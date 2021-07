anime – SHIROI SUNA NO AQUATOPE (The Aquatope on White Sand) – di Toshiya Shinohara

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Shiroi Suna no Aquatope – (白い砂のアクアトープ)

Titolo internazionale: The Aquatope on White Sand

Genere: serie tv – slice of life

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 4 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2021 – in corso

Rete tv giapponese: BS Fuji, Tokyo MX

Trasmissione: venerdì alle 00:00 (JST)

Tratto: storia originale

Director: Toshiya Shinohara

Series Composition: Yuuko Kakihara

Character design: Yuki Akiyama

Music: Yoshiaki Dewa

Studios: P.A. Works

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: The Aquatope on White Sand

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“Tayutae, Nana-iro” by ARCANA PROJECT

Ending

“Tsuki Umi no Yurikago” by Mia REGINA

Trailer



TRAMA

Fuka è una ex-idol che ha abbandonato la carriera musicale, e ora deve tornare nella sua città natale. Ma al momento di partire, all’ultimo cambia meta e va a Okinawa (famosa città balneare giapponese) sperando di tirarsi su di morale.

Lì si sente inaspettatamente meglio solo osservando i pesci nell’acquario Gama Gama, tanto da chiedere alla giovane direttrice, Kururu, se può restare lì ad aiutare; tanto più che il posto è in difficoltà e rischia la chiusura.

DOPPIATORI

Rikako Aida – Fuka Miyazawa

Miku Itō – Kukuru Misakino

Azumi Waki – Tsukimi Teruya

Hiroshi Yanaka – nonno

Lynn – Karin Kudaka

Shimba Tsuchiya – Kai Nakamura

Yōhei Azakami – Kūya Yakam-hi

