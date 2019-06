– Giappone: Anime ESTATE 2019 – gli anime nuovi, in uscita nei mesi estivi! (Luglio, Agosto, Settembre) –

– * Serie tv dell’ESTATE * – IN ORDINE ALFABETICO (titolo originale giapponese) –

–

Araburu Kisetsu no Otome-domo yo. – (Maidens of the Savage Season – 荒ぶる季節の乙女どもよ。)

scheda sul sito

Studio Lay-duce – Registi: Andou Masahiro, Tsukada Takurou

data uscita: 06 Luglio

In Italia:

temi: Drama, School, Shounen

tratto: dal manga “Araburu Kisetsu no Otome-domo yo.” di Okada Mari e Emoto Nao

trama: Le ragazze di un club di letteratura delle scuole superiori fanno un piccolo “rompighiaccio” per conoscersi: rispondere alla domanda “Qual è una cosa che vuoi fare prima di morire?” Una delle ragazze sbotta fuori, “Sesso”. Non sanno, il vortice scatenato da quella parola spinge ognuna di queste ragazze, con background e personalità diverse, sui propri percorsi goffi, divertenti, dolorosi ed emotivi verso l’età adulta.

sito ufficiale – trailer –

Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou – (Arifureta: From Commonplace to World’s Strongest – From Common Job Class to the Strongest in the World – ありふれた職業で世界最強)

scheda sul sito

Studio Asread, White Fox – Regista: Yoshimoto Kinji

data uscita: 08 Luglio

In Italia:

temi: Action, Adventure, Harem, Fantasy

tratto: serie di Light Novel di Shirakome Ryou e Takayaki

trama: Una classe viene trasportata in un altro mondo. Uno dei ragazzi coinvolti, Nagumo Hajime, è uno studente che non ha ambizioni né aspirazioni nella vita, chiamato “incompetente” dai suoi compagni di classe. Tutti loro sono chiamati a diventare eroi e salva un paese dalla distruzione, sono benedetti con cheat e fantastiche classi di lavoro, ma non è questo il caso di Hajime, la sua classe di lavoro è un “sinergista” e le sue statistiche sono molto normali (mediocre). “Synergist”, per dirla in un’altra parola, è solo la classe artigianale. Essendo il più debole, cade poi nella profondità dell’abisso quando lui e i suoi compagni di classe stanno esplorando una prigione sotterranea. Cosa ha trovato nella profondità dell’abisso? può sopravvivere?

sito ufficiale – trailer –

Bem

scheda sul sito

Studios Production I.G, LandQ – Regista: Odaka Yoshinori

data uscita: 08 Luglio

In Italia:

temi: Horror, Demons, Supernatural

tratto: storia originale, ma remake della vecchia serie tv “ Bem il mostro umano ” (edita anche in Italia negli anni ’80)

trama: La città portuale, Libra City. Città alta è il centro della politica, dell’economia e della cultura ed è dove tutta la ricchezza è concentrata. Fuori è dove il crimine e la corruzione si scatenano, dove nessuno si fida di nessuno. Tra queste due aree c’è un enorme canale che separa le due ed è attraversato da un unico ponte. Il modo in cui questa città è costruita, è la realizzazione di come appare la discriminazione umana. Sonia è una giovane detective che si è appena trasferita da Città Alta per lavoro, inseguendo alcuni casi. Incontra tre esseri orribili. “Che cosa sono …?” Si chiede … Questi tre mostri conosciuti come youkai ningen (umani demoniaci) vivono, nascondendo chi sono veramente, mentre ognuno porta i propri sentimenti e pensieri. BEM vuole diventare umano se stesso e combatte il male che si abbatterebbe sugli umani. Bela guarda e desidera diventare umana lei stessa e frequenta la scuola per capire meglio gli umani. Belo si è tuffato a capofitto nel mondo del gioco, prendendo una visione filosofica sia degli umani che del mondo. Con ogni incidente, entrano in contatto con gli umani, si fanno male e si preoccupano. Lottano per il bene dell’umanità, tuttavia, a causa della loro forma orribile, sono qualcosa che gli umani non accetteranno mai. C’è un altro che sta cercando questi tre esseri. Ha il pollice nell’assemblea nascosta che controlla Libra City dall’ombra. Ma qual è il suo obiettivo mentre cerca di mettere le mani su questi tre?

