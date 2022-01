Giappone: Anime INVERNO 2022

–

Akebi-chan no Sailor Fuku – La divisa scolatica di Akebi – (Akebi’s Sailor Uniform – 明日ちゃんのセーラー服)

Studio CloverWorks – Regista: Kuroki Miyuki

data uscita: 09 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Slice of Life, School

tratto: dal manga “La divisa scolastica di Akebi” (edito in Italia da JPop)

trama: È il primo anno di scuola media di Komichi Akebi e lei ha il cuore concentrato su una cosa: l’uniforme alla marinaia della Robai Private Academy. Mentre il prossimo capitolo della sua vita si avvicina, sogna tutte le nuove entusiasmanti esperienze che farà: pranzi scolastici, lezioni, attività del club, comprare il manga da jpop e, naturalmente, fare molti amici con l’anime dell’anno! Con addosso il suo vestito preferito, Komichi si sente pronta a tutto.

–

Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 2nd Season – (From Common Job Class to the Strongest in the World 2nd Season – ありふれた職業で世界最強 2nd Season)

Studio asread., studio MOTHER – Regista: Iwanaga Akira

data uscita: 13 Gennaio

In Italia:

temi: Action, Adventure, Fantasy, Harem

tratto: Light novel

trama: Trasportato in un altro mondo e lasciato indietro dai suoi ex amici, Hajime ha dovuto risalire dal fondo. Nel labirinto rafforzò la sua debole magia e trovò diversi alleati. Ora, dopo aver salvato i suoi compagni di classe, si avventura per Erisen per scortare Myuu e sua madre. Combatterà e sconfiggerà chiunque debba per trovare la strada di casa, incluso un dio!

–

Atasha Kawajiri Kodama Da yo: Dangerous Lifehacker no Tadareta Seikatsu – (The Kodama’s Lazy Life – あたしゃ川尻こだまだよ~デンジャラスライフハッカーのただれた生活~)

Studio Lapin Track – Regista: Kaneko Shingo

data uscita: 14 Gennaio

In Italia:

temi: Comedy

tratto: web manga

trama: La storia descrive la vita quotidiana pigra e malsana di Kawajiri, che ama l’alcol e tutto ciò che è grasso, salato o dolce.

–

Baraou no Souretsu – Requiem of the Rose King – (薔薇王の葬列)

Studio J.C.Staff – Regista: Suzuki Kentarou

data uscita: 09 Gennaio

In Italia:

temi: Action, Drama, Supernatural, Historical

tratto: manga “ Requiem of the Rose King ” (edito in Italia da Star Comics)

trama: Richard, l’ambizioso terzogenito della Casa di York, crede di essere maledetto, dannato dalla nascita all’oscurità eterna. Ma è davvero il destino che lo mette sulla strada della distruzione personale? O i suoi stessi tormentati desideri? Basato su una prima bozza del Riccardo III di Shakespeare, l’oscuro fantasy di Aya Kanno trova l’uomo che potrebbe essere re in piedi tra i mondi, tra le classi, tra il bene e il male.

–

Cue!

Studio Yumeta Company, Graphinica

data uscita: 08 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Music

tratto: basato su un gioco mobile di idol, prodotto da Liber Entertainment

trama: Con la nascita di una nuova agenzia dedicata al reclutamento di aspiranti doppiatrici, sedici ragazze devono effettuare un’audizione che potrà rivelarsi determinante per la loro tanto agognata carriera da doppiatrice. Anche in caso di successo, però, le giovani ragazze dovranno continuare ad impegnarsi al massimo nei ruoli che gli verranno assegnati, al fine di assicurarsi dei nuovi ingaggi.

–

Dolls’ Frontline – (Girls’ Frontline – ドールズフロントライン)

Studio Asahi Production – Regista: Ueda Shigeru

data uscita: 08 Gennaio

In Italia:

temi: Action, Drama, Sci-Fi, Military

tratto: videogames “Girls’ Frontline” di MICA Team

trama: Dopo la terza guerra mondiale, le nazioni devastate dalla guerra biologica non hanno più la capacità di proteggere le terre desolate, quindi la difesa di questi territori è lasciata a compagnie militari private come Griffin & Kryuger, i cui soldati androidi o “bambole tattiche” hanno il compito di combattere l’esercito di androidi canaglia di Sangvis Ferri. Ora M4A1, l’indecisa ma potenzialmente capace leader della squadra d’élite “Anti-Rain” deve proteggere i suoi compagni in una serie di operazioni per cercare di riprendere il sopravvento su Sangvis Ferri.

