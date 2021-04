anime – MARS RED – di Kouhei Hatano

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Mars Red – (マーズレッド)

Titolo internazionale: Mars Red

Genere: serie tv – azione, militare, soprannaturale, storico, vampiri

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Numero episodi: 4 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2021 – in corso

Trasmissione: martedì alle 01:59 (JST)

Tratto: basato su un dramma teatrale di Fujisawa Bun’ou (da cui è stato tratto anche un manga)

Director: Kouhei Hatano

Series Composition: Jun’ichi Fujisaku

Script: Jun’ichi Fujisaku

Character design: Yukari Takeuchi

Music: Toshiyuki Muranaka

Studios: Signal.MD

In Italia: inedito

Reperibilità: fansubbato amatorialmente in italiano grazie al gruppo Tonkatsu Fansub.

Sigle:

Opening

“Seimei no Aria” by Wagakki Band

Ending

“ON MY OWN” by HYDE

Trailer



TRAMA

12 anno del periodo Taisho (1923). La squadra militare “Code Zero” ha il compito di proteggere il Giappone dai vampiri, che sono sempre più una minaccia per la popolazione.

Il maggiore Yoshinobu Maeda viene richiamato a Tokyo per fare parte della squadra, ma anche per indagare su un vampiro catturato, al fine di accertare se possa essere addestrato come risorsa di combattimento per il governo.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Akira Ishida – Takeuchi

Junichi Suwabe – Yoshinobu Maeda

Kenichi Suzumura – Suwa

Kōichi Yamadera – Tokuichi Yamagami

Tasuku Hatanaka – Shutaro Kurusu

Ayahi Takagaki – Misaki

Fumiko Orik-a – Aoi Shirase

Hiroshi Yanaka – Sōnosuke Nakajima

Kazunari Koiso – Okimura

Makoto Furukawa – Rufus Glenn

Miyuki Saw-hiro – Deffrot

Ryōta Suzuki – Moriyama

Sachi Kokuryu – Shinnosuke Tenmaya

