anime – KAWAIKEREBA HENTAI DEMO SUKI…? (Hensuki) – di Itsuki Imazaki

A cura di M.

SCHEDA

Titolo originale: Kawaikereba Hentai demo Suki ni Natte Kuremasu ka? – Hensuki – (可愛ければ変態でも好きになってくれますか?)

Titolo internazionale: Hensuki: Are you willing to fall in love with a pervert, as long as she’s a cutie?

Genere: serie tv – commedia, ecchi, harem, scolastico, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 7 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2019 – in corso

Rete tv giapponese: AT-X

Tratto: Light novel di Hanama Tomo

Director: Itsuki Imazaki

Series Composition: Kenichi Yamashita

Character design: Yōsuke Itō

Music: Youichi Sakai

Studios: Seven, GEEKTOYS

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub Tanoshimi no Sekai.

Sigle:

Opening Theme:

“Daisuki” by Ayaka Ohashi

Ending Theme:

“Mubyō no Hana” (無謬の花; Flower of Innocence) by Mia REGINA

Trailer

TRAMA

Kiryuu Keiki è uno studente che fa parte di un club di calligrafia del suo liceo, e proprio nell’aula che fa da sede, trova una lettera d’amore indirizzata a lui, con dentro il messaggio “mi piaci” e un paio di mutandine femminili.

Desideroso di scoprire chi gliela ha inviata, ora il ragazzo deve solo trovare questa “moderna” Cenerentola tra le ragazze che fanno parte del club.

Tokihara Sayuki, la presidentessa; Koga Yuika, che fa anche da bibliotecaria; Nanjou Mao, piccola ma agguerrita, e Kiryuu Mizuha, maniaca della pulizia. Le ragazze sono carine, ma ognuna di loro nasconde un imbarazzante segreto e una doppia personalità.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Hiro Shimono – Keiki Kiryū

Ayana Taketatsu – Sayuki Tokihara

Rina Hidaka – Yuika Koga

Anzu Haruno – Ayano Fujimoto

Ayaka Ohashi – Koharu Ōtori

Iori Nomizu – Mao Nanjō

Kaede Hondo – Mizuha Kiryū

Keisuke Koumoto – Shōma Akiyama

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Kawaikereba Hentai demo Suki ni Natte Kuremasu ka

Manga

– Kawaikereba Hentai demo Suki ni Natte Kuremasu ka

RECENSIONI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.