sito ufficiale – trailer –

Cop Craft – (COP CRAFT [コップクラフト])

scheda sul sito

Studio Millepensee – Regista: Itagaki Shin

data uscita: 09 Luglio

In Italia:

temi: Action, Fantasy, Magic, Police, Sci-Fi

tratto: serie di Light novel di Gatou Shouji e Murata Renji

trama: La storia è ambientata a San Teresa, nell’immaginaria isola del Pacifico di Kariaena. La serie “buddy police action” segue il detective Kei Matoba e il cavaliere del mondo alternativo Tirana. 15 anni fa, un cancello iperspaziale sconosciuto si aprì sul Pacifico. Oltre questa porta si trova Reto Semaani, uno strano mondo alternativo in cui vivono le fate e i demoni. San Teresa – una città in cui oltre due milioni di immigrati da entrambi i mondi. Di conseguenza, ci sono gli abbienti e i non abbienti.

Ecco la nuova “città dei sogni” del mondo. Ma nell’ombra del caos, il crimine dilaga: la droga, la prostituzione e il traffico di armi. I detective che si oppongono a questi crimini atroci sono nella polizia della città di San Teresa. Quando il detective Kei Matoba e il cavaliere del mondo alternativo Tirana – due individui che differiscono per genere, personalità e persino mondo di origine – si incontrano, scoppia il caos. Due mondi. Due giudici. Da questo, il sipario si alza su una storia d’azione della polizia!

sito ufficiale – trailer –

Dr. Stone – (ドクターストーン)

scheda sul sito

Studio TMS Entertainment – Regista: Iino Shin`ya

data uscita: 05 Luglio

In Italia: Crunchyroll

temi: Sci-Fi, Adventure, Shounen

tratto: dal manga “Dr. Stone” di Inagaki Riichirou e Boichi (edito in Italia da Star Comics)

trama: Durante una giornata come tante, a seguito di un evento senza spiegazioni, l’intera umanità si ritrova pietrificata. Migliaia di anni dopo, Taiju si risveglia e incontra il suo amico Senku, e insieme decidono di ripristinare la civiltà, indagando al contempo sulla causa del fenomeno.

sito ufficiale – trailer –

Dumbbell Nan Kilo Moteru? – (How Many Kilograms are the Dumbbells You Lift? – ダンベル何キロ持てる?)

scheda sul sito

Studio Doga Kobo – Regista: Yamazaki Mitsue

data uscita: 03 Luglio

In Italia:

temi: Comedy, Ecchi

tratto: web manga di Sandrovich Yabako e Maam

trama: Hibiki si diverte con le cose belle della vita e, quando si tratta di cibo, è decisamente indulgente. Quando diventa chiaro che sta diventando paffuta, decide di migliorarsi iscrivendosi in palestra. Nel suo tentativo di trovare una palestra informale, incontra Akemi – una compagna d’armi. A insaputa di Hibiki, Akemi ha un secondo fine. Cosa riserva questo meraviglioso mondo del fitness a Hibiki?

sito ufficiale – trailer –

Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka II – (DanMachi 2nd Season – Is It Wrong That I Want to Meet You in a Dungeon 2nd Season – ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか 2期)

scheda sul sito

Studio J.C.Staff – Regista: Tachibana Hideki

data uscita: 13 Luglio

In Italia:

temi: Action, Adventure, Comedy, Romance, Fantasy

tratto: serie di Light Novel di Oomori Fujino

trama: Seguito della serie tv “ DanMachi

sito ufficiale – trailer –

Enen no Shouboutai – Fire Force – (炎炎ノ消防隊)

scheda sul sito

Studio David Production – Regista: Yase Yuuki

data uscita: 06 Luglio

In Italia:

temi: Action, Sci-Fi, Shounen

tratto: dal manga “ Fire Force ” di Ookubo Atsushi (edito in Italia da Planet Manga)

trama: A Tokyo, esistono dei vigili del fuoco speciali, che combattono contro un fenomeno chiamato “combustione umana spontanea”, in cui gli esseri umani vengono trasformati in inferni viventi chiamati “Incendiati”, la maggior parte di loro muore, ma alcuni possiedono la capacità di manipolare le fiamme pur conservando la forma umana. Shinra Kusakabe, un giovane che ha ottenuto il soprannome Orme del Demonio per la sua

capacità di accendere le fiamme sotto i suoi piedi a piacimento, si unisce alla Special Fire Force Company 8 che si compone di altri utilizzatori di fiamme.

