull’orlo dell’estinzione dall’improvvisa comparsa di forme di vita sconosciute, i Gadoll. Gli umani sopravvissuti ora vivono nella fortezza mobile Deca-dence alta 3000 metri, costruita per proteggersi dalla minaccia Gadoll.

Gli abitanti di Deca-dence rientrano in due categorie: i “Gears”, guerrieri che combattono quotidianamente il Gadoll e i “Tankers”, quelli senza le abilità per combattere. Un giorno, Natsume, una Tanker che sogna di diventare un Gear incontra Kaburagi, un riparatore di armature di Deca-dence.

sito ufficiale – trailer

–

Digimon Adventure – (Digimon Adventure 2020 – デジモンアドベンチャー)

scheda sul sito

Studio Toei Animation – Regista: Mitsuka Masato

data uscita: Luglio – (i primi 4 episodi erano stati mandati in oda ad Aprile)

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Adventure, Comedy, Kids, Fantasy

tratto: da una serie di videogiochi. L’anime è il remake della serie tv “Digimon Adventure” trasmessa anche in Italia da Raidue, con alcune novità.

trama: La storia inizia a Tokyo quando si verifica un malfunzionamento della rete su larga scala. Taichi si sta preparando per il suo viaggio estivo in campeggio nel fine settimana, quando si verifica l’incidente. La madre di Taichi e la sorella minore Hikari rimangono bloccate su un treno, e Taichi si dirige a Shibuya per aiutarle. Tuttavia, mentre si reca lì, incappa uno strano fenomeno che lo porta nel mondo digitale insieme agli altri Digiprescelti.

sito ufficiale – trailer 1 – trailer 2

–

Dokyuu Hentai HxEros – (Haikei -Hannibal – Dear sir Hannibal -ド級編隊エグゼロス)

scheda sul sito

Studio Project No.9 – Regista: Jinbou Masato

data uscita: 04 Luglio

In Italia:

temi: Action, Comedy, Supernatural, Ecchi, School, Shounen

tratto: Manga di Kitada Ryouma

trama: La storia della serie segue Retto Enjou, uno studente delle superiori che si unisce al team di supereroi HxEROS per combattere il temuto “Kisei Mushi”, una razza di invasori alieni che si nutre della libido collettivi della razza umana.

sito ufficiale – trailer

–

Enen no Shouboutai: Ni no Shou – Fire Force 2 – (炎炎ノ消防隊 弐ノ章)

scheda sul sito

Studio David Production – Regista: Minamikawa Tatsuma

data uscita: Luglio

In Italia: Yamato Animation

temi: Action, Supernatural, Shounen

tratto: dal Manga “ Fire Force ” di Ookubo Atsushi (edito in Italia dalla Planet Manga)

trama:

sito ufficiale – trailer

–

Fugou Keiji: Balance:Unlimited – (富豪刑事 Balance:UNLIMITED)

scheda sul sito

Studio CloverWorks – Regista: Itou Tomohiko

data uscita: 16 Luglio (i primi due episodi erano stati trasmessi ad Aprile)

In Italia:

temi: Mistery

tratto: romanzi gialli di Tsutsui Yasutaka

trama: Daisuke Kambe è l’erede di una delle famiglie più ricche del Giappone, e viene assegnato come detective alla Task Force sulla prevenzione del crimine moderno (alias MCPTF). Sfruttando appieno la sua vasta ricchezza familiare, non bada a spese per la risoluzione di reati complessi e ha la tendenza a valutare tutto, comprese le vite umane, in termini di valore monetario. Haru Katou, un detective con un cuore compassionevole che crede che il denaro non sia tutto, viene scelto come partner di Kambe, ma i due da subito si scontrano.

sito ufficiale

–

Get Up! Get Live! #Geragera – (ゲラゲラ)

scheda sul sito

Studio Spell Bound

data uscita: 11 Luglio

In Italia:

temi: Comedy, Drama, Slice of Life

tratto: storia originale

trama: la storia è incentrata su aspiranti comici che si riuniscono presso la SSS, un’agenzia di talenti.

