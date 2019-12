anime – PSYCHO-PASS 3 – di Naoyoshi Shiotani

A cura di Cathrine Walker

SCHEDA

Titolo originale: Psycho-Pass 3 – (サイコパス 3)

Titolo internazionale: Psycho-Pass 3

Genere: serie tv – azione, fantascienza, psicologico, thriller

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Numero episodi: 8 (concluso) – ogni episodio dura 45 minuti

Anno di uscita in Giappone: da ottobre a dicembre 2019

Tratto: storia originale, creata da Gen Urobuchi

Director: Naoyoshi Shiotani

Series Composition: Tow Ubukata

Script: Makoto Fukami (eps 1-8) Ryō Yoshigami (eps 5-7) Tow Ubukata (eps 1-8)

Character design: Naoyuki Onda (concept di Akira Amano)

Music: Yūgo Kanno

Studios: Production I.G

In Italia: in streaming, sottotitolato in italiano, sulla tv online Amazon Prime Video (servizio a pagamento)

Titolo nello streaming in Italia: Psycho-Pass 3

Distributore: Prime Video Italia

Sigle

Opening:

“Q-vism” by Who-ya Extended

Ending:

“bullet” by Cö shu Nie

Trailer



TRAMA

2120 Novembre, Tokyo.

Ancora una volta due nuovi ispettori entrano a far parte della prima divisione investigativa, per indagare su un misterioso incidente aereo che coinvolge gli immigrati e la politica anti-isolazionista.

Dietro l’incidente c’è la mano di un’ organizzazione criminale, chiamata “Bifrost”, i cui membri riescono a sfuggire al Sybil System grazie alla capacità di mantenere basso il Coefficiente di Criminalià.

I due ispettori, scelti da Akane Tsunemori, come i colleghi che li hanno preceduti sono molto particolari, diversi e interessanti. Shindaou Arata, ragazzo allegro, all’apparenza svagato, “mentalista”; è in grado di rivivere le azioni delle persone sui cui indaga. Questo potere lo mette a rischio di offuscare la sua aura e gli causa insonnia. Kei Mikahil Ignatov ex militare, competente e abile supporta il compagno che sembra conoscere da molto tempo. Inizialmente visto con sospetto in quanto immigrato, riesce a farsi rispettare dai recalcitranti Esecutori.

Tra intrighi politici, sette religiose, le misteriose Volpi, i nostri ispettori avranno il loro daffare.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – personaggio

Yūichi Nakamura a- Kei Mikhail Ignatov

Yuuki Kaji – Arata Shindō

Akio Ohtsuka – Tenma Todoroki

Atsuko Tanaka – Kyōko Saionji

Ayane Sakura – Mika Shimotsuki

Hiroshi Naka – Haruki Shirogane

Junichi Suwabe – Kazumichi Irie

Kaori Nazuka – Mao Kisaragi

Kenyuu Horiuchi – Kōichi Azusawa

Mamoru Miyano – Shizuka Homura

Miyuki Sawashiro – Shion Karanomori

Risa Shimizu – Maiko Maya Stronskaya

Takahiro Sakurai – Sho Hinakawa

Toshiyuki Morikawa – Round Robin

Yōko Hikasa – Karina Komiya

OPERE RELATIVE

Anime:

1- Psycho-Pass – serie tv – opera capostipite – prequel

– Psycho Pass: Edit Version – serie tv – remake, versione nuova e modificata della 1° serie tv

2- Psycho-Pass 2 – serie tv – prequel

– Psycho-Pass Movie – film d’animazione

Manga

– Psycho-Pass: Ispettore Akane Tsunemori

– Psycho Pass: Ispettorer Shinya Kogami

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Psycho-Pass” presente sul sito:

Altre opere di Naoyoshi Shiotani presenti sul sito:

Tokyo Marble Chocolate oav, anime

RECENSIONI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.