sito ufficiale – trailer –

Ensemble Stars! – (あんさんぶるスターズ!)

scheda sul sito

Studio David Production – Regista: Soejima Yasufumi

data uscita: 07 Luglio

In Italia:

temi: Music, School, Shoujo

tratto: Game

trama: Siamo in una scuola privata maschile per idol in erba, rinomata per sfornare grandi talenti, che puntualmente sfondano nel mondo dello show business. La protagonista è l’unica studentessa ammessa a frequentare i corsi, si è dovuta trasferire in questo istituto a causa di una particolare situazione… ed è entrata a far parte del dipartimento degli aspiranti produttori musicali.

sito ufficiale – trailer –

Given – (ギヴン)

scheda sul sito

Studio Lerche – Regista: Yamaguchi Hikaru

data uscita: Luglio

In Italia:

temi: Music, Drama, Romance, Shounen Ai

tratto: dal manga “Given” di Kizu Natsuki (edito in Italia da Flashbook)

trama: È bloccato dentro di Final Dream e non riesce a toglierselo dalla testa. La voce di Mafuyu è un’arma pazza e pericolosa. Quel giorno, ha iniziato a sentire che suonare la chitarra e giocare a basket, entrambi i quali gli piacevano molto prima, stavano diventando noiosi. Uenoyama incontra Mafuyu che tiene una chitarra rotta. Nel momento in cui Uenoyama finisce di aggiustare la chitarra, Mafuyu si affeziona completamente a lui. Tuttavia, ascoltare la canzone di Mafuyu per caso lascia un’impressione profonda su Uenoyama.

sito ufficiale – trailer –

Granbelm – (グランベルム)

scheda sul sito

Studio Nexus – Regista: Watanabe Masaharu

data uscita: 22 Luglio

In Italia:

temi: Magic, Fantasy

tratto: storia originale

trama: Molto tempo fa, la magia è scomparsa dal mondo. Al giorno d’oggi, Mangetsu Kohinata, un normale studente di scuola superiore, e Fukami Elnesta Shingetsu, che sono tornati in Giappone dalla Germania, si incontrano in una notte di luna piena. Dopo aver appreso della magia perduta, dell’esistenza di “bambole” da combattimento magiche giganti chiamate Almanox, e il segreto dietro il mondo, la ragazza decide…

sito ufficiale – trailer –

Hakata Mentai! Pirikarako-chan – (博多明太! ぴりからこちゃん)

scheda sul sito

Studio G-angle – Regista: Ishikawa Taketomo

data uscita: Luglio

In Italia:

temi:

tratto: ispirato alla mascotte della città di Fukuoka

trama: La serie di corti è ambientata a Fukuoka nel distretto di Hakata e segue le avventure quotidiane della fatina del “mentaiko” Pirikarako-cha.

sito ufficiale –

Isekai Cheat Magician – (異世界チート魔術師〈マジシャン)

scheda sul sito

Studio Encourage Films – Regista: Chikushi Daisuke

data uscita: 10 Luglio

In Italia:

temi: Action, Adventure, Fantasy

tratto: Light novel di Uchida Takeru e Nardack

trama: La storia è incentrata su Taichi Nishimura e il suo amico Rin, che sono stati trasportati in un mondo fantastico. Mentre nel loro mondo precedente, Taichi era una persona normale che ha solo riflessi superiori alla media, sia lui che Rin ottengono alti livelli di abilità fisiche e magiche e iniziano la loro nuova vita da maghi.