sito ufficiale

–

Gibiate – (ジビエート)

scheda sul sito

Studio Elle

data uscita: 08 Luglio

In Italia:

temi: Action, Fantasy, Horror, Martial Arts, Samurai

tratto: storia originale

trama: 2030, in Giappone. Un virus ha infettato l’uomo in tutto il mondo. Le persone infette si trasformano in diverse forme di mostri in base alla loro età, sesso e razza. Il virus si chiama “Gibia”. Proprio in quel momento, un samurai e un ninja appaiono in un deserto del Giappone. Entrambi hanno viaggiato dal primo periodo Edo, combattendo insieme con l’aiuto di un medico che cerca di trovare una cura per Gibia. Di fronte a incessanti attacchi di Gibias e ai fuorilegge che attaccano i viaggiatori per procurarsi il cibo, inizia il pericoloso viaggio con i nemici tutt’intorno.

sito ufficiale – trailer

–

Great Pretender

scheda sul sito

Studio Wit Studio – Regista: Kaburagi Hiro

data uscita: 02 Luglio

In Italia: Netflix

temi: Action

tratto: Storia originale

trama: Edamura Makoto è presumibilmente il più grande truffatore del Giappone. Insieme al suo partner Kudo, cercano di ingannare un francese ad Asakusa, ma inaspettatamente vengono ingannati a loro volta. Il francese che hanno cercato di truffare, è Laurent Thierry, un “uomo di fiducia” di livello molto più alto, in controllo della mafia. Edamura deve ancora scoprire quale destino lo attende, dopo essersi impegnato nei lavori sporchi del francese …!

sito ufficiale – trailer

–

Hachigatsu no Cinderella Nine Re:fine – (八月のシンデレラナイン)

scheda sul sito

Studio TMS Entertainment

data uscita: 06 Luglio

In Italia:

temi: School, Sports

tratto: storia originale

trama: si tratta di una riedizione dell’anime “Hachigatsu no Cinderella Nine” (trasmesso ad Aprile 2019) con episodi extra e nuovi contenuti

sito ufficiale

–

Houkago Teibou Nisshi – (Diary of Our Days at the Breakwater – 放課後ていぼう日誌)

scheda sul sito

Studio Doga Kobo – Regista: Ookuma Takaharu

data uscita: 28 Luglio – (i primi 3 episodi erano stati mandati in onda ad Aprile)

In Italia:

temi: Slice of Life, Comedy, School, Seinen

tratto: manga di Kosaka Yasuyuki

trama: Hina è una ragazza che preferisce stare a casa, che ama l’artigianato e si trasferisce in una città sul mare per continuare gli studi alle superiori. Incontra Kuroiwa, e si unisce al suo misterioso “Embankment Club”. A Hina non piacciono le creature del mare, ma inizia a pescare con i suoi compagni di club. A poco a poco inizia ad apprezzare il fascino dell’oceano.

sito ufficiale

–

Ikebukuro West Gate Park – (IWGP – 池袋ウエストゲートパーク)

scheda sul sito

Studio Doga Kobo – Regista: Koshida Tomoaki

data uscita: Luglio

In Italia:

temi: Mystery, Drama, Romance

tratto: romanzi di Ishida Ira

trama: La storia ruota attorno al ventenne Makoto, che spesso viene coinvolto in situazioni altamente pericolose, di solito contro la sua volontà. Lungo il tragitto ci sono i suoi migliori amici Shun, Masa e Takashi, il capo enigmatico di una banda locale di Ikebukuro.

