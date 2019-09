manga – ARABESQUE – di Ryouko Yamagishi

A cura di Anne e M.

SCHEDA

Titolo originale: Arabesque – (アラベスク 第一部)

Significato: l’arabesque è un tipo di passo di danza

Titolo internazionale: Arabesque

Autrice: Ryouko Yamagishi

Genere: danza, drammatico, shoujo, sportivo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1971 – 1973

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Ribon

Volumi: 4 (concluso) la serie ha poi avuto varie ristampe, con un numero variabile di volumi.

In Italia: inedito

TRAMA

Nonna Petrova è una ragazza russa di 16 anni che ama talmente il balletto da voler diventare ballerina classica; ma sia la madre sia la sorella maggiore la ostacolano, dicendo che non ha il talento, e questo non fa che aumentare la sua insicurezza.

Nonostante non si senta all’altezza, prova lo stesso l’esame per una famosa scuola di danza di Leningrado e, con gran sorpresa di tutti, viene scelta, anche grazie al ballerino Yuri Mironov che la nota.

Ma le difficoltà sono appena iniziate: a scuola viene vista da tutte le altre allieve come un impiccio, e il professor Mironow non fa altro che rimproverarla e farle fare lezioni in più. Ma ciò aiuterà Nonna a tirare fuori la grinta per diventare una prima ballerina.

RECENSIONI