sito ufficiale – trailer –

Joshikousei no Mudazukai – (Wasteful Days of High School Girl – 女子高生の無駄づかい)

scheda sul sito

Studio Passione – Regista: Sanpei Hijiri

data uscita: Luglio

In Italia:

temi: Comedy, School

tratto: web manga di Bino

trama: Un giorno per la noia, Tanaka decise di dare ai suoi compagni di classe dei soprannomi basati sulle loro stranezze. La sua amica Sakuchi divenne “Ota” per i suoi interessi nerd, e l’altra sua amica Saginomiya divenne “Robo” a causa della sua personalità inespressiva. Per rappresaglia, i suoi amici decisero di nominare Tanaka “Baka”. Questi sono i giorni ridicoli di tre amici delle scuole superiori che rivendicano (o meno) il culmine della loro giovinezza.

sito ufficiale – trailer –

Kanata no Astra – (Astra Lost in Space – 彼方のアストラ)

scheda sul sito

Studio Lerche – Regista: Andou Masaomi

data uscita: Luglio

In Italia:

temi: Action, Sci-Fi, Space, Shounen

tratto: manga di Shinohara Kenta

trama: L’anno è il 2061, i viaggi spaziali sono ora possibili e commercialmente fattibili, e gli studenti della Caird High School si imbarcano sul loro Planet Camp. Ma poco dopo che il gruppo B5 è arrivato al suo sito di accampamento planetario, una sfera di luce senziente misteriosa e inattesa trasporta i suoi 9 membri nello spazio esterno, allontanandoli a distanza di 5012 anni luce dal loro pianeta natale. Con la scoperta di una vecchia astronave senza equipaggio nelle vicinanze, gli studenti devono rimanere forti, gestire le loro risorse limitate e restare uniti nell’oscurità dello spazio, in modo che tutti possano sopravvivere al loro lungo e probabile viaggio pericoloso a bordo dell’Astra.

sito ufficiale – trailer –

Karakai Jouzu no Takagi-san 2 – (Skilled Teaser Takagi-san 2nd Season, Karakai Jouzu no Takagi-san Second Season – からかい上手の高木さん2)

scheda sul sito

Studio Shin-Ei Animation – Regista: Akagi Hiroaki

data uscita: 07 Luglio

In Italia:

temi: Slice of Life, Comedy, Romance, School, Shounen

tratto: dal manga “ Karakai Jouzu no Takagi-san ” di Yamamoto Souichirou

trama: seguito della serie tv “Karakai Jouzu no Takagi-san”. “Se arrossisci, perdi“. Vivendo al seguito di questa massima, lo studente di scuola media Nishikata viene costantemente preso in giro dalla vicina di banco, Takagi-san.

sito ufficiale – trailer –

Katsute Kami Datta Kemono-tachi e – (To the Abandoned Sacred Beasts – かつて神だった獣たちへ)

scheda sul sito

Studio Mappa – Regista: Shishido Jun

data uscita: 01 Luglio

In Italia:

temi: Action, Drama, Fantasy, Shounen

tratto: manga

trama: Durante una guerra civile protratta che oppose il Nord al Sud, i nordisti in inferiorità numerica usarono la magia oscura per creare mostruosi super-soldati chiamati “Incarnati”. Ora che la guerra è finita, quegli Animali Sacri devono imparare a farsi strada in una società pacifica, o affrontare la morte per mano di un Cacciatore di Bestie. Nancy Schaal Bancroft, la figlia di un Incarnato, va a caccia del cacciatore lei stessa. Ma una volta raggiunta la sua preda, scopre le dure verità sulla vita di questi Animali Sacri.

sito ufficiale – trailer –

Kawaikereba Hentai demo Suki ni Natte Kuremasu ka? – (Will you please like hentai if it’s cute? – 可愛ければ変態でも好きになってくれますか?)