sito ufficiale

–

Kanojo, Okarishimasu – (Rent-a-Girlfriend – Kanokari – 彼女, お借りします)

scheda sul sito

Studio TMS Entertainment – Regista: Koga Kazuomi

data uscita: 11 Luglio

In Italia: Crunchyroll

temi: Comedy, Romance, School, Shounen

tratto: Manga di Miyajima Reiji

trama: Nel Giappone di oggi, i servizi di noleggio possono offrire un pomeriggio con un “amico”, un “genitore”, persino una “fidanzata” falsa! Dopo un tradimento da parte della sua ragazza, la sfortunata matricola Kazuya diventa abbastanza disperata da provare. Ma scopre rapidamente quanto possa essere complicato “affittare” una connessione emotiva, e la sua nuova “fidanzata”, che sta cercando di mantenere segreta la sua attività, si farà prendere dal panico quando scopre la sua vita reale e quella di Kazuya si intrecciano in modi sorprendenti! La famiglia, la scuola, la vita, tutto inizia ad andare storto…

sito ufficiale – trailer

–

Koi to Producer: Evol x Love – (恋とプロデューサー~EVOL×LOVE~)

scheda sul sito

Studio Mappa – Regista: Sakai Munehisa

data uscita: 16 Luglio

In Italia:

temi: Music, Slice of Life, Super Power, Romance, Shoujo

tratto: gioco per cellulari della Papergames

trama:Una ragazza eredita un’azienda quasi in bancarotta dal suo defunto padre. In mancanza di fondi, ora deve diventare lei stessa la produttrice per salvare la società dal collasso. Durante il suo lavoro, incontra quattro ragazzi — l’esperto finanziario Zen, l’idol Kira, l’ufficiale di polizia Haku e il principale neuroscienziato Simon — ed è improvvisamente coinvolta con cospirazioni e misteri sull’esistenza di poteri speciali noti come “Evol”.

sito ufficiale – trailer

–

Lapis Re:Lights – (ラピスリライツ)

scheda sul sito

Studio Yokohama Animation Lab

data uscita: 04 Luglio

In Italia:

temi: Music

tratto: storia originale

trama: la storia seguirà un gruppo di studenti mentre si allenano per diventare idol, utilizzando anche la magia.

sito ufficiale – trailer

–

Major 2nd: 2nd Season – ( メジャーセカンド)

scheda sul sito

Studio Olm

data uscita: 11 Luglio – (i primi episodi erano già stati trasmessi ad Aprile)

In Italia: Crunchyroll

temi: Comedy, Sports, Drama, Shounen

tratto: manga di Mitsuda Takuya

trama: seconda stagione di “Major 2”, dedicato ad un club scolastico di baseball.

sito ufficiale – trailer

–

Maou Gakuin no Futekigousha: Shijou Saikyou no Maou no Shiso, Tensei Shite Shison-tachi no Gakkou e Kayou – (The Misfit of Demon King Academy – The Misfit of Demon King Academy: History’s Strongest Demon King Reincarnates and Goes to School with His Descendants – 魔王学院の不適合者 ~史上最強の魔王の始祖、転生して子孫たちの学校へ通う~)

scheda sul sito

Studio Silver Link. – Regista: Tamura Masafumi

data uscita: 04 Luglio

In Italia:

temi: Magic, Fantasy, School

tratto: Light novel

trama: Nonostante la fame di distruzione, anche i re dei demoni si stancano di tutto il sangue e il caos, a volte! Quando Anoth si reincarna nella speranza di una vita più pacifica, finisce per andare a scuola con i suoi discendenti nel suo vecchio castello 2000 anni dopo. Ma con la magia agli sgoccioli in questa era, nessuno è in grado di valutare il vero potere di Anoth!

sito ufficiale – trailer

–

Mewkledreamy – (ミュークルドリーミー)

scheda sul sito

Studio J.C.Staff

data uscita: 05 Luglio – (i primi episodi erano stati mandati in onda ad Aprile)

In Italia:

temi: Adventure, Kids, Fantasy

tratto: storia originale, ma basata su un serie di pupazzi della Sanrio

trama: La storia inizia quando una ragazza di nome Yume vede cadere qualcosa dal cielo, e incontra un gattino di colore viola pallido di nome Mew. Scopre che ha il potere di “Yume Synchro” (Dream Synchro) ovvero di entrare nei sogni. Lì, la ragazza e Mew raccolgono le pietre dei sogni.