–

Fantasy Bishoujo Juniku Ojisan to – (Fabiniku, Isekai Bishoujo Juniku Ojisan – 異世界美少女受肉おじさんと)

Studio OLM Team Yoshioka – Regista: Kamiyama Kenji

data uscita: 12 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Adventure, Comedy, Fantasy

tratto: manga

trama: Un vecchio noioso e il suo migliore amico sono stati convocati in un altro mondo da una dea nuda! Tuttavia, a causa della malizia della dea, si è trasformato in una bella ragazza senza pari?! Per riavere il suo corpo, deve intraprendere un viaggio con il suo migliore amico per sconfiggere il re demone!! “Un vecchio che è diventato una bella ragazza” e “Un bel vecchio”! Lascia che la follia riempia un altro viaggio del mondo rom-com iniziare!!

–

Futsal Boys!!!!! – (フットサルボーイズ!!!!!)

Studio Diomedéa – Regista: Hiiro Yukina

data uscita: 09 Gennaio

In Italia: Yamato Video

temi: Sports

tratto: progetto multimediale di Bandai Namco Entertainment, Bandai Namco Arts e Diomedea

trama: La storia del franchise è ambientata in un mondo di oltre un decennio dopo che il futsal è salito alle stelle nella popolarità globale. Il protagonista Haru Yamato guarda il campionato della Coppa del Mondo U-18 ed è ispirato da un giocatore giapponese di nome Tokinari Tenouji. Si unisce alla squadra di futsal della Koyo Academy High School con l’obiettivo di diventare un giocatore come Tenouji. Lì trova degli amici e insieme affrontano i loro rivali.

–

Garugaku. II: Lucky Stars – (ガル学。II〜Lucky Stars〜)

Studio OLM – Regista: Nakata Makoto

data uscita: 10 Gennaio

In Italia:

temi: Music, School

tratto: videogames

trama: sequel di “Garugaku.: Sei Girls Square Gakuin”, con Lucky2 come cast.

–

Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki 2nd Season – (Re:Construction the Elfrieden Kingdom Tales of Realistic Brave – How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom Part 2 – 現実主義勇者の王国再建記)

Studio J.C.Staff – Regista: Watanabe Takashi

data uscita: 09 Gennaio

In Italia:

temi: Action, Fantasy, Romance

tratto: Light novel

trama: Evocato in un mondo fantastico, Kazuya Souma governa un regno con un percorso non tradizionale (e molto umano) di riforma amministrativa. Sta affrontando la carenza di cibo, padroneggiando la magia oscura e affascinando alcune donne lungo il cammino. Nonostante le sue buone intenzioni, Kazuya infrange il divieto di guerra per sconfiggere una dittatura militare. Ora, deve rispondere al leader idealista dell’Impero del Gran Caos…

–

Gensou Sangokushi: Tengen Reishinki – (Fantasia Sango – Huanxiang Sanguozhi – 幻想三國誌 -天元霊心記-)

Studio GEEK TOYS – Regista: Machitani Shunsuke

data uscita: 11 Gennaio

In Italia:

temi: Fantasy, Historical

tratto: basato su un franchise di giochi di ruolo sviluppato da UserJoy Technology

trama: Quando i Tre Regni sono devastati da demoni e mostri, quattro eroi con poco in comune devono unirsi per combattere i nemici più feroci del regno. Insieme gli eroi svelano un’insidiosa cospirazione mentre condividono le gioie e i dolori di combattere una misteriosa organizzazione intenzionata a fare a pezzi loro e i regni.

–

Hakozume: Kouban Joshi no Gyakushuu – (Police in a Pod – ハコヅメ~交番女子の逆襲~)

Studio Madhouse – Regista: Satou Yuuzou

data uscita: 05 Gennaio

In Italia:

temi: Comedy, Slice of Life, Police

tratto: manga

trama: L’agente di polizia donna Kawai ne aveva abbastanza di una carriera in cui non era nemmeno così convinta e stava per consegnare la sua registrazione, quando accadde l’impensabile: incontrò la nuova direttrice donna della sua stazione! E dopo aver passato un po’ di tempo con questo splendido modello, Kawai si rende conto che forse non ha ancora finito di essere un ufficiale, dopotutto.

–

Irodorimidori (2022) – (イロドリミドリ)

Studio Akatsuki – Regista: Tanaka Chihaya

data uscita: 04 Gennaio

In Italia:

temi: Slice of Life, Music

tratto: videogioco

trama: ispirato al video musicale del singolo “Change our MIRAI!” per il gruppo idol animato Irodorimidori, proveniente dagli arcade game Chunithm Rhythm della Sega.