scheda sul sito

Studio Geek Toys – Regista: Imazaki Itsuki

data uscita: Luglio

In Italia:

temi: Harem, Comedy, Romance, Ecchi, School

tratto: Light novel di Hanama Tomo

trama: Dopo aver pulito la sala del Calligraphy Club un pomeriggio, Kiryuu Keiki trova una lettera d’amore indirizzata a lui sulla scrivania del club. Desideroso della possibilità di avere finalmente una fidanzata, apre la busta solo per trovare le parole “Mi piaci” insieme a un paio di mutandine del mittente. Con solo queste come prova, Keiki restringe l’identità alle quattro ragazze che lo hanno aiutato a pulire la stanza del club quel giorno: Tokihara Sayuki, il pigro presidente del terzo anno del Calligraphy Club, Koga Yuika un membro del comitato bibliotecario di discendenza straniera, Nanjou Mao , la compagna di scuola un po ‘tsundere di Keiki, e Kiryuu Mizuha, la maniaca della pulizia, sorella minore di Keiki. Tra almeno tre di queste ragazze, Keiki crede sia colei che gli ha lasciato la lettera e le sue mutandine così, con determinazione nel suo cuore, si propone di scoprire quale di queste donne apparentemente non ortodosse diventerà la sua fidanzata!

sito ufficiale – trailer –

Kochouki: Wakaki Nobunaga – (Gorgeous Butterfly: Young Nobunaga – 胡蝶綺 ~若き信長~)

scheda sul sito

Studio Deen – Regista: Abe Noriyuki

data uscita: 08 Luglio

In Italia:

temi: Action, Historical, Drama, Samurai

tratto: storia originale

trama: L’anime da un’ “interpretazione audace” alla figura storica Oda Nobunaga che inizia con la sua giovinezza. La serie seguirà lui e la sua rivalità con il fratello minore Nobuyuki.

sito ufficiale – trailer –

Lord El-Melloi II Sei no Jikenbo: Rail Zeppelin Grace Note – (Lord El-Melloi II Case Files: Rail Zeppelin Grace Note – ロード・エルメロイⅡ世の事件簿 -魔眼蒐集列車 Grace note-)

scheda sul sito

Studio TROYCA – Regista: Katou Makoto

data uscita: 07 Luglio

In Italia:

temi: Fantasy, Mystery, Supernatural

tratto: Light Novel di Sanda Makoto e Type-Moon

trama: Quando a Lord El-Melloi II, il futuro Waver Velvet, viene chiesto di rivendicare la sua eredità sul castello di Adra, viaggia lì con il suo apprendista Gray. Ma non sono gli unici chiamati in quel modo. La volontà del precedente proprietario afferma che i partecipanti riuniti, tra cui Luviagelita Edelfelt, devono competere in un gioco di ingegno per conquistare il castello.

sito ufficiale – trailer –

Machikado Mazoku – (まちカドまぞく)

scheda sul sito

Studio J.C.Staff – Regista: Sakurai Hiroaki

data uscita: 12 Luglio

In Italia:

temi: Slice of Life, Comedy, Magic

tratto: 4-koma manga di Itou Izumo

trama: Yuuko Yoshida, è una ragazza di 15 anni che si sveglia una mattina con poteri demoniaci e ha il compito di sconfiggere una ragazza magica locale. Lei ha le corna e una coda, ma sinceramente meno potere di una ragazza normale. Si sforza di sollevare la “maledizione di vivere con 40.000 yen (circa US $ 365) al mese”.

sito ufficiale –

Maou-sama, Retry! – (魔王様、リトライ!)

scheda sul sito

Studio EKACHI EPILKA – Regista: Kimura Hiroshi

data uscita: 04 Luglio

In Italia:

temi: Action, Adventure, Fantasy

tratto: Light novel di Kanzaki Kurone

trama: La storia è incentrata su Akira Ono, un ragazzo normale che lavora in una compagnia che gestisce un gioco online. Gioca spesso come personaggio “Maou” (Dark Lord). Ma un giorno, quando si connette, viene portato nel mondo fantasy del gioco come personaggio. Lì, incontra una ragazza con una gamba sola, e inizia le sue avventure al suo fianco. Ma poiché è un potente “Oscuro Signore”, varie nazioni e sante fanciulle si avvicinano per sconfiggerlo, e lui causa problemi ovunque vada.

sito ufficiale – trailer –

Naka no Hito Genome [Jikkyouchuu] – (ナカノヒトゲノム【実況中】)

scheda sul sito

Studio Silver Link. – Regista: Oonuma Shin

data uscita: 07 Luglio

In Italia:

temi: Game, Drama

tratto: manga di Osora

trama: Iride Akatsuki è un famoso uploader di filmati di gioco. Si sveglia un giorno per scoprire che è stato rapito e portato in un posto strano, insieme a un certo numero di altri uploader specializzati in diversi generi di giochi. Un misterioso host dalla testa di alpaca li raccoglie dopo la fase iniziale, per spiegare come procederà il gioco. Il gruppo di giocatori completerà il gioco e tornerà alla sua vita reale?

