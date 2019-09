manga – AHIRU NO SORA (Ahiru’s Sky) – di Takeshi Hinata

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Ahiru no Sora – (あひるの空)

Traduzione letterale: Il cielo di Ahiru

Titolo internazionale: Ahiru’s Sky – Sora’s Wings – Sora, The Wingless Duck – Dream Team

Autore: Takeshi Hinata

Genere: scolastico, shounen, sportivo (basket)

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2004 – in corso

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Shuukan Shounen Magazine

Volumi: 51 (in corso)

In Italia: inedito

TRAMA

Kurumatani Sora è uno studente basso, che sogna però di diventare un giocatore di basket, passione sportiva che gli ha passato la madre che era una brava cestista. Quando arriva nella sua nuova scuola superiore, scopre che il club di pallacanestro è diventato ritrovo dei teppisti dell’istituto (tutti molto più alti di lui!), che nemmeno si allenano più.

Grazie anche all’incoraggiamento del capitano della squadra femminile di pallacanestro, Madoka, di cui si innamora; Sora decide di trasformare il club in una vera squadra competitiva, capace di partecipare al torneo di basket tra scuole.

Questo l’inizio di un lungo percorso di crescita, sia sportiva sia umana, di tutti i membri del club.

OPERE RELATIVE

Anime

– Ahiru no Sora – serie tv

RECENSIONI

