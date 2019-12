anime – HOSHIAI NO SORA (Stars Align) – di Kazuki Akane

A cura di Cathrine Walker

SCHEDA

Titolo originale: Hoshiai no Sora – (星合の空)

Titolo internazionale: Stars Align

Genere: scolastico, sportivo (tennis)

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: da ottobre a dicembre 2019

Tratto: storia originale

Director: Kazuki Akane

Series Composition: Kazuki Akane

Character design: Yūichi Takahashi

Studios: 8bit

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub Initial D Italian Fansub – Rakuen Subs.

Sigle:

Opening

“Suisō” by Megumi Nakajima

Ending

“Kago no Naka no Bokura wa” by AIKI from Bless4

Trailer



TRAMA

Il club di softennis maschile della scuola è un vero disastro. I ragazzi sembrano svogliati e demotivati. Il responsabile avverte il capitano, Toma Shinjo, che il club rischia lo scioglimento infatti, a differenza della squadra femminile, loro sono solo una zavorra per l’istituto.

Maki Katsuragi torna dopo anni nella sua città natale, è un ragazzo allegro e dinamico che conquista anche Kanako Mitsue, sua vicina di casa piuttosto scontrosa. A scuola poi finisce in classe col suo ex amico Toma che, sapendolo in gamba, prega Maki di iscriversi al club. Ma lui rifiuta, dovendo aiutare la madre nelle faccende domestiche. Toma si offre di pagarlo, i soldi e le attrezzature non sono per lui un problema, dandogli la possibilità di accettare.

Ma la vita di Maki non è così semplice come sembra, lui e la madre sono in fuga da un padre/marito violento, che non esita a malmenare Maki per prendere i soldi frutto del lavoro della sua ex moglie. Ma l’orgoglioso Maki non si scoraggia per così poco, copre i lividi e continua a preparare la cena.

Il giorno dopo entra nel club portando quello scompiglio che serve a motivare i compagni.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Natsuki Hanae – Maki Katsuragi

Tasuku Hatanaka – Tōma Shinjō

Gen Sato – Rintarō Futsu

Keisuke Sato – Shingo Takenouchi

Kōhei Amasaki – Taiyō Ishigami

Mayu Mineda – Kanako Mitsue

Toshiyuki Toyonaga – Tsubasa Soga

Yoshitaka Yamaya – Yūta Asuka

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Kazuki Akane presenti sul sito:

RECENSIONI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.