–

Kaijin Kaihatsubu no Kuroitsu-san – (Miss Kuroitsu From The Monster Development Department – 怪人開発部の黒井津さん)

Studio Quad – Regista: Saitou Hisashi

data uscita: 09 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Comedy, Fantasy

tratto: manga

trama: Kuroitsu è un assistente ricercatore nel dipartimento di ricerca e sviluppo sovrumano di Agastya, un’organizzazione segreta malvagia che combatte con eroi che cercano di salvare il mondo. Kuroitsu vive una vita frenetica ad Agastya, intrappolata tra le assurde richieste dei suoi capi; fare presentazioni; implementare nuove funzionalità nei superumani; e ottenere risultati entro il tempo assegnato, il budget e le richieste delle specifiche; tutto senza ferie.

–

Karakai Jouzu no Takagi-san 3 – (Skilled Teaser Takagi-san 3rd Season – Teasing Master Takagi-san -からかい上手の高木さん3)

Studio Shin-Ei Animation – Regista: Akagi Hiroaki

data uscita: 08 Gennaio

In Italia:

temi: Comedy, Romance, Slice of Life, School

tratto: manga “ Karakai Jouzu no Takagi-san ”

trama: Nishikata è uno studente di scuola media che viene costantemente preso in giro dalla sua compagna di banco Takagi-san. Con l’orgoglio ferito, il ragazzo si ripromette di riuscire a capovolgere la situazione…

–

Kenja no Deshi o Nanoru Kenja – (She Professed Herself Pupil of the Wise Man – 賢者の弟子を名乗る賢者)

Studio A-CAT – Regista: Motonaga Keitaro

data uscita: 12 Gennaio

In Italia:

temi: Adventure, Fantasy

tratto: Light novel

trama: Kagami Sakimori interpreta il grande mago Danblf nel suo MMO preferito. Si addormenta dopo una notte passata a testare l’apparizione di nuovi personaggi, ma invece di svegliarsi con un gioco in pausa, è all’interno di Arch Earth Online, come una ragazza! Ora chiamato Mira, deve convincere la gente del gioco che Mira è un allievo di Danblf, scomparso senza lasciare traccia 30 anni fa… e capire come è arrivato qui.

–

Kimetsu no Yaiba: Yuukaku-hen – Demon Slayer 2: Entertainment District Arc – (鬼滅の刃 遊郭編)

Studio ufotable – Regista: Sotozaki Haruo

data uscita: 05 Dicembre

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Supernatural, Demons, Historical

tratto: manga “ Demon Slayer

trama: Dopo aver visitato la residenza Rengoku, Tanjirou e i suoi compagni si offrono volontari per una missione all’interno del Distretto dei piaceri, un luogo dove i desideri vengono venduti e dove dimorano i demoni. Viaggiano a fianco del vistoso pilastro del suono, Tengen Uzui, alla ricerca di un mostruoso nemico che terrorizza la città.

–

Koroshi Ai – (Love of Kill – 殺し愛)

Studio Platinum Vision – Regista: Ooba Hideaki

data uscita: 12 gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Romance

tratto: manga

trama: Due assassini si affrontano. Il simpatico cacciatore di taglie Chateau e il misterioso e potente Ryang-ha. Chateau e Ryang-ha diventano nemici dopo questo combattimento, o almeno avrebbero dovuto, ma per qualche ragione Ryang-ha prende in simpatia Chateau e inizia a seguirla in giro. A poco a poco, Chateau sviluppa una collaborazione con Ryang-ha, che la coinvolge nella lotta contro le organizzazioni che gli danno la caccia. Inoltre, quella battaglia è anche legata al suo passato. Due assassini spaiati intrecciano un thriller contorto “Assassin X Assassin”. Gli strani ingranaggi del destino iniziano a muoversi.

–

Leadale no Daichi nite – (In the Land of Leadale – World of Leadale -リアデイルの大地にて)

Studio Maho Film – Regista: Yanase Yuuji

data uscita: 05 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Adventure, Fantasy

tratto: Light novel

trama: Dopo essere stato ricoverato a seguito un tragico incidente, l’unica libertà di Keina Kagami viene dal gioco di ruolo VRMMO Leadale. Un giorno il suo sistema di supporto vitale si spegne e Keina muore. Quando si sveglia, si ritrova a Leadale duecento anni nel futuro. Nei panni dell’alto elfo Cayna, con abilità perdute ma statistiche incredibili, deve stringere relazioni con gli abitanti di questo nuovo mondo… che, sorprendentemente, includono i personaggi “”bambini”” che ha disegnato lei stessa! Sta per iniziare una piacevole storia d’avventura, con una ragazza trasportata in un mondo di gioco e i sorrisi e le lacrime che condivide con i suoi stravaganti compagni!