sito ufficiale – trailer –

Re:Stage! Dream Days – (Re:ステージ! ドリームデイズ♪)

scheda sul sito

Studio Graphinica, Yumeta Company- Regista: Katagai Shin

data uscita: 07 Luglio

In Italia:

temi: Music, Slice of Life, School, Shoujo

tratto: gioco di carte

trama: La storia è incentrata sullo studente del primo anno Mana Shikimiya mentre insegue i suoi sogni di vincere al Prism Stage, la competizione che determina la miglior idol delle scuole medie.

sito ufficiale – trailer –

Senki Zesshou Symphogear XV – (戦姫絶唱シンフォギアXV)

scheda sul sito

Studio Satelight – Regista:

data uscita: Luglio

In Italia:

temi: Action, Sci-Fi, Music

tratto: storia originale

trama: quinta serie tv per la saga di Symphogear.

sito ufficiale – trailer –

Sounan Desuka? – (Are You Lost? – ソウナンですか?)

scheda sul sito

Studio Ezola – Regista: Nagayama Nobuyoshi

data uscita: 02 Luglio

In Italia:

temi: Adventure, Comedy, Seinen

tratto: manga di Okamoto Kentarou

trama: Quattro ragazze sono bloccate su un’isola deserta, dopo essere sopravvissute a un incidente aereo.

sito ufficiale – trailer –

Starmyu 3rd Season – (Koukou Hoshi Kageki 3rd Season – High School Star Musical 3rd Season – 高校星歌劇[スタミュ] 3rdシーズン)

scheda sul sito

Studio C-Station

data uscita: 01 Luglio

In Italia:

temi: Music, Slice of Life, School

tratto: storia originale

trama: Yuta Hoshiya si iscrive alla Ayana Academy, una scuola superiore dedita ad avviare gli studenti verso lo show business e in particolare in campo musicale. Ai vertici dell’accademia vi è un gruppo di tre ragazzi che hanno i voti più alti dell’intero dipartimento musicale, i tre sono conosciuti come i Kao Kai (Cherry Blossom Flower Association). Per tentare di entrare nel dipartimento musicale bisogna passare per la classe Star Frame, nella quale gli insegnati sono affiancati dai membri del dipartimento musicale e distinguersi per talento.

sito ufficiale – trailer –

Tejina Senpai – (Magical Sempai – 手品先輩)

scheda sul sito

Studio LIDENFILMS – Regista: Usui Fumiaki

data uscita: 02 Luglio

In Italia:

temi: Comedy, Ecchi, School, Seinen

tratto: manga di Azu

trama: ogni episodio dura 15 minuti. Il protagonista scopre che la sua scuola gli richiede di unirsi a un club e durante la sua riluttante ricerca si imbatte in Tejina Senpai che tenta i trucchi magici nella sua stanza del club. Tejina Senpai ha comunque un enorme terrore del palcoscenico e così ora che ha un pubblico i suoi tentativi sono semplicemente comici.

sito ufficiale – trailer –

Toaru Kagaku no Accelerator – (A Certain Scientific Accelerator – To Aru Majutsu no Index Gaiden, Toaru Kagaku no Ippou Tsuukou -とある科学の一方通行〈アクセラレータ〉)

scheda sul sito

Studio J.C.Staff – Regista: Kamanaka Nobuharu

data uscita: 12 Luglio

In Italia:

temi: Super Power, Supernatural, Fantasy, School

tratto: manga di Yamaji Arata, a sua volta ispirata alla serie di Light novel “Toaru Majutsu no Index” (da cui sono stati tratti anche degli anime)

trama: Gli espers di Academy City sono classificati in sei livelli, dove “Livello 0” manca di potenza, mentre “Livello 5” ne possiede una quantità schiacciante. Dei numerosi milioni di espers residenti in Academy City, solo sette di loro hanno raggiunto il livello 5; e il più alto tra loro è quello conosciuto come “Accelerator”.

