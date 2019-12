anime – AHIRU NO SORA (Ahiru’s Sky) – di Shingo Tamaki

A cura di Cathrine Walker

SCHEDA

Titolo originale: Ahiru no Sora – (あひるの空)

Traduzione letterale: Il cielo di Ahiru

Titolo internazionale: Ahiru’s Sky – Sora’s Wings – Sora, The Wingless Duck – Dream Team

Genere: serie tv – scolastico, sportivo (basket)

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 14 – in corso (previsti 50)

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2019 – in corso

Tratto: dal manga “Ahiru no Sora” di Takeshi Hinata

Director: Shingo Tamaki

Chief Director: Keizou Kusakawa

Series Composition: Go Zappa

Character design: Yoshino Honda

Music: Hiroaki Tsutsumi

Studios: Diomedea

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Ahiru no Sora

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigl:

Opening:

1: “Happy Go Ducky!” by the pillows

2: “Nevermind” by flumpool

Ending:

1: “Tsubasa” by Saji

2: “Over” by Yuuma Uchida

TRAMA

Sora Kurumatani si trasferisce nella città in cui c’è l’ospedale dove è ricoverata sua madre, un tempo pluripremiata giocatrice di basket.

Al ragazzo non mancano il coraggio, la determinazione e neppure la tecnica per giocare allo stesso sport; ma l’altezza quella sì, infatti arriva forse a misurare un metro e sessanta.

Non che questo lo scoraggi, perché lui ha promesso alla madre che diventerà un grande giocatore di basket, quindi appena arrivato nella nuova scuola cerca il club di basket e scopre che… lo spogliatoio è una stanza lurida, fatiscente, occupata dai teppisti della scuola.

Fra una scazzottata e una l’altra, Sora convince i bulli a formare una squadra con cui sfidano una scuola rivale.

Chiaramente perdono, essendo una squadra raccogliticcia, ma questo riaccende la voglia di giocare nei gemelli (molto diversi) capi del club di basket/teppisti.

Coadiuvati dal capitano della squadra femminile di basket, e da una manager graziosa ma molto competente, la squadra del liceo si allena per partecipare alle competizioni.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Yuuki Kaji – Sora Kurumatani

Aya Endo – Yuka Kurumatani

Chado Horii – Ryūhei Tabeshima

Daisuke Namikawa – Katsumi Takahashi

Eiji Takemoto – Masayoshi Satsuki

Hiroyuki Yoshino – Yukinari Kojima

Jun Fukuyama – Tarō Kabachi

Katsuyuki Konishi – Chiaki Hanazono

Kazuya Nakai – Shinichi Chiba

Kenn – Masahiro Saki

Kishō Taniyama – Kenji Natsume

Makoto Furukawa – Shingo Katori

Mamoru Miyano – Kaname Shigeyoshi

Sayaka Senbongi – Madoka Yabuuchi

OPERE RELATIVE

Manga

– Ahiru no Sora

