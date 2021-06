anime – SUPER CUB – di Toshiro Fujii

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Super Cub (スーパーカブ)

Titolo internazionale: Super Cub

Genere: serie tv – spokon (sportivo, moto), scolastico, slice of life

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2021

Trasmissione: mercoledì alle 23:00 (JST)

Tratto: dalla Light Novel “Super Cub” scritta da Tone Kōken e illustrata da Hiro

Director: Toshiro Fujii

Character design: Tōru Imanishi

Music: Tomohisa Ishikawa, ZAQ

Studios: Studio Kai

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dai fansub Re:Sub e Tanoshimi no Sekai.

Sigle:

sigla iniziale

“Mahō no Kaze” by Akane Kumada

sigla finale

“Haru e no Dengon” by Yuki Yomichi, Ayaka Nanase, & Natsumi Hioka

Trailer



TRAMA

Koguma è una ragazza orfana che trascorre la sua giornate fra scuola e casa, senza amici e senza grandi aspettative per il futuro.

Un giorno, tornando da scuola in bicicletta, si ferma in un concessionario dove, parlando con l’anziano proprietario, deciderà di prendere la patente e acquistare un Honda Super Cub usato.

Per Koguma l’acquisto del motorino le permetterà di conoscere l’estroversa esperta di Super Cub Reiko e la timida Shii, figlia dei gestori di una panetteria con la passione per l’Italia, e soprattutto di vivere diverse avventure e viaggi sempre in sella alla sua moto, vedendo pian piano un mondo tutto nuovo…

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITÀ

– Il super Cub è un modello di Scooter Prodotto dalla Honda dal 1958 e usato per diverse mansioni in Giappone, fra cui Corriere al Postino.

– La Honda Motor Company, ha collaborato nell’anime in qualità di consulenza per le specifiche dei vari motorini presenti nella serie.

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Yuki Yomichi – Koguma

Ayaka Nanase – Reiko

Natsumi Hioka – Shii Eniwa

Mariko Tsutsui – Madre di Shii

Takahiro Miyamoto – Padre di Shii

OPERE RELATIVE

Light novel

– Super Cub

Manga

– Super Cub

