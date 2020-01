manga – SPIRIT IN THE SKY (Sora Tobi Tamashii) – di Daisuke Igarashi

A cura di Sophitia

SCHEDA

Titolo originale: Sora Tobi Tamashii – (そらトびタマシイ)

Titolo internazionale: Spirits Flying in The Sky

Autore: Daisuke Igarashi

Genere: drammatico, fantasy, soprannaturale

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2002

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Afternoon

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Spirit In the Sky

Anno di pubblicazione in Italia: 2007

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione grande con sovraccoperta, a 8,00 €

Traduzione: Rie Zushi

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Raccolta di storie brevi di Daisuke Igarashi.

I racconti sono tutti incentrati su creature soprannaturali, metà umane e metà animali, che vivono varie vicende; in un’atmosfera mistica e malinconica.

RECENSIONI