Nonostante questo “Accelerator” ha condotto una vita relativamente tranquilla, fino a quando non ha salvato la vita a Estelle Rosenthal, una ragazza misteriosa, con una foto di Last Order…

sito ufficiale – trailer –

Try Knights – (トライナイツ)

scheda sul sito

Studio Gonzo

data uscita: Luglio

In Italia:

temi: Sports, School, Josei

tratto: opera multimediale originale, in uscita anche il manga

trama: Una storia di rugby della scuola superiore. Haruma Riku era una volta innamorato del rugby, ma abbandonò i suoi sogni perché non cresceva fisicamente. Un giorno, incontra Kariya Akira, che ha un’abilità fisica straordinaria ed è selvaggio come una bestia. Riku inizia a recuperare la passione per il rugby poco a poco mentre guarda le opere di Akira. La strada per raggiungere la vetta del rugby delle superiori inizia quando questi due usano “tattiche” come le loro armi …!

sito ufficiale –

Tsuujou Kougeki ga Zentai Kougeki de Nikai Kougeki no Okaasan wa Suki Desuka? – (Do You Like Your Mom? Her Normal Attack is Two Attacks at Full Power – Okaasan online – 通常攻撃が全体攻撃で二回攻撃のお母さんは好きですか?)

scheda sul sito

Studio J.C.Staff – Regista: Iwasaki Yoshiaki

data uscita: Luglio

In Italia:

temi: Adventure, Comedy, Fantasy

tratto: Light novel di Inaka Dachima e Iida Pochi

trama: Cosa faresti se venissi trasportato in un videogioco … con tua mamma ?? Questo è il dilemma che affronta il liceale Masato Oosuki, che è stato involontariamente gettato in un mondo di giochi di ruolo con la madre affettuosa alle calcagna come parte di uno schema governativo segreto. Masato è un appassionato giocatore, è entusiasta di mostrare le sue abilità … ma è difficile da fare quando tua madre è un’insopportabile, overpowered, specialista di attacchi multipli!

sito ufficiale – trailer –

Uchi no Ko no Tame Naraba, Ore wa Moshikashitara Maou mo Taoseru Kamo Shirenai. – (If It’s for My Daughter – I’d Even Defeat a Demon Lord -うちの娘の為ならば、俺はもしかしたら魔王も倒せるかもしれない。)

scheda sul sito

Studio Maho Film – Regista: Yanase Hiroyuki

data uscita: 04 Luglio

In Italia:

temi: Slice of Life, Fantasy

tratto: Light novel di Chirolu

trama: Dale è un avventuriero simpatico, composto e altamente qualificato che si è fatto un nome nonostante la sua giovinezza. Un giorno in un lavoro nella foresta, incontra una piccola ragazza demone. Incapace di lasciarla lì a morire, Dale la porta a casa e diventa suo padre adottivo. Diavolo o no, Latina è oltremodo adorabile, e l’avventuriero si ritroverà presto con l’essere un genitore. Ma perché era fuori nella foresta, e perché porta il marchio da criminale?

sito ufficiale –

Vinland Saga – (ヴィンランド・サガ)

scheda sul sito

Studio Wit Studio – Regista: Yabuta Shuuhei

data uscita: 08 Luglio

In Italia:

temi: Action, Adventure, Historical, Drama, Seinen

tratto: dal manga “ Vinland Saga ” di Yukimura Makoto (edito in Italia da Star Comics)

trama: Thorfinn è figlio di uno dei più grandi guerrieri vichinghi, ma quando suo padre viene ucciso in battaglia dal leader mercenario Askeladd, giura di avere la sua vendetta. Thorfinn si unisce alla band di Askeladd per sfidarlo a duello, e finisce nel bel mezzo di una guerra per la corona d’Inghilterra.

sito ufficiale – trailer

Inoltre, CONTINUANO CON UNA NUOVA STAGIONE (senza cambiare titolo):

7 Seeds

Aikatsu Friends!: Kagayaki no Jewel

Bakugan: Battle Planet

Cardfight!! Vanguard: Zoku Koukousei-hen

Carole & Tuesday

Diamond no Ace: Act II

Duel Masters!!

