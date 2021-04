anime – SLIME TAOSHITE 300-NEN… (I’ve Been Killing Slimes For 300 Years…) – di Nobukage Kimura

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Slime Taoshite 300-nen, Shiranai Uchi ni Level Max ni Nattemashita – (スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました)

Traduzione letterale: Ho ucciso Slime per 300 anni, e ho raggiunto il massimo del mio livello

Titolo internazionale: I’ve Been Killing Slimes For 300 Years And Maxed Out My Level

Genere: serie tv – azione, commedia, fantasy

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 4 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2021 – in corso

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: sabato alle 21:00 (JST)

Tratto: Light novel

Director: Nobukage Kimura

Series Composition: Tatsuya Takahashi

Character design: Keisuke Goto

Music: Keiji Inai

Studios: Revoroot

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: I’ve Been Killing Slimes For 300 Years And Maxed Out My Level

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“Gudafuwa Everyday” by Aoi Yuuki

Ending

“Viewtiful Days!” by Azumi Waki

Trailer



TRAMA

Azusa Aizawa è un’impiegata che muore per il troppo lavoro, così una dea impietosita la reincarna in una strega immortale in un mondo fantasy. Azusa ne è entusiasta, e decide di vivere la sua nuova esistenza in una casetta in campagna nel modo più tranquillo possibile, limitandosi a fare lavoretti domestici e ogni tanto uccidere qualche slime (bolle gelatinose) di basso livello per raccogliere soldi e risorse.

Peccato solo che dopo 300 anni di slime, le sue statistiche si sono comunque alzate! Così Azusa diventa la strega con il livello più alto del mondo: tutti sono convinti sia una combattente formidabile e pericolosa, mentre lei non conosce forti incantesimi e vorrebbe solo stare in pace! E invece alla sua porta cominceranno a presentarsi persone bisognose di aiuto, ed eroi per sfidarla… Come se la caverà?

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Aoi Yūki – Azusa Aizawa

Azumi Waki – Fratorte

Kaede Hondo – Laika

Manami Numakura – Beelzebub

Minami Tanaka – Shalsha

Riho Sugiyama – Rosary

Sayaka Harada – Halkara

Sayaka Senbongi – Falfa

OPERE RELATIVE

Light novel

– Slime Taoshite 300-nen, Shiranai Uchi ni Level Max ni Nattemashita

Manga

– Slime Taoshite 300-nen, Shiranai Uchi ni Level Max ni Nattemashita

RECENSIONI