sito ufficiale – trailer

–

Monster Musume no Oisha-san – (Monster Girl Doctor – The doctor for monster girls. -モンスター娘のお医者さん)

scheda sul sito

Studio Arvo Animation – Regista: Iwasaki Yoshiaki

data uscita: 12 Luglio

In Italia:

temi: Comedy, Romance, Ecchi, Fantasy

tratto: Light novel

trama: Nella città di Lindworm dove convivono mostri e umani, il Dr. Glenn gestisce una clinica medica esemplare per ragazze mostro con la sua assistente di lamia, Sapphee. Sia che riceva una proposta di matrimonio da un centauro ferito in battaglia, palpando la ferita di una sirena, o suturando le delicate ferite di un golem di carne, il Dr. Glenn svolge il suo lavoro con grazia e sicurezza. Ma quando un personaggio sgradevole cerca di rubare un uovo di arpia, come risponderà l’implacabile dottor Glenn…?

sito ufficiale – trailer

–

Muhyo to Rouji no Mahouritsu Soudan Jimusho 2nd Season – (Muhyo & Roji’s Bureau of Supernatural Investigation 2nd Season – ムヒョとロージーの魔法律相談事務所 2期)

scheda sul sito

Studio Deen – Regista: Kondou Nobuhiro

data uscita: 07 Luglio

In Italia:

temi: Action, Mystery, Comedy, Supernatural, Drama, Shounen

tratto: Manga di Nishi Yoshiyuki

trama: Sei vittima di uno spirito che possiede il tuo corpo? C’è un fantasma che vuoi scacciare o rimandare a tra le fiamme eterne dell’inferno? Se la risposta è sì chiama Muhyo e Roji esperti di legge magica che infliggeranno la giusta punizione allo spirito trasgressore!

sito ufficiale – trailer

–

No Guns Life 2nd Season – (ノー・ガンズ・ライフ)

Studio Madhouse – Regista: Itou Naoyuki

data uscita: Luglio – (i primi episodi erano stati mandati in onda ad Aprile)

In Italia: VVVVID (Dynit)

temi: Action, Sci-Fi, Seinen

tratto: dal manga “No Guns Life” di Karasuma Tasuku (edito in Italia dalla Star Comics)

trama: Seguito della serie tv “No Guns Life”. Continua la ricerca del suo passato di Inui Juuzou, che non ha ricordi della sua vita e del suo corpo prima che la sua testa fosse trasformata in una pistola.

sito ufficiale – trailer

–

Obake Zukan – (ノー・ガンズ・ライフ)

Studio Madhouse

data uscita: Luglio

In Italia:

temi: Comedy, Demons, Fantasy, Kids, Supernatural

tratto: libro di illustrazioni

trama: Adattamento del libro illustrato dei mostri di Hiroshi Saitou e Etsuyoshi Miyamoto. La serie Obake Zukan illustra vari mostri e spiriti e spiega perché sono spaventosi.

sito ufficiale

–

Peter Grill to Kenja no Jikan – (Peter Grill and the Philosopher’s Time – ピーター・グリルと賢者の時間)

scheda sul sito

Studio Wolfsbane – Regista: Tatsumi

data uscita: 11 Luglio

In Italia:

temi: Harem, Comedy, Ecchi, Fantasy

tratto: Manga di Hiyama Daisuke

trama: L’avventuriero Peter Grill è”l’uomo più forte del mondo”. Sebbene abbia una ragazza di nome Luvilia con la quale ha giurato di trascorrere il resto della sua vita, Luvilia crede ancora che i bambini vengano portati dalle cicogne e, nei due anni trascorsi dall’inizio della loro relazione, Peter e Luvilia non sono andati oltre il tenersi per mano. Nel frattempo, diverse altre donne, come due gemelle orchesse e un’elfa, lo vogliono tutte perché possano avere figli forti. Peter deve evitare ogni tipo di tentazione, sentendosi comunque in colpa nei confronti di Luvilia.