–

Ninjala – (ニンジャラ)

Studio Olm

data uscita: 08 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Adventure, Action

tratto: videogioco

trama: L’anno è il 20XX. I ninja, che un tempo hanno forgiato la storia del Giappone, si sono sparsi in tutto il paese durante la Restaurazione Meiji. Man mano che questi ninja si mescolavano con gli altri clan, la loro linea di sangue si assottigliava e gradualmente scomparivano dalla vista. I discendenti di questi clan ninja, cercando di preservare la loro eredità, formarono la WNA (World Ninja Association) nella speranza di portare avanti la loro eredità. Fu così che la WNA riuscì a sviluppare la Ninja-Gum, un’arte che poteva evocare la forza degli Shinobi. Eppure, creare il Ninja-Gum più potente richiede il DNA ninja più forte. Fu così che si tenne il Torneo Ninjala, per trovare il più potente di tutti i ninja…

–

On Air Dekinai! – (オンエアできない!)

Studio Space Neko Company, Jinnan Studio

data uscita: 10 Gennaio

In Italia:

temi: Comedy

tratto: manga

trama: La storia si svolge nel 2014 e segue Mafuneko, un nuovo assunto presso la società “Tokyo Hajikko Television”. L’anime segue le dure lotte dietro le quinte per realizzare contenuti televisivi.

–

Orient – (オリエント)

Studio A.C.G.T. – Regista: Yanagisawa Tetsuya

data uscita: 06 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Fantasy

tratto: manga

trama: All’età di 10 anni, i migliori amici Musashi e Kojirou sedevano in un silenzio eccitato mentre il padre di Kojirou raccontava storie di demoni malvagi che depredavano gli innocenti e i guerrieri che li sconfissero. Praticando la scherma, i due giurano di diventare i più forti del mondo, ma crescendo, Kojirou diventa cinico e Musashi si rende conto che non può ribaltare da solo 150 anni di dominio sui demoni. Viene chiamato un prodigio con un piccone, ed è quasi pronto per ambientarsi in una vita di travaglio. Eppure non riesce a scrollarsi di dosso la sensazione di avere ancora la responsabilità di agire… e presto, le ingiustizie del suo mondo gli forzeranno la mano…

–

Princess Connect! Re:Dive Season 2 – (プリンセスコネクト! Re:Dive Season 2)

Studio Cygames Pictures – Regista: Iwamoto Yasuo

data uscita: 11 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Adventure, Comedy, Fantasy

tratto: basato sul gioco per smartphone RPG di Cygames

trama: Yuki è un valoroso cavaliere, inviato nella splendida terra di Astraea in cui coesistono esseri umani, elfi, draghi ed altre creature magiche. Il suo viaggio però, ha comportato la perdita dei suoi ricordi rendendogli estremamente difficile sostenere delle conversazioni e prendere delle decisioni. Fortunatamente, potrà contare su alcune guide gentili e disponibili, specialmente la bella Kokkoro.

–

Ryman’s Club – (リーマンズクラブ)

Studio LIDENFILMS – Regista: Yamauchi Ami

data uscita: 23 Gennaio

In Italia:

temi: Sports, Work Life

tratto: storia originale

trama: La storia è incentrata su Mikoto Shiratori, un bambino prodigio del badminton, ma che non si è mai ripreso da una grave sconfitta durante una competizione al liceo. Ora lavora nel reparto vendite della società Sunlight Beverage, giocando a badminton per hobby.

–

Sabiiro no Armor: Reimei – (Rusted Armors – 錆色のアーマ-黎明-)

Studio Kigumi – Regista: Kawahara Shimmei

data uscita: 09 Gennaio

In Italia:

temi: Action, Historical, Samurai

tratto: progetto multimediale

trama: L’adattamento anime di Rusted Armors, un progetto multimediale iniziato con uno spettacolo teatrale e un adattamento manga. Il progetto si concentra sulla relazione tra Magoichi, armato di pistola, leader del gruppo di mercenari Saika Ikki, e il signore della guerra dell’era Sengoku, Oda Nobunaga.

