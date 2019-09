manga – BEASTARS – di Paru Itagaki

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Beastars – (BEASTARS – ウィキペディア)

Titolo internazionale: Beastars

Autrice: Paru Itagaki

Genere: drammatico, fantasy, mistero, shounen, slice of life, scolastico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2016 – in corso

Casa Editrice giapponese: Akita Shoten

Rivista: Shuukan Shounen Champion

Volumi: 14 (in corso)

Titolo in Italia: Beastars

Anno di pubblicazione in Italia: Marzo 2019 – in corso

Casa Editrice italiana: Planet Manga

6,50 € al volume

Traduzione: Giacomo Calorio

Volumi: 7 (in corso)

TRAMA

Storia ambientata in un mondo uguale al nostro, solo che è abitato da animali antropomorfi. Carnivori e erbivori convivono assieme, mangiare carne è un reato, ma paura la fa sempre da padrone, anche se si fa qualsiasi sforzo per far convivere le varie specie in pace.

Nell’istituto superiore di Cherryton una notte viene ucciso un alpaca, Tem, e divorato. Questo grave fatto aumenta la diffidenza tra i due gruppi di studenti, e gli erbivori pensano che il responsabile sia Legoshi il lupo, tra l’altro amico di Tem, che intimorisce tutti con la sua enorme stazza.

Invece Legoshi è timido e gentile, ma con poca fiducia in sè stesso, e preoccupato che un giorno faccia capolino il suo istinto predatore, facendogli perdere il controllo.

La normale vista scolastica, fatta di studio e club, si infittisce di misteri, paure, a anche amore tra studenti diversi.

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Anime

– Beastars – serie tv

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.