anime – RE-MAIN – di Kiyoshi Matsuda

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Re-Main – RE-MAIN -(リメイン)

Traduzione: significa “rimanere” in inglese, ma prende il nome dalla regola “Remain” della pallanuoto, che stabilisce che un giocatore non può ricevere la palla entro due metri dalla porta avversaria.

Titolo internazionale: Re-Main

Genere: serie tv – scolastico, sportivo (pallanuoto)

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 4 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2021 – in corso

Rete tv giapponese: TV Asahi

Trasmissione: domenica alle 01:30 (JST)

Tratto: storia originale

Director: Kiyoshi Matsuda

Chief Director, Sound Director, Script, Original Creator, Series Composition: Masafumi Nishida

Character design: Shiho Tanaka

Music: Kana Utatane (TaWaRa)

Studios: MAPPA

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Yamato Animation.

Titolo nello streaming in Italia: Re-Main

Distributore: Yamato Video

Sigle:

Opening

“Forget Me Not” by Enhypen

Ending

“Kowareta Sekai no Byōshin wa” by Shugo Nakamura

Trailer



TRAMA

Minato Kiyomizu si risveglia da un coma di sei mesi dopo un incidente stradale, ma scopre di non ricordare nulla dei precedenti anni della scuole medie, incluso di essere stato un campione nazionale di pallanuoto.

Deciso a riprendere una vita normale, Minato si iscrive alla scuola superiore Yamagata High School ma, dato che per via dell’amnesia non sa nemmeno più le regole basilari della pallanuoto, rinuncia del tutto allo sport.

Ma nella nuova scuola il club di pallanuoto rischia la chiusura per carenza di membri, e un campione come lui farebbe davvero comodo…

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatori originali – Personaggi

Yūto Uemura – Minato Kiyomizu

Daisuke Hirose – Yoshiharu Ushimado

Hikaru Midorikawa – Akimitsu Bizen

Kōtarō Nishiyama – Eitarō Oka

Lynn – Chinu Kawakubo

Mahiro Tak-ugi – Akihisa Fukui

Makoto Furukawa – Takekazu Ejiri

Natsuki Hanae – Takeshi Toyama

Shun Miyazato – Kōki Toguchi

Sōma Saitō – Shūgo Amihama

Subaru Kimura – Jō Jōjima

Taku Y-hiro – Keita Kakihana

Tasuku Hatanaka – Yutaka Babayaro Inomata

Yoshitsugu Matsuoka – Norimichi Ishikawa

Yūma Uchida – Riku Momosaki

RECENSIONI