–

Sabikui Bisco – (Rust-Eater Bisco – 錆喰いビスコ)

Studio OZ – Regista: Ikariya Atsushi

data uscita: 11 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Adventure, Fantasy

tratto: Light novel

trama: La terra desolata post-apocalittica del Giappone piena di polvere può essere salvata solo da una cosa: i funghi. Bisco Akaboshi, un criminale ricercato e abile arciere, cerca un fungo leggendario, noto come Sabikui, che si dice divori tutta la ruggine. Ad unirsi a lui in questa epica saga per salvare il paese ci sono un granchio gigante e un giovane dottore. Riuscirà questo improbabile trio a trovare i leggendari funghi e salvare la terra?

–

Saiyuki Reload Zeroin – (Saiyuuki Reload: Even a Worm Arc – 最遊記RELOAD -ZEROIN-)

Studio LIDENFILMS – Regista: Takada Misato

data uscita: 06 Gennaio

In Italia:

temi: Action, Adventure, Comedy, Drama, Supernatural

tratto: dal manga “ Saiyuki Reload ” (edito in Italia da Dynit)

trama: la nuova serie tv adatta l’arco “Even a Worm” del manga Reload. Quando il mostruoso Gyumaoh fu sconfitto dal dio della guerra Nataku Taishi e imprigionato nel castello di Houtou, iniziò un’era di pace nella terra di Togenkyo. Ora, centinaia di anni dopo, coloro che cercano di resuscitare Gyumaoh hanno scatenato una piaga nel mondo. L’ondata di potere negativo generata dal suo tentativo di resurrezione ha portato gli youkai sull’orlo della follia. Per salvare l’umanità da un violento massacro, Kanzeon Bosatsu invia Son Goku, Genjou Sanzou, Sha Gojyo e Cho Hakkai a ovest per impedire a Gyumaoh di risorgere.

–

Sasaki to Miyano – (Sasaki and Miyano – 佐々木と宮野)

Studio Deen – Regista: Ishihira Shinji

data uscita: 10 Gennaio

In Italia:

temi: Boys Love, Slice of Life, School

tratto: manga (edito in Italia da Planet Manga)

trama: Miyano è un liceale con un segreto: è un fan dei Boys Love. Anche se li adora non riesce a condividere facilmente la sua passione con gli altri, almeno fino a quando non incontra il senpai Sasaki.

–

Shikkaku Mon no Saikyou Kenja – (The Strongest Sage of Disqualified Crest – 失格紋の最強賢者)

Studio J.C.Staff – Regista: Akitaya Noriaki

data uscita: 08 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Adventure, Fantasy

tratto: Light novel

trama: La sua forza limitata dalla cresta magica con cui è nato, Mathias, il saggio più potente del mondo, decide che la reincarnazione è necessaria per diventare il più forte di tutti. Dopo la sua rinascita, Mathias è entusiasta di scoprire di essere nato con lo stemma ottimale per il combattimento magico al primo tentativo! Sfortunatamente, il mondo in cui è nato ha standard abissalmente poveri quando si tratta di magia, e tutti pensano che sia ancora segnato per il fallimento! Ora tocca a Mathias dimostrare a tutti che si sbagliano… stile saggio più forte del mondo.

–

Shingeki no Kyojin: The Final Season – L’Attacco dei Giganti: Stagione Finale – (Attack on Titan Season 4 – 進撃の巨人 The Final Season)

Studio Mappa – Regista: Hayashi Yuuichiro

data uscita: 10 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Drama, Fantasy, Mystery

tratto: manga “ L’Attacco dei Giganti ” (edito in Italia da Planet Manga)

trama: La guerra per l’isola di Paradis si concentra su Shiganshina proprio mentre gli Jaegeristi hanno preso il controllo. Dopo aver subito un duro colpo da un attacco a sorpresa guidato da Eren, Marley agisce rapidamente per restituire il favore. Con il vero piano di Zeke rivelato e un esercito costretto sotto un nuovo dominio, questa battaglia potrebbe essere combattuta su due fronti. Eren intende soddisfare i desideri del suo fratellastro o ha un piano tutto suo?