Fruits Basket (2019) .

Kimetsu no Yaiba (Demon Slayers)

Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO

Neko Neko Nihonshi 4th Season

Shounen Ashibe: Go! Go! Goma-chan (2019)

Star☆Twinkle Precure

Youkai Watch!

* FILM al CINEMA – ESTATE

Cencoroll Connect – (Cencoroll 2)

Studio Think Corporation – data: 29 Luglio

storia originale – verrà proiettato sia il primo Cencoroll sia il seguito – temi: Action, Sci-Fi

Dragon Quest: Your Story – (ドラゴンクエスト ユア・ストーリー)

Studio – data: 02 agosto

relativo al videogames “Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride” – temi: Adventure, Comedy, Demons, Magic, Martial Arts, Fantasy

Frame Arms Girl Movie: Kyakkya Ufufu na Wonderland – (フレームアームズ・ガール ~きゃっきゃうふふなワンダーランド~)

Studio – data: 29 Giugno

relativo alla serie tv “Frame Arms Girl” – temi: Action, Sci-Fi, Slice of Life, Mecha

Free! Movie 3: Road to the World – Yume

Studio Kyoto Animation, Animation Do – data: 05 Luglio

relativo alla serie tv “Free!: Dive to the Future” – temi: Slice of Life, Comedy, Sports, Drama, School

Girls & Panzer: Saishuushou Part 2 – (Girls und Panzer das Finale -『ガールズ&パンツァー 最終章』第2話)

Studio Actas – data: 15 giugno

relativo alla serie tv “Girls & Panzer” – temi: Military, School

Hakubo – (Twilight – 薄暮)

Studio Twilight – director: Yutaka Yamamoto – data: 21 giugno

storia originale – temi: Drama

Kaijuu no Kodomo – Children of the Sea ( 海獣の子供)

Studio 4°C – data: 07 luglio – in Italia: Dynit

relativo al manga “Children of the Sea” – temi: Mystery, Supernatural, Drama, Seinen

Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo!: Kurenai Densetsu – (この素晴らしい世界に祝福を!紅伝説)

Studio J.C.Staff – data: 30 agosto

relativo alla serie tv “Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo!” – temi: Adventure, Comedy, Parody, Supernatural, Magic, Fantasy

Ni no Kuni

Studio Olm – data: 23 agosto

relativo al videogames “Ni no Kuni” – temi: Action, Adventure, Magic, Fantasy

One Piece Movie 14: Stampede – ( 劇場版『ONE PIECE STAMPEDE』(スタンピード))

Studio Toei Animation – data: 09 agosto

relativo alla serie tv “One Piece” – temi: Action, Adventure, Comedy, Super Power, Drama, Fantasy, Shounen

Pokemon Movie 22: Mewtwo no Gyakushuu Evolution – (劇場版 ポケットモンスター ミュウツーの逆襲evolution)

Studio Olm – data: 12 luglio

relativo alla saga dei Pokemon – temi: Action, Adventure, Comedy, Kids, Fantasy

Tenki no Ko – Weathering With You (天気の子)

Studio CoMix Wave Films – Director: Shinkai Makoto – data: 19 luglio – in Italia: Dynit

storia originale – temi: Slice of Life, Drama, Romance, Fantasy

Episodi speciali /OVA/ ONA – ESTATE *

– OAV ONLINE –

Aggressive Retsuko Season 2 (ONA)

Studio Fanworks – data: 14 giugno – in Italia: Netflix

seguito da “Aggressive Retsuko”

Kengan Ashura

Studio BN Pictures – data: 31 luglio

tratto dal manga di Daromeon e Sandrovich Yabako

Knights of the Zodiac: Saint Seiya

Studio Toei Animation – data: 19 luglio – in Italia: Netflix

remake de “I Cavalieri dello Zodiaco”

Mo Dao Zu Shi 2

Studio G.CMay Animation & Film – data: luglio

tratto da una serie di light novel cinesi

Quanzhi Gaoshou 2nd Season

Studio BN Pictures – data: luglio

tratto da manhwa

– OAV –

Battle Spirits: Saga Brave

Studio Larx Entertainment – data: 15 giugno

nuova saga di “Battle Spirits”

