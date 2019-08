manga – GIRL FROM THE OTHER SIDE (Totsukuni no Shoujo) – di Nagabe

A cura di Han e M.

SCHEDA

Titolo originale: Totsukuni no Shoujo – (とつくにの少女)

con il sottotitolo “Siúil, a Rún” (come il titolo di una canzone tradizionale irlandese)

Titolo internazionale: The Girl From the Other Side – Foreign Girl

Autore: Nagabe

Genere: drammatico, fantasy, fiaba dark, mistero, shounen, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2015 – in corso

Casa Editrice giapponese: Mag Garden

Rivista: Comic Blade

Volumi: 8 (in corso)

Titolo in Italia: Girl From the Other Side

Anno di pubblicazione in Italia: 2019 – in corso

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina, a 6,50 €

Traduzione:

Volumi: 4 (in corso)

TRAMA

In un mondo fantasy esiste un terribile morbo che si passa con il solo tocco, e che trasforma velocemente gli ammalati in mostri neri, che la gente chiama “estranei”.

Uno di questi estranei ha però mantenuto la mente umana, e vive vicino ad un villaggio disabitato con una bambina di nome Shiva. La piccola è sana ma è stata abbandonata nel bosco, e l’uomo (che la bimba chiama “Maestro”) se ne prende cura, anche se i due non si possono assolutamente toccare.

Con il dilagare del morbo però le persone sono sempre più spaventate, si innalzano muri e cancelli contro l’esterno, e i soldati hanno ordine di uccidere chiunque sia anche solo sospettato di essere infetto. E un giorno, delle guardie si avvicinano alla casa del Maestro e di Shiva…

