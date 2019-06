manga – BORN TO BE ON AIR! (Nami yo Kiite Kure) – di Hiroaki Samura

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Nami yo Kiite Kure – (波よ聞いてくれ)

Titolo internazionale: Wave, Listen to Me! – Born to be on Air

Autore: Hiroaki Samura

Genere: seinen – slice of life, sentimentale, radio

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2014 – in corso

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Afternoon

Volumi: 6 (in corso)

Titolo in Italia: Born to be on Air!

Anno di pubblicazione in Italia: 2017 – in corso

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione con sovracopertina a 5,90 euro

Traduzione: Marco Franca

Volumi: 5 (in corso)

TRAMA

Koda Minare è una cameriera frustata che, una notte, beve a dismisura per dimenticare un tradimento, assieme a Kanetsugu Mato, il direttore di una stazione radio locale. La povera non sa che l’uomo la sta registrando, e il giorno dopo la ragazza sente il suo sproloquio in onda!

Dal ristorante dove lavora, Minare si precipita alla stazione per fermare la trasmissione, ma ottiene solo di essere mandata in diretta. Il suo monologo improvvisato, comico e stravagante, le però fa guadagnare una proposta di lavoro… Ma Minare se la sentirà di lasciare un lavoro sicuro nel ristorante, per un posto effimero come quello di speaker radiofonico?

