anime – ODD TAXI – di Baku Kinoshita

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Odd Taxi – (オッドタクシー)

Titolo internazionale: Odd Taxi

Genere: serie tv – drammatico, mistero, noir

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 4 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2021 – in corso

Rete tv giapponese: TV Tokyo

Trasmissione: martedì alle 02:00 (JST)

Tratto: storia originale

Director: Baku Kinoshita

Series Composition: Baku Kinoshita

Character design: Baku Kinoshita, Hiromi Nakayama

Music: OMSB, PUNPEE, VaVa

Studios: OLM, P.I.C.S.

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Odd Taxi

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“ODDTAXI” by Skirt and PUNPEE

Ending

“Sugarless Kiss” by Suzuko Mimori

Trailer



TRAMA

In una Tokyo alternativa ed abitata da animali antropomorfi, il tricheco Odokawa è un tassista notturno che non va daccordo con nessuno. E’ solitario e burbero, eppure tutti nel suo quartiere sembrano conoscerlo. I suoi clienti, non meno bizzarri di lui, durante i viaggi gli raccontano molte cose.

Conversazione dopo conversazione, cominciano a delinearsi dei misteri metropolitani: un cadavere buttato in acqua, una infermiera che nasconde un segreto, un poliziotto probabilmente corrotto, una studentessa scomparsa…

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Natsuki Hanae – Odokawa

Kappei Yamaguchi – Kakihana

Manatsu Murakami – Yuki Miya

Moeka Koizumi – Shiho Ichimura

Riho Iida – Shirakawa

Ryohei Kimura – Gо̄riki

Suzuko Mimori – Rui Nikaidо̄

RECENSIONI