–

Shuumatsu no Harem – World’s End Harem – (終末のハーレム)

Studio Studio Gokumi, AXsiZ – Regista: Nobuta Yuu

data uscita: 08 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Sci-Fi, Harem, Ecchi, Shounen

tratto: dal Manga “ World’s End Harem ” (edito in Italia da JPop)

trama: Prossimo futuro, Tokyo, Giappone del 2040. Reito, un giovane affetto da una malattia incurabile, giura di riunirsi con la sua amica d’infanzia Elisa e decide di ibernarsi per curare la sua malattia. Quando si sveglia cinque anni dopo, il mondo è in subbuglio. Il virus MK (Male Killer) ha ucciso il 99,9% degli uomini sul pianeta. La Terra è un super harem con 5 miliardi di donne per 5 uomini.

–

Slow Loop – (スローループ)

Studio Connect – Regista: Akitaya Noriaki

data uscita: 07 Gennaio

In Italia:

temi: Slice of Life, Sports

tratto: manga

trama: Quando Hiyori⁠—una giovane ragazza il cui defunto padre le ha insegnato le gioie della pesca⁠—è andata in mare per un po’ di tempo da sola, non avrebbe mai pensato che avrebbe incontrato un’altra ragazza lì. Dopo un po’, questa ragazza⁠—di nome Koharu⁠—e lei finiscono per pescare e cucinare insieme, e nel frattempo si conoscono un po’. Durante il loro breve periodo insieme, Koharu scopre che il motivo per cui Hiyori è uscita in mare quel giorno è perché è riluttante a incontrare la sua nuova famiglia acquisita quella stessa sera. Ma che coincidenza! Anche Koharu incontrerà la sua nuova famiglia stasera! “No. Non può essere una coincidenza…” Segui queste due ‘sorelle’ e la loro nuova vita insieme!

–

Sono Bisque Doll wa Koi o Suru – (My Dress-Up Darling – その着せ替え人形は恋をする)

Studio CloverWorks – Regista: Shinohara Keisuke

data uscita: 09 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Romance, Slice of Life, School

tratto: manga “My Dress-Up Darling” (edito in Italia da JPop)

trama: Il liceale Wakana Gojou si preoccupa di una cosa: creare bambole di Hina. Senza nessuno con cui condividere la sua ossessione, ha difficoltà a trovare amici o persino a conversare. Ma dopo che la ragazza più popolare della scuola, Marin Kitagawa, rivela un suo segreto, scopre un nuovo scopo per le sue abilità di cucito. Insieme, realizzeranno i suoi sogni di cosplay!

–

Tensai Ouji no Akaji Kokka Saiseijutsu – (The Genius Prince’s Guide to Raising a Nation Out of Debt – 天才王子の赤字国家再生術)

Studio Yokohama Animation Lab – Regista: Tamagawa Masato

data uscita: 11 Gennaio

In Italia:

temi: Comedy, Fantasy

tratto: Light novel

trama: C’era una volta in una terra lontana viveva un principe, un principe geniale. Combatté al fianco del suo popolo e lo condusse a moltissimi trionfi. Tuttavia, a dire il vero, vorrebbe solo lasciar andare tutto e vivere in tranquillità.

–

Tokyo 24-ku – (Tokyo 24th Ward – 東京24)

Studio CloverWorks – Regista: Tsuda Naokatsu

data uscita: 06 Gennaio

In Italia: Crunchyroll

temi: Fantasy

tratto: storia originale

trama: Entra nel 24th Ward, un’isola artificiale all’interno della baia di Tokyo. Tre dei suoi abitanti: Shuuta, Ran e Kouki, sono migliori amici fin dall’infanzia, ma dopo un incidente mortale, tutto è cambiato. Un anno dopo, riuniti per la prima volta, ricevono una misteriosa telefonata. Dall’altra parte c’è una voce familiare, di un amico che dovrebbe essere morto. Insieme, dovranno salvare la loro casa.

–

Tribe Nine – (トライブナイン)

Studio LIDENFILMS – Regista: Aoki Yuu

data uscita: 10 Gennaio

In Italia:

temi: Sports

tratto: storia originale

trama: Haru Shirogane è una persona costantemente vittima di bullismo mentre Taiga ha viaggiato dall’altra parte del mare nella speranza di diventare l’uomo più forte del mondo. Una notte, i due si incontrano con Shun Kamiya, il più forte giocatore di XB (Extreme Baseball) e leader della Minato Tribe. Quando si incontrano, ciascuna delle tribù sparse per Neo-Tokyo sta per affrontare una grave minaccia. Per ordine del re di Neo-Tokyo, “Houtenshin”, i Chiyoda Try, guidati dal misterioso Ojiro Otori, hanno iniziato a prendere il controllo di tutte le tribù del paese. Le loro grinfie malvagie stanno per raggiungere la tribù Minato…

