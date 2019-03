– Giappone: Anime PRIMAVERA 2019 – gli anime nuovi, in uscita nei mesi primaverili! (Aprile, Maggio, Giugno) –

Articolo a cura di Marichan e Rko88. Bannerino realizzato da Fujiko89.

Se mettete l’articolo su altri siti potete farlo, ma citate la fonte, visto il tanto lavoro per realizzare questa pagina! Grazie!

Fonti (siti inglesi): Anime News Network – My Anime List – LiveChart – AniDB.

Legenda:

grassetto rosso: nome originale dell’anime – eventuali altri titoli

scheda/recensione su questo sito

corsivo: studio d’animazione e regista (e altri dati)

Data di uscita in Giappone

Disponibilità in Italia (solo quella l’ufficiale, nelle schede sono indicati poi anche i fansub amatoriali)

Temi: generi dell’anime

Tratto: se è una storia originale o è tratto da qualche manga/novel/videogioco

Trama: in breve le storie (alcune tradotte dall’inglese, alcune scritte di nostra mano)

Link: sito e trailer ufficiale

Immagine: tratta dalla locandina dell’opera

– * Serie tv della PRIMAVERA * – IN ORDINE ALFABETICO (titolo originale giapponese) –

Inoltre, CONTINUANO CON UNA NUOVA STAGIONE (senza cambiare titolo):

– Dororo

– Fairy Tail: Final Series

– Le bizzarre avventure di Jojo: Vento Aureo

– Karakuri Circus

– Star☆Twinkle Precure

– Tate no Yuusha no Nariagari (The Rising of the Shield Hero)

* FILM al CINEMA – PRIMAVERA

Crayon Shin-chan Movie 27: Shinkon Ryokou Hurricane – Ushinawareta Hiroshi – (映画クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン ~失われたひろし~)

Studio Shin-Ei Animation – data: 19 Aprile

relativo al Manga e Serie tv “Crayon Shin-chan” – temi: Comedy, Seinen

Dare ga Tame no Alchemist – (Ta ga Tame no Alchemist – 劇場版誰ガ為のアルケミスト)

Studio – data: Giugno

relativo ad un Videogioco – temi: Action, Adventure, Fantasy, Magic

Meitantei Conan: Konjou no Fist – (Detective Conan Movie 23: The Fist of Blue Sapphire – 劇場版 名探偵コナン 紺青の拳)

Studio TMS Entertainment – data: 12 Aprile

relativo al Manga e Serie tv “Detective Conan” – temi: Action, Comedy, Drama, Mystery, Police, Shounen

Frame Arms Girl Movie: Kyakkya Ufufu na Wonderland – (フレームアームズ・ガール ~きゃっきゃうふふなワンダーランド~)

Studio Zexcs, Studio A-CAT – data: Giugno

compilation della serie tv “Frame Arms Girl” – temi: Action, Mecha, Sci-Fi, Slice of Life

Girls & Panzer: Saishuushou Part 2 – (Girls und Panzer das Finale -『ガールズ&パンツァー 最終章』第2話)

Studio Actas – data: 15 Giugno

relativo alla serie tv “Girls & Panzer” – temi: Military, School

Hakubo – (Twilight – 薄暮)

Studio Twilight Studio – data: 24 Maggio

storia originale – temi: Drama

Hibike! Euphonium Movie 3: Chikai no Finale – (劇場版 響け!ユーフォニアム~誓いのフィナーレ~)

Studio Kyoto Animation – data: 19 Aprile

relativo alla serie tv “Hibike! Euphonium” – temi: Drama, Music, School

Kaijuu no Kodomo – (Children of the Sea)

Studio 4°C – data: 07 Luglio

relativo al Manga “Children of the Sea” (edito in Italia da Planet Manga) – Anime annunciato in Italia da Dynit

Kimi to, Nami ni Noretara – (きみと, 波にのれたら)

Studio Science SARU – data: 21 Giugno

tratto da un Manga – temi: Comedy, Drama, Romance

Laidbackers – (Raidbackers – レイドバッカーズ)

Studio Gokumi – data: 15 Aprile

storia originale – temi: Comedy, Magic, Fantasy

Lupin the IIIrd: Mine Fujiko no Uso – (LUPIN THE IIIRD 峰不二子の嘘)

Studio Telecom Animation Film – data: 31 Maggio

film dedicato a Fujiko – temi: Action, Adventure, Comedy, Drama, Seinen

Promare – (プロメア)

Studio Trigger – data: Maggio

storia originale – temi: Action

Seishun Buta Yarou wa Yumemiru Shoujo no Yume wo Minai – (青春ブタ野郎はゆめみる少女の夢を見ない)

Studio CloverWorks – data: 15 Giugno

tratto da Light novel – temi: Comedy, Romance, School

Soukyuu no Fafner: Dead Aggressor – The Beyond – (蒼穹のファフナー Dead Aggressor THE BEYOND)

Studio Xebec Zwei – data: 17 Maggio

storia originale – temi: Action, Military, Sci-Fi, Drama, Mecha

Uta no☆Prince-sama♪ Maji Love Kingdom Movie – (劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEキングダム)

Studio A-1 Pictures – data: 14 Giugno

tratto da un Videogioco – temi: Harem, Music, Comedy, Romance, Shoujo

Episodi speciali /OVA/ ONA – PRIMAVERA *

– SPECIAL TV –

Persona 5 the Animation: Stars and Ours (C)

Studio – data: 23 Marzo

relativo alla serie tv “Persona 5 the Animation”

Pop Team Epic Special

Studio – data: 01 Aprile

relativo alla serie tv “Pop Team Epic”

– OAV –

Bean Bandit

Studio – data: Aprile

spinoff di “Gunsmith Cats” – temi: Action, Comedy, Police, Seinen

Beyblade Burst GT

Studio OLM – data: 05 Aprile

storia originale, che fa parte del franchise “Beyblade”

Kyochuu Rettou (The Island of Giant Insects – 巨蟲列島)

Studio Passione – data: 20 Giugno

relativo al Manga “Kyochuu Rettou” – temi: Horror