sito ufficiale – trailer

–

Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu 2nd Season – (Re: Life in a different world from zero 2nd Season – ReZero 2nd Season, Re:Zero Starting Life in Another World 2 – Re:ゼロから始める異世界生活)

scheda sul sito

Studio White Fox – Regista: Watanabe Masaharu

data uscita: 08 Luglio

In Italia: Crunchyroll

temi: Drama, Fantasy, Psychological, Thriller

tratto: Light Novel

trama: Seguito di “Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu 2nd Season“.

sito ufficiale – trailer

–

Sword Art Online: Alicization – War of Underworld (Sword Art Online III 3rd Season – ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld)

scheda sul sito

Studio A-1 Pictures

data uscita: 12 Luglio

In Italia: VVVVID (Dynit)

temi: Action, Game, Adventure, Romance, Fantasy

tratto: Light novel (edite in Italia da JPop)

trama: Terza stagione di “Sword Art Online 3: Alicization”. Parte finale dell’arco di Alicization.

sito ufficiale

–

The God of High School

scheda sul sito

Studio Mappa – Regista: Park Seong-Hu

data uscita: 06 Luglio

In Italia: Crunhcyroll

temi: Action, Sci-Fi, Adventure, Comedy, Supernatural, Martial Arts, Fantasy

tratto: Manhwa coreano di Park Yong Jae

trama: Tutto è iniziato con un torneo per cercare il miglior combattente tra tutti gli studenti delle scuole superiori in Corea. Mori Jin, uno specialista del Taekwondo e studente delle scuole superiori, apprende però presto che c’è qualcosa di molto più grande sotto il torneo.

sito ufficiale – trailer

–

TV Yarou Nanana: Kaibutsu Kraken o Oe! – (TV Yarou Nanaana Season 3 – テレビ野郎 ナナーナ 怪物クラーケンを追え!)

scheda sul sito

Studio Crocodile

data uscita: Luglio – (i primi episodi sono stati trasmessi ad Aprile)

In Italia:

temi: Adventure, Comedy

tratto: storia originale

trama: Ogni episodio dura solo 3 minuti, e sono incentrati su una banana speciale.

sito ufficiale

–

UmaYon – (うまよん)

scheda sul sito

Studio W-Toon, DMM.futureworks

data uscita: 07 Luglio

In Italia:

temi: Slice of Life, Comedy, Sports

tratto: 4-koma manga

trama: spin off comico di “Uma Musume: Pretty Derby”.

sito ufficiale

–

Uzaki-chan wa Asobitai! – (Uzaki-chan Wants to Hang Out – Uzaki-chan Wants to Play! – 宇崎ちゃんは遊びたい!)

scheda sul sito

Studio Engi – Regista: Miura Kazuya

data uscita: 10 Luglio

In Italia:

temi: Slice of Life, Comedy, Ecchi

tratto: Manga di Take

trama: L’unico desiderio di Sakurai Shinichi è un po’ di pace e tranquillità. Ma Uzaki Hana – la sua chiassoso e dotata compagna – ha altri piani. Tutto quello che vuole è uscire e prendersi gioco di lui. Con l’aiuto del suo fascino e della sua perseveranza, potrebbe essere l’inizio di una bella relazione!

sito ufficiale – trailer

–

Yahari Ore no Seishun LoveCome wa Machigatte Iru. Kan – (My Teen Romantic Comedy SNAFU 3 – Oregairu 3 – My youth romantic comedy is wrong as I expected 3 – やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完)

Studio Feel.

data uscita: 10 Luglio

In Italia:

temi: Slice of Life, Comedy, Drama, Romance, School

tratto: Light novel

trama: 3° stagione della commedia romantica “Yahari Ore no Seishun Love Comedy wa Machigatteiru”. Commedia romantica incentrata su uno studente delle superiori dal temperamento antisociale di nome Hachiman Hikigaya, che viene costretto da un professore ad entrare nel Club di volontariato (Houshi-bu).

sito ufficiale